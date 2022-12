NFL: Pronósticos de la semana 14

Semana 13 recap: El encabezado de la semana que terminó debe ser Quarterbacks, algunas buenas y otras no muy buenas noticias. Empecemos por lo bueno, Joe Burrow y Jalen Hurts dieron excelentes juegos en sus respectivos equipos. Pero sin dudarlo la noticia más importante fue la de las lesiones de QB que tienen pretensiones para los playoffs, el primero Jimmy Garoppolo y su fractura de pie, de parte de los Ravens se lastimo Lamar Jackson y aunque su lesión no significa que ya no jugará el resto de la temporada, no podrá jugar varias semanas.

Y nuevamente pese a tener una extraordinaria temporada el QB de Miami, Tua Tagovailoa se lesionó aún no se sabe si jugará contra los Chargers el domingo. Recientemente también los Panthers liberaron a Baker Mayfield ahora hay toda un serie de especulaciones para ver cuál de estos equipos tomaría a Baker Mayfield ya que por su experiencia podría ser un seguro para cualquier de estos equipos rumbo al final de la temporada. Ya veremos si es así y cuál equipo se decide por él.

En pronósticos a cobertura de puntos, en esta columna tuvimos muy buena semana en partidos a ganar 11-1-1 y en cobertura de puntos un sólido 9-4. En las mejores apuestas recomendadas de la semana atinamos a 1 de 3 , esperemos que nos vaya mejor en esta.

Apuesta sugeridas Semana 14 Best Bets: 11-16-1

1. Raiders -6.0

2. Patriots -1.0

3. Lions -1.5

Jueves 8 de diciembre 2002

Las vegas Raiders (5-7) @ Los Angeles Rams (3-9) – Raiders 6.0

Pronóstico: Raiders a ganar y cubrir puntos.

Los Rams fueron capaces de cubrir los puntos y no fueron un equipo fácil para Seattle el pasado domingo, aunque perdieron su juego. Ofensivamente no muy bien y aún con una serie de jugadores lesionados no pintan bien las cosas para Los Angeles. Los Raiders llevan 3 partidos ganados consecutivos, recordemos que al iniciar la temporada de 10 juegos solo ganaron los 2 primeros. La clave de sus éxitos estos últimos partidos ha sido que saben correr la pelota, por lo tanto podrán ganar este partido y cubrir puntos.

Domingo 11 de diciembre

New York Jets (7-5) @ Buffalo Bills (9-3) – Bills 9.5

Pronóstico: Bills a ganar y Jets a cubrir puntos.

La ofensiva de los Jets ha mejorado desde que juega Mike White en lugar de Zach Wilson. Han anotado 22 y 31 puntos en sus últimos 2 juegos. Aunque se enfrentaron a equipos con ofensivas débiles. Los Bills por su lado jugaron muy bien el jueves por la noche contra los Patriots y han tenido más días de descanso para preparar este partido contra otro rival de la AFC Este. New York recordemos que venció ya a los Bills , el 6 de noviembre con una victoria 20-17. Buffalo buscará vengarse ahora y creo que puede sacar la victoria pero la diferencia de puntos es alta dudo que la cubran.

Cleveland Browns (5-7) @ Cincinnati Bengals (8-4) – Bengals 6.0

Pronóstico: Bengals a ganar y Browns a cubrir puntos.

Los Bengals vencieron de nuevo a Patrick Mahomes y los Chiefs el pasado domingo , la clave de la victoria fue un fumble en el Cuarto cuarto que sello el destino de Kansas City. La defensa de Cincinnati ha jugado bien, de parte de los Browns se enfrentaron a unos débiles Houston fue el primer juego de temporada de Deshaun Watson, quien se vio algo fuera de forma quizá de mejores resultados esta semana. En su primer enfrentamiento los Browns dominaron a los Bengals por un marcador 32-13 en el cual la ofensiva de los Browns fue de 449 yardas contra 229 de Cincinnati .

Los Bengals están jugando su mejor fútbol de la temporada , Cleveland les ha dado muchos problemas en sus anteriores enfrentamientos a lo largo de los años. De hecho desde 2017 los Browns han vencido a los Bengals 8 de 9 veces. Por esta razón siento que la diferencia de puntos es alta , tomaría a los Browns para cubrir puntos aunque Joe Burrow y compañía al jugar en casa seguro harán su magia y podrán ganar este partido para el Cuarto cuarto .

