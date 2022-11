NFL: conoce los pronósticos de la semana 10

Recap de la Semana 9 : Tanto los Packers como los Buccaneers parecen equipos que ya terminaron la temporada. Tan es así que al día de hoy parece poco probable que Tom Brady y Aaron Rodgers estén en los playoffs esta temporada. En cambio los New York Jets están en su momento, se esperaba que cubrieran los puntos con los Bills pero no que les ganaran. Los Jets llegaron y demostraron que están para quedarse, en particular su defensa es lo que ha mejorado. Otro equipo al que hay que dar el crédito que merece son los Seattle Seahawks, se esperaba que terminaran en último lugar en su División la NFC Oeste pero todo lo contrario están ahora como líderes de división con 2 juegos ganados arribe de San Francisco.

Semana de descanso o bye week para: Cincinnati Bengals (5-4) , Baltimore Ravens (5-3) , New england Patriots ((5-4), New York Jets (6-3)

Apuesta sugeridas para Semana 10

1. Bills -7.5

2. Bears – 2.0

3. Rams – 3.5

Estos son los picks de la Semana 10 …

Jueves 10 noviembre por la Noche

Atlanta Falcons (4-5) @ Carolina Panthers (2-7) – Falcons 2.5

Pick: Panthers a ganar y cubrir puntos.

Estos equipos se enfrentaron apenas hace dos semanas , Atlanta ganó por una victoria de tan solo 3 puntos 37-34. Curiosamente la cobertura de puntos es la misma con los Falcons como favoritos por 2.5 , la diferencia ahora es que jugaran en Carolina. Tomando en cuenta que Carolina solo tiene dos triunfos y ambos fueron en casa y que Atlanta tiene un récord 1-3 como equipo visitante; parece que Carolina tiene aquí todo a favor para ganar y cubrir los puntos.

Domingo 13 de noviembre

Seattle Seahawks (6-3) @ Tampa Bay Buccaneers (4-5) – Buccaneers 1.0

Pick: Seattle a ganar y cubrir puntos.

Cómo es posible que Tampa sea el favorito en este juego, Seattle no solo está jugando mejor ahora que Tampa también tiene un mejor récord. Creo que no hay que dejar que nos nuble el juicio los últimos segundos del juego de Tampa el domingo pasado en el que lograron vencer a los Rams. Tampa esta jugando terrible siendo honestos y Seattle es un equipo más real por tanto este partido lo pueden ganar los Seahawks y por supuesto cubrir puntos.

Minnesota Vikings (7-1) @ Buffalo Bills (6-2) – Bills 7.5

Pick: Bills a ganar y cubrir puntos.

Los Vikings logaron ganar un juego cerrado en Washington la semana pasada y parece que esté en control total de su división la NFC Norte, a pesar de que vamos solo a la mitad de la temporada. Los Bills por su parte desde que regresaron de su semana de descanso en la Semana 7 han fallado en cubrir los puntos en sus últimos dos juegos. Incluso fue muy sorprendente su derrota en su partido contra los Jets, pero no nos dejemos engañar muy seguramente los Bills estarán de regreso en este partido lo juegan en Buffalo y no es un lugar fácil para los equipos visitantes , el viento es fuerte y ya comienza a sentirse más frío. El QB de los Vikings , Kirk Cousins va a sufrir aquí un poco en este juego. Los Bills seguramente ganarán y cubrirán los puntos.

Detroit Lions (2-6) @ Chicago Bears (3-6) – Bears 2.0

Pick: Bears a ganar y cubrir puntos.

Si este partido hubiese sido en la parte inicial de la temporada sería fácil predecirlo, tomaría a los Lions. Pero en las últimas semanas la defensa de Detroit prácticamente desapareció. Para Chicago dejaron ir sorpresivamente a dos de sus mejores defensivos pero a su vez tienen una de las mejores ofensivas en la NFL han demostrado que saben correr la pelota. En sus últimos 3 juegos los Bears anotaron combinado 94 puntos , comparado con los Lions que solo anotaron 48 puntos. En esta ocasión Chicago juega en casa y tiene mejor defensa que Detroit. Por tanto aquí claramente puede ganar Chicago y cubrir los puntos.

Dallas Cowboys (6-2) @ Green Bay Packers (3-6) – Cowboys 4.5

Pick: Dallas a ganar y cubrir puntos.

