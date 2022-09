NFL los pronósticos para la semana 1

Partidos recomendados de la semana 1: Este jueves Bills vs Rams en el Kickoff, el domingo Browns vs. Carolina , Tampa Bay vs. Dallas, Green Bay vs. Minnesota , Kansas City vs. Arizona y en el primer Monday Night de la Temporada, Broncos vs. Seahawks .

Partido Jueves 8 de septiembre. Buffalo Bills @ Los Angeles Rams – Bills -2.5

No es común que el Campeón del Super Bowl sea poco favorito en las apuestas , justo en la semana 1 y empezando la temporada. Pero el motivo es claro, enfrentarán a los Bills el mejor equipo de la AFC. Aparte de que el QB Matthew Stafford ha estado lastimado del codo así es que incierto como esto afectará sus pases. Saber quién va a ganar es un auténtico volado. Von Miller ahora jugando con Buffalo regresa a Los Angeles a enfrentar a su ex equipo.

Los Bills por su lado estarán jugando sin su mejor CB por una lesión Tre’Davious White esto será un problema para ver quién se hará cargo del combo de los Rams, Cooper Kupp y Allen Robinson. Hay rumores de que los Rams también firmen a Odell Beckham JR y a todo esto agreguemos que los Angeles tienen ahora en su equipo a un linebacker de primera Bobby Wagner, creo que Buffalo tendrá las manos llenas.Considerando que Sean McVay tiene un récord 5-0 en inicios de temporada, el pronóstico para este partido es que ganaran los Rams y cubrirán los puntos.

Partidos Domingo 10 de septiembre

New Orleans Saints @ Atlanta Falcons – Saints -5.0

Los Falcons comienzan la temporada sin Matt Ryan su QB de hace varias temporadas, Ryan se pasó a los Colts. Marcus Marriota parece que será el QB de inicio para los Falcons , el problema con Atlanta es la falta de protección al QB lo cierto es que no hicieron mucho por solucionar eso en la línea ofensiva. En la temporada pasada los Falcons nunca cubrieron los puntos en casa , lo Saints por su parte siguen como un buen equipo en ambos lados del juego, creo que podrán ganar este partido y cubrir los puntos sin problema.

Pittsburgh Steelers @ Cincinnati Bengals – Bengals -6.5

El equipo Cenicienta del año pasado recibirá a su rival divisional los Steelers en el juego 1 de la temporada. De inicio veo unos Steelers que tienen una defensa que sabe cómo presionar a los QB no en vano por 4 años se han mantenido en el primer lugar en la liga en tacleos y cuentan con el artista del tacleo el defensivo TJ Watt.

Los Bengals por su parte en su línea ofensiva la temporada pasada fallaron en proteger infinidad de veces a su QB Joe Burrow, así es que parecería que será esto un juego complicado para Cincinnati, pero no es así. La temporada pasada los Bengals ganaron contra los Steelers ambos juegos 41-10 y 24-10 , aparte de que mejoraron ya su ofensiva sumando a nuevos jugadores para dar más protección a Joe Burrow. Creo que los Bengals vencerán a los Steelers en este juego y cubrir los puntos.

San Francisco 49ers @ Chicago Bears – 49ers -6.5

En estos equipos no han cambiado mucho las cosas los 49ers son bueno especialmente en la defensa , los Bears por su parte no hicieron nada por corregir sus problemas en la línea ofensiva. Tal parece que el joven QB de los Bears Justin Fields correrá por su vida al enfrentarse a la agresiva y rápida defensa de San Francisco. Parece que San Francisco ganará este juego y los Bears con una buena defensa en zona roja podrán cubrir los puntos en casa manteniendo este juego cerrado.

Philadelphia Eagles @ Detriot Lions – Eagles -4.0

Varios analistas coinciden en que ambos equipos son los que más han mejorado en toda la liga este año. Será que por fin los Eagles podrán ser competencia para los Cowboys por el título de la división NFC Este, si quieren eso tendrán que empezar a ganar partidos como este.

Por su parte los Lions el año pasado no ganaron muchos juegos pero sorpresivamente la mayor parte de sus juegos fueron cerrados, por eso Detroit fue uno de los equipos que más cubrieron los puntos la temporada pasada. Muchas de esas coberturas de puntos fueron altas, este juego es solo de 4 puntos. Los Eagles podrán ganar este juego , pero la diferencia de puntos apenas si la podrán cubrir.

New England Patriots @ Miami Dolphins – Dolphins -2.5

Los Dolphins ganaron la temporada pasado sus partidos en contra de los Patriots. De hecho hay una estadística interesante en los últimos 22 juegos en Miami, los Patriots tienen un record 9-13 (8-13-1 ATS). Desde 2013 Miami es oficialmente favorito en contra de los Patriots y parece que esta tendencia continuará ya que los Dolphins esta temporada cuentan con una ofensiva superior a la de New England. Seguramente este partido lo ganará Miami y cubrirá los puntos.

Baltimore Ravens @ New York Jets – Ravens -8.0

Lo New York Jets hicieron buenas adiciones a su equipo en el draft atrayendo jóvenes talentos , por aún es un equipo que le falta mucho para decir que es competitivo. Zach Wilson su QB ha estado practicando con el equipo pero parece que aún esta algo lesionado por tanto quizá no jugara como QB de inicio. Si no entra él, entrará el veterano Joe Flacco. Por su parte los Ravens son un equipo que acostumbra apalear a equipos débiles , con los equipos buenos es donde tienen más problema. También consideremos que los Ravens tienen buenos inicios de temporada, es por eso que espero que Baltimore gané este partido sin dificultad y cubra los puntos.