Houston Texans (1-10-1) @ Dallas Cowboys (9-3) – Cowboys 17

Pronóstico: Dallas a ganar y cubrir puntos.

Se pensaría que los Texans dieron un buen juego con su debutante QB Deshaun Watson después de que le ganaron a los Browns pero no fue así , dieron un juego muy plano. Las cosas no les vienen nada fácil en esta semana enfrentándose a otro equipo del mismo estado los Cowboys. Dallas realmente le encanta destrozar a oponentes débiles y eso lo vimos con los Colts el pasado domingo por la Noche. La diferencia de puntos para este juego es altísima para cubrir , quizá por los pases de los Cowboys en el lado defensivo o porque su juego para correr la pelota es superior del lado ofensivo, será fácil para los Cowboys ganar este partido en casa y si es muy probable que cubran los puntos.

Minnesota Vikings (10-2) @ Detroit Lions (5-7) – Vikings 1.5

Pronóstico: Detroit a ganar y cubrir puntos.

Muchos analistas de fútbol opinan que los Vikings son un mal equipo a pesar de que han ganado la mayor parte de sus partidos, la semana pasada derrotaron a un equipo sólido los Jets. Los Lions por su parte solo han ganado 5 juegos en la temporada , 4 de esos juegos los han ganado en las últimas 5 semanas. Este juego será de puntaje alto , en su primer encuentro en la Semana 3 Minnesota logró una victoria 28-24. Ahora los Lions son un equipo diferente al de ese entonces por tanto podrían cubrir los puntos y puede ser que hasta ganar el partido.

Jacksonville Jaguars (4-8) @ Tennessee Titans (7-5) – Titans 3.5

Pronóstico: Titans a ganar y cubrir puntos.

Los Jaguars son un equipo que ha mejorado esta temporada , cuando juegan en casa en sus últimos dos partidos han ganado como local contra los Ravens y los Raiders respectivamente. Pero como equipo visitante la historia cambia , han perdido hasta por 10 puntos en sus últimos 2 partidos como visitantes. Los Titans perdieron en su último partido contra los Eagles. Quizá en este juego busquen los Titans revertir la mala actuación de su último partido pueden ganar y cubrir los puntos la diferencia de puntos es baja.

Philadelphia Eagles (11-1) New York Giants (7-4-1) – Eagles 6.5

Pronóstico: Eagles a ganar y Giants a cubrir puntos.

¿Qué tal estuvo Philadelphia el pasado domingo? Varios analistas de fútbol , yo incluido coincidíamos en que este sería un partido complicado para los Eagles y cuál fue la sorpresa que sucedió todo lo contrario, este partido fue todo menos difícil para los Eagles, ganaron a los Titans por una amplia y cómoda victoria. Los Giants si bien no ganaron si empataron 20-20 su partido contra su rival divisional los Washington Commanders quienes dicho sea de paso están jugando muy buen fútbol. Este será el primer enfrentamiento de la temporada entre estos dos equipos y también jugaran la última semana de la temporada.

En la temporada pasada los Eagles ganaron en casa 34-10 y los Giants hicieron lo suyo en casa ganando 13-7. El común denominador en ambos partidos es que New York no anotó muchos puntos. Eso podría ser un problema para ellos ya que los Eagles tienen una muy buena ofensiva como lo demostraron en su último partido contra los Titans en el que los vencieron 35-10. Philadelphia tiene todo para ganar este partido, pero los Giants pueden cubrir los puntos.

Baltimore Ravens (8-4) @ Pittsburgh Steelers (5-7) – Steelers 3.0

Pronóstico: Steelers a ganar y cubrir puntos.

Este será el primer partido en que se enfrenten en la temporada estos dos rivales, el año pasado Pittsburgh barrió con los Ravens y ganó ambos partidos. Ahora el panorama se complica para los Ravens con la lesión de su QB Lamar Jackson , parece que iniciará el partido Tyler Huntley en la posición de QB suplente. Pittsburgh ha ganado 2 juegos seguidos y están mejorando defensivamente, los Steelers pueden dominar de nuevo a los Ravens y seguir con su racha ganadora así como cubrir los puntos.

Kansas City Chiefs (9-3) @ Denver Broncos (3-9) – Chiefs 9.5

Pronóstico: Kansas City a ganar y Denver a cubrir puntos.

