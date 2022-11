NFL: Recap semana 10 y pronósticos de la semana 11

Recap de la Semana 10: La noticia más sorprendente de la semana 10 , la victoria de Washington Commanders sobre los hasta ese momento invictos Philadephia Eagles. Solo en 1972 los Miami Dolphins se convirtieron en el único equipo en no perder un solo partido y ganar el Super Bowl. Hablando de ganadores del Super Bowl sin duda tendremos un nuevo Campeón este 2023, definitivamente Los Angeles Rams están jugando tan mal y tienen tantas lesiones en el equipo en jugadores clave como Matthew Stafford y Cooper Kupp have que parece que la temporada ya terminó para este equipo lo mismo sucede con Green Bay y Tampa Bay ambos equipos con problemas apenas si ganaron sus partidos la semana pasada, parece poco probable que lleguen an los playoffs.

Y entramos ya a la Semana 11, en la que no podemos dejar de mencionar el partido del Monday Night Football en la Ciudad de México este 21 de noviembre, en el Estadio Azteca vuelve la NFL luego de una larga ausencia, esta ocasión nos visitan San Francisco y Arizona para nuestra suerte quizá uno de los partidos más atractivos de la Semana.

Jueves 17 noviembre por la Noche / TNF

Tennessee Titans (6-3) @ Green Bay Packers (4-6) – Packers 2.5

Los Packers apenas sacaron una victoria contra los Cowboys la semana pasada, mucho influyo que jugaron en casa de Green Bay , el Lambeau Field que no es un estadio fácil para los equipos visitantes. Los Titans continúan con una buena racha han ganado 4 de sus últimos 5 juegos, gracias a que son un equipo que sabe correr la pelota y su defensa sólida. Como juega de nuevo en casa Green Bay creo que pueden ganar este partido y cubrir los puntos. GB a ganar y cubrir puntos.

Domingo 20 noviembre

Chicago Bears (3-7) @ Atlanta Falcons (4-6) – Falcons 3.0

Los Bears y su QB Justin Fields siguen acumulando yardas a la ofensiva su punto débil es la defensiva como lo demostraron en el partido pasado que perdieron contra los Lions. Atlanta perdió contra los Panthers el jueves pasado y buscarán a toda costa ganar este partido están tan solo a un partido detrás de los Bucs en su división , lo Bears son los que tienen menos presión en este partido y llegan de visitantes a Atlanta. Todo pinta para que Atlanta se lleve la victoria y cubre la baja diferencia de puntos. Falcons a ganar y cubrir puntos.

Carolina Panthers (3-7) @ Baltimore Ravens (6-3) – Ravens 12.5

Los Panthers vienen de ganar en casa contra un rival divisional, ahora van como visitantes con los Ravens quienes regresan de su semana de descanso. Baltimore es líder de división aunque tiene un récord ganador , la mayor parte de sus victorias no han sido fáciles. Los Ravens solo tienen una victoria en casa en lo que va de la temporada , los Panthers no tienen un solo partido ganado como visitante. Por tanto este partido puede que lo ganen los Ravens pero al ser tan alta la cobertura de puntos puede ser que los Panthers lo logren. Ravens a ganar y Panthers a cubrir puntos.

Cleveland Browns (3-6) @ Buffalo Bills (6-3) – Bills 9.0

La defensa de los Browns realmente sufrió en su partido perdido contra Miami , por su parte Buffalo tuvo un partido por demás emocionante contra los Vikings el domingo pasado, se fue a tiempo y extra y perdieron pero fue un partido muy cerrado. Buffalo es un lugar difícil para jugar y dado el hecho de que los Bills son un excelente equipo que no veo perder dos partidos consecutivos , pueden ganar este partido sin problema con su explosiva ofensiva si logran anotar temprano en el juego dos TD , forzarían a los Browns a no correr la pelota y buscar más los pases lo que es una de las debilidades de su ofensiva. Si sumamos también a todo esto que los Browns no son lo mejor como equipo visitante todo pinta para que los Bills estén de regreso ganen este partido y cubran los puntos. A ganar y cubrir puntos, Bills.

Washington Commanders (5-5) @ Houston Texans (1-7-1) – Commanders 3.5

Los Commanders llegan a este juego motivados luego de quitarles lo invicto a los Eagles , fue una actuación impresionante y Washington ya suma 4 victorias de sus últimos 5 juegos. Los Texans por su parte llegan con una partido más perdido a cuestas contra los Giants , no han ganado ni un solo partido en casa esta temporada. Muy probablemente la cobertura de puntos suba , este es un buen momento para apostar por Washington. A ganar y cubrir puntos Washington.

