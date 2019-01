TODO SOBRE LOS NFL 2018 PLAYOFFS

Bienvenidos al avance de los NFL 2018 Playoffs. ¿Acaso no es raro que no hablemos de los Pittsburgh Steelers o de Aaron Rodgers y los Green Bay Packers?. Es casi inconcebible pensar que ninguno de estos equipos estarán en la competencia para el Super Bowl de este año.

Así que hablemos mejor de los equipos que sí están en la contienda. Los que tendrán su fin de semana de descanso o bye weekend son: los New England Patriots, esto gracias a que son los mejores en la liga con un record 8-0 partidos ganados en casa, los Kansas City Chiefs quienes tienen la mejor ofensiva de la liga y los dos equipos con números más consistentes los New Orleans Saints y los LA Rams. Estos cuatro equipos trabajaron para lograr este merecido descanso y esperar el resultado de los Wild Card Games o juegos comodín que serán justo este fin de semana los días 5 y 6 de enero 2019.

Los cuatro juegos son intrigantes les explicaré porqué. Empecemos con el juego entre los Seattle Seahawks y los Dallas Cowboys. Mientras que los Seahawks se hicieron cada vez más fuertes al avanzar la temporada, con los Cowboys veíamos un equipo tipo Jekyll and Hyde, eran brillantes en los juegos en casa solo perdieron una vez pero sufrían como visitantes.

Si este juego que viene fuera en Seattle sin duda serían favoritos los Seahawks sin embargo el juego es en Dallas donde su defensa ha brillado toda la temporada. Ninguno de los dos equipos tiene una ofensiva fuerte pero tengo más confianza en Russell Wilson como QB o Mariscal de campo que en Dak Prescott. Mi pronóstico es que este juego se decidirá en el último minuto con un marcador bajo.

Hace 3 semanas parecía que los Philadelphia Eagles campeones del Super Bowl del año pasado estarían fuera de los playoffs y sin esperanza alguna con un record de 6-7. Por azares del destino su QB principal Carson Wentz se lesionó en un caso parecido al de la temporada pasada y al rescate llego como QB suplente y salvación del equipo Nick Foles instantáneamente dieron un giro y ganaron los últimos 3 juegos lo que les alcanzo para colarse a los playoffs.

Dos de los partidos ganados fueron en contra de dos de los mejores equipos en la liga los LA Rams y los Houston Texans. Philadelphia encontró la magia en el brazo y liderazgo de Foles , sin embargo enfrentarse a los Bears en Chicago no será fácil para los campeones del año pasado.

Pero no hay que sorprenderse si los Eagles terminan este juego con un marcador cerrado o incluso si ganan el juego. Con Foles tuvieron un increíble 80% de éxito en los 3rd. downs ésta temporada pasando de 72 a 90. Y no tengamos duda alguna de que la defensa agresiva de los Bears pondrá a los Eagles varias veces en situación de 3rd. down.

El siguiente partido es entre dos equipos que no figuraban como favoritos para los playoffs. Los Houston Texans comenzaron la temporada perdiendo los tres primeros partidos y son el sexto equipo en la historia en llegar a los playoffs después de un comienzo así.

Sus contrincantes los Indianapolis Colts estaban aún peor, solo ganaron uno de los seis primeros juegos. Se convirtieron en el tercer equipo en alcanzar los playoffs después de un comienzo tan poco afortunado. ¿Cómo ganaron 9 de los últimos 10 juegos para llegar a la post – temporada?, todo comenzó con dar balance a la ofensiva y defensiva así como contar con un cada vez más saludable QB Andrew Luck. ¿Podrá el hottest team en la NFL ir a Houston y ganar el juego? Absolutamente. No podemos descartar a este caballo negro de estos playoffs.

En el último juego comodín se enfrentan dos equipos que jugaron justo hace 2 semanas. En ese juego los Ravens ganaron 22 -10 a los LA Chargers en su casa. En este juego dominó la actuación de la defensa de los Baltimore Ravens ya que capturaron 4 veces al QB estrella Philip Rivers e interceptaron 2 veces sus pases. Ahora que este juego cambia hacia Baltimore la pregunta es, si ¿esto permitirá que los Ravens repitan o mejoren su desempeño?

No necesariamente, los Chargers son el mejor equipo de la NFL como visitante hay que recordar que ganaron 7 de los 8 partidos de la temporada. Espero que los Charges hagan los ajustes necesarios para que su ofensiva vuelva a la carga. ¿Aún dudan del equipo oriundo de Los Angeles? Aquí les dejo un dato histórico; solo un QB novato ganó en un juego de playoffs y ese fue Russell Wilson en 2013 en un juego contra otro QB novato. ¿Los Ravens se convertirán en el 2do equipo en ganar un juego de playoffs al frente de su QB rookie Laman Jackson o correrán la misma suerte de tantos novatos antes que él? De cualquier manera será un gran fin de semana de football.

TE PUEDE INTERESAR

OCTAVOS DE FINAL UEFA CHAMPIONS LEAGUE 18-19

ESTAMOS A POCOS DÍAS DE LA NBA EN MÉXICO

NO TE PIERDAS LA COPA LAVER 2018

SOMOS CAMPEONES, NINGUNA DISCAPACIDAD DETIENE EL BOTE DE UN BALÓN

QUE SIEMPRE SÍ REGRESARÁ LA NFL A MÉXICO PERO HASTA EL PRÓXIMO AÑO