La defensa de Green Bay ha hecho lo que ha podido para mantener al equipo en la temporada , pero quien iba a pensar que su QB Aaron Rodgers estaría jugando tan mal a la ofensiva. Los Packers no han anotado más de 27 puntos en todo lo que va del año. Green Bay regresa a casa luego de juegos como visitante en los cuales tan solo promedio 16 puntos por juego. Dallas viene de su semana de descanso ya veremos si siguen en su momentum, previo a este descanso. Aquí la pregunta es ¿si jugar en el Lambau Field casa de Green Bay les dará algo de motivación a los Packers? Tal vez sí, pero lo cierto es que los Cowboys y sus pases pondrán en problemas a las ofensiva de los Packers que ya de por sí está mal , por tanto Dallas puede ganar y cubrir puntos.

Denver Broncos (3-5) @ Tennessee Titans (5-3) – Titans 2.0

Pick: Titans a ganar y cubrir puntos.

Los Titans están jugando últimamente muy buen fútbol desde el mes pasado, desafortunadamente perdieron en su último partido en el OT contra Kansas City el pasado domingo. Los Broncos vienen de su semana de descanso pero el equipo ofensivamente es un desastre, podría ser que esta semana de descanso le vaya ayudar a los Broncos a replantearse las cosas pero lo dudo. Ambos equipos tienen buenas defensivas así es que seguramente será un partido de marcador bajo. Es sorprendente ver que la diferencia de puntos con los Titans es tan baja por tan solo 2 puntos. No creo que los Broncos tengan las armas ofensivas para ganar este juego , así es que escogería a los Titans para ganar este juego y cubrir los puntos, en un resultado final que podría ser 16-13.

Jacksonville Jaguars (3-6) @ kansas city Chiefs (6-2) – Chiefs 9.5

Pick: Kansas a ganar, Jags a cubrir puntos.

Este es un partido interesante. Cuando pensamos en los Chiefs la mayoría piensa en su explosiva ofensiva con Patrick Mahomes a la cabeza. Este año Kansas City ha jugado bien pero tengamos en cuenta, pero quitando sus 4 juegos en casa, su promedio de puntos es de 22 por juego. Los Jaguars poco a poco han demostrado que tienen una ofensiva, han anotado mínimo 20 puntos en 6 de 9 de sus juegos. No digo que Jacksonville vaya a sacar de aquí una gran victoria, pero si podrán cubrir los puntos, aunque el ganador aquí seguramente serán los Chiefs.

Cleveland Browns (3-5) @ Miami Dolphins (6-3) – Dolphins 4.0

Pick: Dolphins a ganar, Browns a cubrir puntos.

Miami llega a este juego después de 3 triunfos seguidos. Los Browns regresan de su semana de descanso , hace 2 semanas recordemos que vencieron en casa fácilmente a los Bengals, aunque Cleveland ha ganado tan solo 3 juegos en la temporada, su ofensiva ha logrado anotar mínimo 20 puntos en todo los juegos excepto 1 (38-15 perdieron vs los Patriots). La clave para el triunfo de los Browns serán sus pases y lograr presionar al QB de Miami, Tua Tagovailoa. Para Miami, sus últimos tres triunfos han sido por márgenes muy estrechos, 3,4 y 6 puntos, al jugar en casa Miami promedia en 4 juegos , 18 puntos. Estos partidos son de aquellos en que cualquiera de los dos equipos tiene las mismas probabilidades de ganar. Creo que la balanza se inclina ligeramente más hacia Miami para ganar pero los Browns pueden cubrir los puntos.

Houston Texans (1-6-1) @ New York Giants (6-2) – Giants 6.5

Pick: New York a ganar, Houston a cobertura de puntos.

New York viene de su semana de descanso y son favoritos esta semana. De hecho está es la mayor cobertura de puntos en todo este año. Los Giants tienen 2 victorias en casa en ambas han ganado por 7 o más puntos uno contra los Ravens otro partido contra los Bears. Los Texans, vienen de un partido perdido contra los Eagles el pasado jueves por la noche , un partido perdido en casa. El mayor problema de Houston este año ha sido su ofensiva han anotado 20 puntos o menos en sus últimos 4 juegos. Todo indica que los Giants ganarán este juego, pero los Texans creo que podrán cubrir los puntos.