Jacksonville Jaguars @ Washington Commanders – Commanders -3.0

Ninguno de estos equipos estará en los playoffs esta temporada eso es seguro. Los Commanders tienen nuevo QB Carson Wentz quien no se vio muy bien en la pretemporada. Por su parte los Jaguars solo quieren olvidar la terrible temporada pasada con su nuevo coach, Doug Pederson. Considero que la mejora en los Jaguars se notará de inmediato pueden ganar el partido y cubrir los puntos.

Cleveland Browns @ Carolina Panthers – Panthers -2.5

Baker Mayfield recibirá a su ex equipo en casa cuando los Browns y su nuevo QB Jacoby Brissett lleguen como equipo visitante. En primera instancia tomaría sin dudar a los Panthers ya que este será un juego de venganza para Mayfield. Tomando también en cuenta que los Browns en sus juegos de apertura tienen un récord 0-16-1 en sus 17 juegos de apertura ouch! terrible estadística de inicio. Sin embargo Mayfield declaró palabras más palabras menos que haría pedazos a su ex equipo , eso dará la motivación necesaria a los Browns para salir a callar la boca de Mayfield. Por eso seguramente ganaran y cubrirán los puntos los Browns.

Indianapolis Colts @ Houston Texans – Colts -8.0

Este juego tiene una cobertura altísima de puntos para la Semana 1. No es sorpresivo, en la temporada pasada los Colts ganaron a los Texans 31-0 y 31-3. Aunque se espera que los Texans hayan mejorado un poco esta temporada creo que no les alcanzará para salir con la victoria en este partido. Motivo por el cual creo que Matt Ryan QB de los Colts irán a Houston y ganarán este partido cubriendo la diferencia de puntos por más de 10.

New York Giants @ Tennessee Titans – Titans -6.0

Este será un juego con marcador bajo ambos equipos cuentan con buenas defensas , ambas ofensivas buscarán sobretodo correr el balón. Los Titans ya no tienen a su receptor AJ Brown pero aún tienen a Derrick Henry quien es capaza de correr la pelota en contra de cualquier defensiva. Creo que ganará Tennessee pero los Giants podrán sorprender y cubrir los puntos.

Green Bay Packers @ minnesota Vikings – Packers -2.5

Este juego divisional luce genial. Los Vikings poco a poco se van posicionando como un equipo que puede ser competencia para los Packers en el título por la división de la NFC Norte. ¿Este acaso será el año en que los Vikings lo logren? Aaron Rodgers mientras continua como uno de los mejores QB de la liga perdió a un arma ofensiva Davante Adams que firmo con los Raiders. Si recordamos la temporada pasada GB tuvo un inicio de temporada lento, los Saints les dieron una paliza 38-3. No digo que suceda lo mismo pero creo que los Vikings ganarán y cubrirán la diferencia de puntos.

Kansas City Chiefs @ Arizona Cardinals – Chiefs -4.5

Los Cardinals a inicios de la temporada pasada parecía que nadie los detendría , pero poco a poco las cosas comenzaron a desmoronarse para ellos. En esta temporada para decidir quién ganará este partido, si nos vamos a la estadística. Cuando Kyle Murray y DeAndre Hopkins juegan juntos promedian 30 puntos en promedio, pero cuando uno de ellos no juega el promedio de puntos es de 19, en esta ocasión Hopkins no va a jugar tiene una suspensión de 6 juegos. Así es que Arizona necesitará más de 19 puntos si quieren ganar al QB de los Chiefs, Patrick Mahomes y la ofensiva de los Chiefs. Creo que los Chiefs podrán ganar este juego , pero los Cardinals podrán cubrir los puntos.

Las Vegas Raiders @ Los Angeles Chargers – Chargers -3.5

Este es un juego complicado de predecir y analizar. La temporada pasada ambos equipos fueron tan impredecibles en cada semana , que esta temporada creo que será la misma historia. Ambos tienen ahora en sus equipos jugadores de impacto, los Raiders firmaron a Devante Adams para reforzar su ofensiva, los Chargers tienen ahora prácticamente una bestia en su defensa con Khalil Mack que llega de los Bears. ¿Podrá Mack ser suficiente para que los Chargers mejor su defensiva ?, si lo logran los Chargers serán un buen equipo este año. Solo es la semana 1 pero creo que los Chargers ganarán este juego en el último minuto pero el marcador será cerrado y los Raiders podrán cubrir los puntos.

Tampa Bay Bucanneers @ Dallas Cowboys – Bucs -1.5

En este juego lo que predominará es la ofensiva. Es un poco sopresivo que los Bucs sean favoritos, sé que Tom Brady tiene una gran carrera pero lo cierto es que ha tenido muchas distracciones en la pretemporada dejo al equipo por 2 semanas por problemas personales. No sé qué tan listo este anímicamente para este juego o si su cabeza este al 100% en el juego. Por ese motivo creo que Dallas puede ganar por un gol de campo y cubrir los puntos.

Lunes por la Noche / Monday Night Game

Denver Broncos @ Seattle Seahawks – Broncos -6.0

Que partidazo para el lunes con Russell Wilson jugando en la Semana 1 en su casa de tantos años hasta la temporada pasada , Seattle. Los Broncos por su parte tienen muy buen defensa y algunos buenos jugadores a la ofensiva lo que les permitirá anotar más puntos que en la temporada pasada. La posición de QB de los Seahawks para este partido será de Geno Smith , la pregunta es si podrá continuar con la racha ganadora de Seattle en su partido de apertura , no han perdido un juego de apertura desde 1999. Sin duda los Broncos no serán un equipo fácil de vencer con Wilson pero a la vez siento que los Seahawks tienen suficiente orgullo para mantener el juego cerrado y cubrir los puntos. El pronóstico es que los Broncos ganen este partido.