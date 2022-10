NFL: Recap de la semana 7

Recap Semana 7: La noticia de la semana fue la suma de Christian McCaffrey a las filas de los 49ers, es un jugador que cuenta con 65 yardas ganadas en juego, sin menor duda una vez que se integre y familiarice con los esquemas ofensivos de San Francisco , este equipo se puede convertir en un favorito de la NFL para llegar al Super Bowl , aunque los Philadelphia Eagles tienen mucho que decir al respecto.

Los Giants y los Jets, tiene a todos sus fanáticos en NY frenéticos ambos ganaron sus juegos la semana pasada y juntos tiene un 7-0 de partidos ganados como visitantes esta temporada. Tampa Bay no es ni la sombra de lo que era hace 2 años, cuando ganaron el Super Bowl eso ya lo sabíamos lo que alarmó es la forma en que perdieron su último partido contra los Panthers , sin duda es el partido perdido más escandaloso de lo que va de la temporada.

En resumen fue un semana complicada por resultados inesperados. Atinamos a ganar 7-7 , a cobertura puntos 5-9. En esta columna decidimos predicciones en Lunes por tanto hay que estar al tanto si hay lesiones en la semana de jugadores clave o algún cambio de jugadores de equipo.

Esperemos que los picks de esta semana 8 corran con mejor suerte.

Best Bets recomendados Semana 8:

Patriots -1.0 Vikings -4.0 Raiders -2.0

Bye week o semana de descanso de : Kansas city Chiefs (5-2), Los Angeles Chargers (3-4).

Jueves 27 octubre por la Noche

Baltimore Ravens (4-3) @ Tampa Bay Bucaneers (3-4) – Ravens 1.0

Como ya comentamos Tampa toco fondo con su juego perdido contra Carolina, solo logro anotar 3 puntos. Los Ravens también tienen sus problemas , por lo regular juegan bien el primer tiempo pero en el segundo tiempo algo que pasa que comienzan a colapsar. Este juego lo puede ganar cualquiera de estos equipos, sin embargo Tampa Bay que es el equipo de casa puede ganar no solo por Tom Brady, pero porque Tampa tiene buena defensa puede ganar y cubrir puntos.

Domingo 30 octubre

Denver Broncos (2-5) @ Jacksonville Jaguars (2-5) – Jaguars 4.0

Ambos equipos han perdido sus últimos 4 partidos, los Jaguars comenzaron la temporada muy bien parecía que podían incluso quedarse con su división pero estas últimas semanas nos recordaron que son un equipo que se ve lejos de los playoffs. Los Broncos y su ofensiva están perdidos, de lo peor esta temporada en al NFL, este juego parece que será de pocos puntos. Los Jaguars tienen mejor ofensa y Denver tiene mejor defensa. Este partido los pueden ganar los Jaguars ya que juegan en casa pero la cobertura de puntos será de los Broncos.

Carolina Panthers (2-5) @ Atlanta Falcons (3-4) – Falcons 6.5

Los Panthers sacaron un triunfo inesperado contra Tampa, ahora van como equipo visitante en este juego divisional contra Atlanta. Los Falcons perdieron un juego en casa bastante complicado contra los Bengals quienes comienzan a despegar. Dado lo terrible que es esta división creo que Atlanta tiene oportunidad de ganar aquí así como la NFC Sur. Si quieren lograrlo tiene que ganar

Chicago Bears (3-4) @ Dallas Cowboys (5-2) – Cowboys 10.0

Los Bears en su último partido lograron vencer a la defensa de los Patriots, ganando su último partido este Lunes pasado por la Noche. Dallas como lo pronosticamos gano en casa en contra de los Lions , quienes están con problemas para anotar puntos en sus últimos dos juegos. La cobertura de puntos en este juego es alta , pero aún asi los Bears dudo que puedan contra la defensa de Dallas, por tanto los Cowboys pueden ganar este juego y cubrir los puntos.

Miami Dolphins (4-3) @ Detroit Lions (1-5) – Dolphins 3.5

Los Dolphins jugaron muy bien la primera mitad contra los Steelers antes de que su ofensiva desapareciera. Los Lions van de mal en peor con 4 juegos perdidos consecutivamente , su ofensiva ha sido inexistente en sus últimos dos juegos. Tomaría para este partido a Miami para ganar aunque creo que podrían los Lions cubrir los puntos ya que es baja la cobertura de puntos.

Arizona Cardinals (3-4) @ Minnesota Vikings (5-1) – Vikings 4.0

La ofensiva de los Cardinals realmente destaco contra los Saints las semana pasada y como no si regreso DeAndre Hopkins , sin embargo su defensa estuvo terrible permitió muchas yardas a la ofensiva de New Orleans. Sorprende que la cobertura de puntos sea tan baja en este partido, si optan por apostar por los Vikings aconsejo hacerlo ahora mismo , tal vez para el domingo la cobertura de puntos suba a 5 o 6 para el domingo. Minnesota viene de su semana de descanso y juegan en casa lo cual es punto a su favor, este puede ser un juego de puntaje alto. Minnesota ganará y se mantendrá seguramente invicto en juegos en casa , creo que también podrá cubrir los 4 puntos.

Las Vegas Raiders (2-4) @ New Orleans Saints (2-5) – Raiders 2.0

La ofensiva de los Raiders comienza a destacar , no tuvieron mayor problema en vencer a los Texans la semana pasada. Por su parte a los Saints no les fue nada bien en su partido contra Arizona, su QB Andy Dalton lanzó dos intercepciones que los Cardinals convirtieron rápidamente en TD y eso marco la diferencia en el juego. Aunque los Raiders no han ganado uno solo juego como equipo visitante 0-3 , parece que van en la dirección correcta a partir de ahora por tanto pueden ganar este juego e incluso cubrir la diferencia de puntos que es baja.