New Orleans Saints (3-6) @ Pittsburgh Steelers (2-6) – Saints 2.5

Pick: Steelers a ganar y cubrir puntos.

Los Saints vienen de una deplorable actuación el lunes por la noche ahora tendrán semana corta para preparase contra los Steelers quienes vienen de su semana de descanso. Ambos equipos no están en su mejor momento. Pero si hay que escoger los Steelers que son el equipo de casa seguramente cubrirá los puntos y ganarán son un equipo mejor entrenado que los Saints. Este juego pinta para ser poco atractivo y de puntaje bajo.

Arizona Cardinals (3-6) @ Los Angeles Rams (3-5) – Rams 3.5

Pick: Rams a ganar y cubrir puntos.

Los Rams perdieron en los últimos segundos su partido contra Tampa el pasado domingo por la noche. Los Cardinals no logran afianzarse como un buen equipo especialmente en casa perdieron su partido contra los Seahawks. La diferencia entre estos dos equipos es la defensa. Los Angeles aún tienen una buena defensa y creo que le complicarán el partido al QB de Arizona, Kyler Murray. Este partido se jugará en casa de los Rams, por tanto lo pueden ganar y cubrir puntos.

Indianapolis Colts (3-5-1) @ Las Vegas Raiders (2-6) – Raiders 6.0

Pick: Raiders a ganar y cubrir puntos

De ambos equipos se espera que tengan más éxito en lo que resta de la temporada. A menos de que comiencen a ganar partido tras partido, los playoffs estarán fuera de su panorama. Para escoger el equipo que tal vez pueda ganar, en esta ocasión es importante considerar la ventaja del equipo que juega en casa, Vegas ha ganado 2 de 3 partidos jugados en casa con un promedio de 31 puntos. Los Colts por su parte solo han anotada 20 puntos , dudo que Indianapolis logre anotar muchos puntos dado que no tiene muy buen juego de pases. La única esperanza de los Colts es Jonathan Taylor que regresa de una lesión , si está completamente sano los Raiders no podrán detenerlo fácilmente ya que no es su fuerte frenar a quienes corren el balón. Creo que Derek Carr y la ofensiva de los Raiders será demasiado para los Colts por tanto seguro ganarán los Raiders y cubrirán los puntos.

Angeles Chargers (5-3) @ San Francisco 49ers (4-4) – 49ers 7.0

Hay algunos partidos intrigantes en la semana 10 y este es uno de los más interesantes, los Chargers vienen de un triunfo contra Atlanta por 3 puntos mientras que los 49ers, justo apenas tuvieron su semana de descanso y eso quizá le dio tiempo a su nuevo jugador Christian McCaffrey de practicar más con el equipo y así tener la ofensiva de SF lista. McCaffrey y Deebo Samuel le darán sin duda mayor dinamismo a la ofensiva. Esto no son buenas noticias para los Chargers, cuya defensiva no logran detener a los equipos que corren la pelota y a la defensiva no logran ser esa explosiva ofensiva que se esperaría a manos de Justin Herbert, lo cierto es que las lesiones han puesto al equipo a prueba partido tras partido. Por estos motivos no veo que los Chargers logren competir contra un San Francisco descansado y saludable. Por tanto seguramente el partido lo ganará SF y cubrirá los puntos.

Lunes 14 de noviembre por la Noche

Washington Commanders (4-5) @ Philadelphia Eagles (8-0) – Eagles 10.5

Los Commanders a pesar de su derrota la semana pasada contra los Vikings han jugado un buen fútbol. De hecho esa última derrota arruinó su racha de 4 partidos ganados. Los Eagles , son el mejor equipo esta año sin un solo partido perdido el jueves tuvieron una victoria sólida contra los Texans. En su primer partido de la temporada Philadelphia venció a los Commanders 24-8 en Washington. De hecho los Eagles han ganado los dos partidos en los que se han enfrentado este año. Seguramente Philadelphia ganará de nuevo pero los Commanders pueden cubrir los puntos ya que están jugando bien y están motivados no solo por enfrentar a su rival divisional, sino porque ganarles sería quitarles el invicto.

Récord de esta columna a Semana 9

***Apuesta sugeridas: 5-10-1

***A ganar :73-49-1

***Cobertura de puntos: 62-59-2