NEW ORDER LANZA NUEVO DISCO CON MATERIAL EN VIVO

Hace algunos meses la banda británica New Order anunció que estarían preparando un nuevo material discográfico que contendría algunos de sus más grandes temas en vivo; el disco fue liberado el 12 de julio.

La nueva producción contiene grabaciones de los cinco conciertos que ofrecieron en el 2017 en el Festival Internacional de Manchester.

El titulo del disco es ∑(No,12k,Lg,17Mif) New Order + Liam Gillick: So it goes… y ya está disponible en las plataformas Spotify y Apple Music.

Los shows que ofrecieron fueron bastante íntimos, y la banda tocó algunos de los temas más icónicos de la agrupación como Times Change, Dream Attack, Bizarre Love Triangle o Your Silent Face; también tocaron otros temas un poco olvidados y algunos temas de Joy Division.

La serie de conciertos contó con unos visuales impactantes que fueron realizados por el artista Liam Gillick, quien ha tenido exhibiciones en el MoMA y en la Tate Britain, y quien también colaboró en el arte del disco. Así que habrá que estar pendientes del anunció de un DVD.

El material se compone de 18 tracks, y llega precisamente unos días después de que la banda anunciara una nueva residencia de conciertos, que se realizará en Miami en enero del próximo año.

Además del lanzamiento de este álbum, que puedes escuchar ya mismo en las plataformas digitales, la banda puso a la venta una colección de vinilos transparentes en color rojo, verde y azul, los cuales son edición limitada.

Para poder adquirirlos te dejamos el link de sitio oficial.

Tracklist del álbum:

«Times Change (Live at MIF)» «Who’s Joe (Live at MIF)» «Dream Attack (Live at MIF)» «Disorder (Live at MIF)» «Ultraviolence (Live at MIF)» «In A Lonely Place (Live at MIF)» «All Day Long (Live at MIF)» «Shellshock (Live at MIF)» «Guilt Is A Useless Emotion (Live at MIF)» «Sub-culture (Live at MIF)» «Bizarre Love Triangle (Live at MIF)» «Vanishing Point (Live at MIF)» «Plastic (Live at MIF)» «Your Silent Face (Live at MIF)» «Decades (Live at MIF)» «Elegia (Live at MIF)» «Heart & Soul (Live at MIF)» «Behind Closed Doors (Live at MIF)»

TE PUEDE INTERESAR

¿YA VISTE EL VIDEO INÉDITO DE NEW ORDER TOCANDO “CEREMONY” EN 1981?

DEPECHE MODE, HUMAN LEAGUE Y NEW ORDER NOS NARRAN LA HISTORIA DEL SYNTH-POP

YA PUEDES VER COMPLETA LA NUEVA SERIE SOBRE NEW ORDER

PETER HOOK SUBASTARÁ OBJETOS DE JOY DIVISION Y NEW ORDER

TODO SOBRE «DECADES» EL NUEVO DOCUMENTAL NEW ORDER