New Order Story es un documental de 1993 sobre la banda New Order, con la mayoría de sus videos musicales, así como entrevistas con los miembros de la banda, su manager Rob Gretton, productores, etc.

También cuenta con la participación de Pet Shop Boys ‘ Neil Tennant, U2 ‘s Bono, Quincy Jones y Jon Savage.

Escrita por Paul Morley, la película ofrece un escenario excéntrico (Sumner fue entrevistado mientras se cortaba el pelo, Bono se hizo cargo él mismo usando su videocámara; toda la banda y sus amigos pueden ser vistos como invitados de un programa de televisión ficticio presentado por Keith Allen ).

En 1993, New Order publicó Republic y para darle un impulso mayor; Paul Morley decidió producir un documental donde se contara la historia de la banda y de Joy Division.

Aunque no es visible en el documental, fue filmada al borde de su separación que duraría cinco años.

El documental comienza con los días de Joy Division a través del suicidio de su vocalista Ian Curtis hasta la formación de New Order.

Una versión editada del documental se emitió por primera vez en la cadena ITV la noche del 29 de agosto de 1993, coincidiendo con la actuación principal de New Order en el Reading Festival.

Luego fue lanzado en VHS en octubre de 1993, editado en una versión completa (británica) y una versión estadounidense más corta.

Aquí te dejamos completo el documental: New Order Story para que puedas disfrutarlo en el momento que tú decidas.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>