Este partido será el primer enfrentamiento entre estos dos equipos. Kansas viene de un partido perdido contra Cincinnati , los Broncos regresan a casa después de perder un partido cerrado 10-9 en Baltimore. La temporada pasada los Chiefs ganaron ambos partidos con un combinado de 50-34. Hay dos cosas que puedo decir sobre estos dos equipos, la primera es que Denver tiene la peor ofensiva en la liga y la segunda es que los Chiefs tiene un récord de no cubrir los puntos en esta temporada. Así es que dicho esto, Kansas puede ganar este partido sin problema pero seguramente los Broncos podrían cubrir los puntos.

Tampa Bay Bucanneers (6-6) @ San Francisco 49ers (8-4) – 49ers 3.0

Pronóstico: San Francisco a ganar y cubrir puntos.

Los 49ers han perdido a su 2do. QB esta temporada, primer fue Trey Lance y ahora el veterano Jimmy Garoppolo en su partido contra los Dolphins se fracturo el pie y esto requerirá de una cirugía por tanto SF tomará ahora a su 3er QB Brock Purdy por el resto de la temporada. A primera vista parece que las cosas no lucen bien para SF al tener que usar a su 3er QB pero será que Purdy está muy por debajo de Garoppolo? Yo no lo creo la defensa de los 49ers es algo serio si no solo hay que preguntárselo a los Dolphins la semana pasada.

Tampa Bay llega a este partido después de su partido de Lunes Por la Noche que ganó más bien por las malas decisiones de los Saints justo al final del partido. Tomaría a SF a ganar y cubrir los puntos, aunque este juego quizá termine más cerrado de lo que se espere, la defensa de Tampa Bay tiene aún potencial y eso puede ser un factor importante.

Carolina Panthers (4-8) @ Seattle Seahawks (7-5) – Seahawks 5.5

Pronóstico: Seattle a gana y Carolina a cubrir puntos.

Este juego es algo complicado de pronosticar, los Seahawks juegan en casa pero han perdido 2 de sus últimos 3 juegos su única victoria fue contra unos muy lesionados Rams. La defensa de Seattle también ha dejado mucho que desear permitiendo un combinado de 105 puntos en sus últimos 4 juegos. Carolina llega a este partido de su semana de descanso, así es que deben estar bien descansados y preparados para el juego. El asunto es que los Panters no tienen ni un solo partido ganado como visitantes 0-5 . Seattle aún logra anotar un cantidad importante de puntos, por tanto son el equipo que puede ganar este partido aunque Carolina podría cubrir la diferencia de puntos.

Miami Dolphins (8-4) @ Los Angeles Chargers (6-6) – Dolphins 3.0

Pronóstico: Miami a ganar y Chargers a cubrir puntos.

Considerando que Tua Tagovailoa este recuperado para este juego después de su lesión, tendrá que enfrentarse a otro pick del Draft de 2020 , Justin Herbert. Este quizá sea el juego más atractivo de la semana. La debilidad de los Chargers está en su defensa , en particular con equipos que saben correr la pelota. Afortunadamente para ellos los Dolphins no son uno de esos equipos , Miami prefiere más pases rápidos para atacar , que también podría representar un problema para la defensa de los Chargers en cierto punto.

La clave para el partido será ver que tan rápido Miami realiza sus pases, también si logran presionar constantemente a Herbert seguramente ganarán este juego. Aunque Miami no es muy sólido cuando juega como visitante, aún así Miami puede ganar el juego pero los Chargers quizá cubran los puntos.

Lunes 12 de diciembre por la Noche

New England Patriots (6-6) @ Arizona Cardinals (4-8) – Patriots 1.5

Pronóstico : New England a ganar y cubrir puntos

Los Patriots no jugaron bien contra los Bills en su último partido pero lo cierto es que Buffalo es un equipo que logra que cualquier equipo luzca mal. Los Cardinals, vienen de su semana de descanso lo cual les ayudará a intentar buscar más victorias. Me sorprende que New England sea favorito por una diferencia tan pequeña de puntos. Puede ser porque están jugando contra otro joven QB que es bueno para correr la pelota? Por allá de la semana 7 Justin Fields QB de Chicago y sus Bears humillaron a los Patriots ya en un Monday Night Football, no creo que Bill Belichick y su staff sean engañados con el mismo plan. Por tanto este partido seguro lo podrán ganar los Patriots y cubrir los puntos.

Récord a Semana 13

***Apuesta Sugeridas: 11-6-1

***A Ganar: 11-68-2

***Cobertura de puntos: 88-89-5