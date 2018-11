QUE SIEMPRE SÍ REGRESARÁ LA NFL A MÉXICO PERO HASTA EL PRÓXIMO AÑO

El martes 13 de noviembre los fanáticos de la NFL y el fútbol americano recibimos una pésima noticia, uno de los partidos más esperados en la temporada no será en nuestro país. Ésta decisión se tomó después de que un equipo de verificadores de la NFL vinieron a valorar las condiciones del terreno y coincidieron en que no cumplía con los estándares para un partido NFL y por tanto no arriesgarían la seguridad de sus jugadores.

El partido siempre sí se jugará el lunes 19 de noviembre a las 19:15 pm en el estadio que se tenía disponible en caso de contingencia para situaciones como ésta, se trata de Los Angeles Memorial Coliseum con una capacidad de 93,607 espectadores.

Sin importar que los Rams fueron a Colorado para entrenar en otro tipo de altitud considerando que vendrían a la CDMX y todo fue en vano, gracias a la ineptitud de más de una persona que no solo decepcionan a la afición eso se difumina con el tiempo, lo más grave es el ridículo en el que dejan el nombre de un país entero.

Solo dos países fuera de Estados Unidos albergan eventos de temporada NLF, Gran Bretaña y México. Gran Bretaña lo hizo con éxito y no fue uno fueron tres partidos, es cierto las condiciones de Wembley por las bajas temperaturas quizá no eran perfectas pero nada comparado con lo deplorable del terreno del Estadio Azteca.

En México prefirieron los encargados del Estadio Azteca saturar de eventos aún con el conocimiento de antemano desde enero que albergarían en noviembre una fecha NFL. El cambio a pasto híbrido se hizo en julio y si contamos desde ese mes a la fecha hubo más de 30 eventos entre ellos conciertos, cierres de campaña y partidos de fútbol soccer ya que como bien sabemos el Azteca es la casa del América y el Cruz Azul.

Llama la atención que los jugadores de la Liga MX permitan que los expongan a jugar en un terreno cuyas condiciones por lo visto son bastante mediocres. Y la pregunta es porqué no se usan las instalaciones para lo que fueron diseñadas, los estadios y gimnasios para juegos y las arenas para conciertos.

Pasado el trago tan amargo veamos brevemente cómo van algunos equipos rumbo a la semana 11.

AFC Divisón Este: Los Patriots sin duda decepcionaron en la semana 10 contra todos los pronósticos perdieron contra los Titans. Preocupa ver a un Tom Brady poco acertado en sus pases, en una jugada le fallaron las piernas y también por las lesiones en el equipo con jugadores como Shaq Mason, Julian Edelman, Rob Gronkowski se ve desequilibrio en el equipo, en la semana 11 será su bye week así es que esperemos que hagan los ajustes necesarios para seguir como líderes de su división. Que realmente no tienen equipos en su división que representen una amenaza Buffalo , Miami y los Jets no son grandes rivales.

AFC Divisón Norte: Los Steelers ganaron los últimos 5 juegos van a la alza su defensa mejoró y definitivamente su QB “Big Ben” no necesita a Le’Veon Bell que decidió no presentarse a jugar, justo esta semana se venció el plazo, perdió su contrato y ya no podrá jugar más con los Steelers, en el último partido vencieron a los Panthers con un marcador escandaloso de 52 – 21. En su siguiente partido van contra los Jaguars que no son un rival fuerte.

Los Browns van a la alza solo falta ver la forma en que le ganaron para sorpresa de todos en la semana 10 a los Falcons con un marcador 28- 16. Su QB Baker Mayfield sin duda sorprendió y les vino bien que su coordinador defensivo Gregg Williams asumiera el cargo de entrenador interino después de que el dueño decidió correr a Hue Jackson.

Los Bengals y los Ravens no han mostrados ser muy consistentes, en ésta división.

En la AFC División Sur: Los Texans y los Titans van a la alza cabe destacar el trabajo del QB de lo Titans M. Mariota y la mejoría en la defensa en sus últimos dos juegos.

AFC Divisón Oeste: Los Chiefs dominan sin problema alguno su división y están en el top 5 de los equipos de la temporada eso es indiscutible. En ésta división van a la alza los Chargers ya se colaron también en el top 5 de la temporada los últimos 5 partidos los ganaron. Los Broncos no están en su mejor temporada el último partido que ganaron fue contra los Cardinals que son malos, al igual que los Raiders siguen sumando cada semana partidos perdidos.

NFC Este: Aquí los Red Skins preocupan por los lesionados en el equipo, los Cowboys y los Eagles son igual de inconsistentes y los NY Giants aunque ganaron su último partido contra los 49 ‘s, son un equipo que tiende más a perder partidos.

NFC Norte: Los Bears son líderes de su división es un equipo competitivo sin duda al igual que los Vikings ambos equipos en el top 10 de los mejores equipos de la temporada. Green Bay no logra estar entre los mejores como se pensaría parece que su QB A. Rodgers no tiene equipo. Detroit tampoco parece ir a la alza.

NFC Sur: Sin duda aquí destacan solo los Saints, los Falcons parecía que iban bien pero la derrota que sufrieron contra los Browns despierta interrogantes. Los equipos poco competitivos de aquí sin duda los Panthers y los Buccaners.

NFC Oeste: Aquí van los Rams en el top 3 de la temporada de lo mejor que tenemos en la temporada un equipo fuerte y consistente. Los Seahawks son un equipo que gana generalmente contra los equipos malones y pierde contra los buenos. De los Cardinals ya mejor ni hablamos y los 49’s le dieron una paliza a los Raiders 34 – 3 sin duda ese día su QB N.Mullens se lució y la semana pasada le dieron batalla a los NY Giants ,pero no es un equipo que vaya a destacar o colarse en el top 10.

Así llegamos a la Semana 11 y ahora para todos los que teníamos boleto en el Estadio Azteca para el partidazo entre Rams y Chiefs tendremos que disfrutar el Monday Night Football por televisión y a esperar que no sea un “viacrucis” el reembolso.

Sin duda a algunos que dirigen el Estadio Azteca les interesa ver más que se muevan las caderas que las cadenas. ¡Ya qué!, ahora sólo queda esperar a que podamos volver a disfrutar de la NFL en nuestro país durante las fechas que Roger Goodell acaba de confirmar hace unas horas, luego de venir a México y platicar con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y otras autoridades, confirmó el regreso de un partido de Temporada regular para el próximo año en el Coloso de Santa Úrsula.

“La NFL y el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmaron hoy que el tercer juego del acuerdo existente firmado en 2016 se jugará en 2019 en el Estadio Azteca. El anuncio surgió de las reuniones de esta mañana entre el comisionado de la NFL, Roger Goodell y el presidente electo, y se confirmó con el presidente de Televisa, Emilio Azcárraga, en la Ciudad de México”, dice un comunicado de la liga.

El comisionado de la NFL, anunció tras su reunión con Enrique de la Madrid, titular de la Secretaría de Turismo, que continuarán los compromisos de esta liga en el Azteca como se pactó en el primer contrato, vigente hasta 2021.

“Estaremos regresando en 2019 al Estadio Azteca. Confiamos que (el campo) estará en condiciones y eso no es ningún problema. México es un mercado muy importante para nosotros. Es algo para nuestros fans y estamos haciendo las cosas correctas”, dijo Goodell a ESPN.

“La fecha y horario del partido – el cual ayudará a promover los programas de activación física y fomento del deporte entre los niños y las niñas de México- se dará a conocer en la siguiente primavera, una vez que se dé a conocer el calendario de la temporada 2019 de la NFL”, sentencia el comunicado de NFL.