New England Patriots (3-4) @ New York Jets (5-2) – Patriots 1.0

Tengo la impresión de que los Patriots se confiaron en que su juego contra los Bears sería algo fácil la defensa se confío y por eso que perdieron su partido apenas este lunes pasado por la noche. Ahora llegan a enfrentar a un rival que continua encontrando formas para ganar partidos a pesar de que no hacer jugadas espectaculares. Los Jets son un equipo que en estos momentos esta caliente y no me encanta la idea de ir contra ellos, pero creo que este partido es más importante que los ganen los Patriots, por tanto puede ganar New England y cubrir puntos.

Pittsburgh Steelers (2-5) @ Philadelphia Eagles (6-0) – Eagles 10.5

Los rivales del estado de Pensylvania se enfrentan, los Steelers visitan a los Eagles quienes son el único equipo invicto de la temporada, en su último partido recordemos que vencieron a Dallas, vienen de semana de descanso con un equipo sin mayores lesiones y descansado. Los Steelers no son un buen equipo pero demostraron un poco de mejoría en la defensa solo han permitido en sus últimos 2 juegos 34 puntos. Aún tienen que mejorar ofensivamente porque no logran anotar muchos puntos. En este partido la defensa de los Eagles no deberá tener problema en manejar la ofensiva de Pittsburgh, creo que la ofensiva de los Eagles correrá el balón por encima de la defensa de los Steelers. El equipo de casa que son los Eagles seguramente irá por su 7ª. Victoria y también cubrirá los puntos.

Tennessee Titans (4-2) @ Houston Texans (1-4-1) – Titans 4.0

De todos los equipos con racha ganadora, los Titans son los que hacen menos ruido llevan 4 partidos ganados vencieron a los Colts el domingo pasado. Desde que vencieron a los Raiders ya no han parado en victorias. Es cierto que los Titans no tienen a la mejor ofensiva pero harán los suyo contra los Texans Derick Henry y los Titans, sin duda pueden ganar y cubrir puntos.

Washington Commanders (3-4) @ Indianapolis Colts (3-3-1) – Colts 4.0

Los Commanders vienen motivados después de ganarle a los Packers el domingo pasados ahora llevan ganados dos partidos consecutivamente. Los Colts , por su parte ofensivamente no pudieron en su último partido contra los Titans, solo lograron anotar 10 puntos. Este juego lo tienen que ganar los Colts y cubrir los puntos.

San Francisco 49ers (3-4) @ Los Angeles Rams (3-3) – 49ers 2.0

Los 49ers. sufrieron una dolorosa derrota en casa a manos de Kansa City en casa el pasado domingo. Los Rams vienen de su semana de descanso así es que ya tuvieron más tiempo para replantearse sus jugadas y demostrar que son el equipo que eran la temporada pasada. Los Rams serán el equipo de casa y tendrán manos llenas para mantener a raya a San Francisco que no es un equipo fácil. Seguramente SF se querrá reivindicar luego de su humillante derrota y aparte ya tuvo una semana de práctica con su nuevo jugador, Christian McCaffery por todos estos motivos creo que puede ganar y cubrir puntos.

New York Giants (6-1) @ Seattle Seahawks (4-3) – Seahawks 2.5

Alguien pensaría que estos dos equipos tendrían un récord 10-4 en esta temporada. Ambos equipos ganaron el pasado domingo , los Giants ganaron en Jacksonville y los Seahawks jugaron muy bien contra los Chargers en Los Angeles. New York ha ganado 3-0 sus partidos como visitante esta temporada, este partido puede ser que los ganen los Giants tienen muy buena defensa contra los pases, también su ofensiva ha sido buena al correr el balón. Creo que el equipo contrario es favorecido en las apuestas aquí, este partido lo pueden ganar los Giants y cubrir puntos.

Green Bay Packers (3-4) @ Buffalo Bills (5-1) – Bills 10.5

Creo que no había visto una diferencia de puntos tan alta en un partido contra Aaron Rodgers y GB. Los cierto es que Green Bay no está en su mejor momento lleva 3 partidos perdidos consecutivamente , su última derrota contra Washington fue como tocar fondo. Los Bills todo lo contrario vienen de semana de descanso y juegan en caso. Si van apostar a cobertura de puntos por el no favorito , me esperaría para hacerlo a finales de la semana, tal vez la cobertura de puntos aún sea más alta. Buffalo tiene todo para ganar este partido sin mayor dificultad, pero si es que GB tienen aún algo de orgullo es un no favorito que puede sorprender al menos cubriendo los puntos.

Lunes por la Noche

Cincinnati Bengals (4-3) @ Cleveland Browns (2-5) – Bengals 3.0

Considerando como está de competida y cerrada la AFC División norte este es un gran juego para ambos equipos, aunque siento que más importante para los Browns ya que un juego perdido para ellos prácticamente sería su sentencia para estar fuera de los playoffs. Estos equipos van en direcciones contrarias los Bengals han ganado 2 partidos consecutivos, los Bengals perdido 4 partidos consecutivos. Cleveland tienen un récord 1-4 en partidos en casa esta temporada. Los Bengals necesitan ganar este juego, para mantenerse a la par que los Ravens , lo cierto es que no han ganados en dos juegos contra rivales divisionales en esta temporada. Tal vez la cobertura de puntos se mueva a 3.5 , este partido pueden ganarlo los Bengals y cubrir los puntos.

Rercord de pronósticos de esta columna a Semana 7

Best bets: 3-9-1

A ganar: 64-43-1

Cobertura de puntos: 54-52-2