Philadelphia Eagles (8-1) @ Indianapolis Colts (4-5-1) – Eagles 8.0

Los Eagles llegan a este partido, después de su primer derrota en casa y contra un rival divisional. Los Colts por su parte llegan motivados después de vencer a los Raiders, mucho influyo la participación de Jonathan Taylor, que vaya que supo correr la pelota. El QB Mat Ryan , dio uno de sus mejores juegos también el fin de semana pasado. Parece que la presión sobre Philadelphia será menos ya perdieron su primer partido ya no hay esa motivación de quitarles lo invicto. Aunque los Eagles no querrán tener dos partidos perdidos consecutivos buscarán ganar este partido a como de lugar. Indianapolis necesita más esta victoria, ya que necesitan alcanzar a los Titans en su lucha como líder de división. Como la diferencia de puntos es alta, quizá la cubran los Colts pero el favorito a ganar serán los Eagles. A ganar Eagles , a cubrir puntos Colts.

New York Jets (6-3) @ New England Patriots (5-4) – Patriots 3.0

Ambos equipos vienen de sus semanas de descanso, será un juego interesante. Los Jets llegan como equipo visitante a New England con un récord de equipo visitante 4-0. Bill Belichick tendrá a su equipo listo para este juego , para ambos equipos es importante si quieren mantenerse en la carrera rumbo a los playoffs. A ganar y cubrir puntos, Patriots.

Los Angeles Rams (3-6) @ New Orleans Saints (3-7) – Saints 3.0

Apenas hace dos semanas parecía que los Rams ganarían su 4to juego de la temporada hasta que en el 4to Cuarto su defensa se debilitó y permitió a TB ganar el juego. Ahora perdieron contra unos débiles Cardinals y si a eso sumamos otra mala noticia con la lesión del ofensivo Cooper Kupp que se perderá los 4 siguientes juegos por un esguince de tobillo. El panorama para los Rams es por demás complicado, para los Saints las cosas no pintan mejor ya que vienen de perder contra unos débiles Steelers. Sin embargo ahora juegan en casa y saben correr mejor el balón que los Rams por tanto pueden ganar este partido por 3 o 4 puntos más. Seguramente será un juego de marcador bajo ya que ambas ofensivas dudo que logren anotar muchos puntos. A ganar y cubrir puntos, Saints.

Detroit Lions (3-6) @ New York Giants (7-2) – Giants 4.5

Ambos equipos vienen de ganar a equipos inferioers, los Lions jugaron bien ofensivamente y demostraron que puede mover el balón. Los Gigants dependen en su muy buena defensiva especialmente cuando el equipo contrario corre el balón. Los Lions ganaron su primer juego como visitante desde que Dan Campbell es su head coach. No veo a los Lions ganando dos partidos consecutivos pero creo que mantendrán el juego cerrado, por tanto creo que podrán cubrir los puntos. A ganar Giants, a cubrir puntos Lions.

Raiders(2-7) @ Broncos (3-6) – Broncos 2.5

Ya vamos a más de la mitad de la temporada y es increíble como estos dos equipos toda esperanza que había porque estuvieran en los playoffs cada semana que pasa se desvanece. La ofensiva de los Raiders es inconsistente y su defensiva peor aún. En los Broncos al contrario su defensa ha demostrado que es una de las mejores de la liga en cuanto a pases pero su ofensiva a cargo de su QB Russell Wilson es un total desastre. Es difícil escoger entre dos equipos malos, escogeré el equipo que juega en casa, los Broncos ya que tienen a su favor su defensiva creo que pueden ganar y cubrir puntos. A ganar y cubrir puntos, Broncos.

Dallas Cowboys (6-3) @ minnesota Vikings (8-1) – Cowboys 1.0

La cobertura de puntos y que los Cowboys sean favoritos es un poco extraño , los Vikings están ahora igual que los Eagles con el mejor récord en la NFL luego de su dramática victoria en el partido contra Buffalo el pasado domingo. Los Cowboy vienen de su derrota contra los Packers, se suponía que como venían de semana de descanso ganarían ese partido, pero no fue así. Entonces no se entiende mucho como es que Dallas es el favorito aquí. Incluso si fuera el partido en Dallas lo entendería pero el partido es en Minnesota, donde la defensiva de los Vikings suele jugar un poco mejor con la motivación de los fanáticos en casa. Este partido pinta para ser de alto puntaje, Vikings a ganar y cubrir puntos.

Cincinnati Bengals (5-4) @ Pittsburgh Steelers (3-6) – Bengals 5.0

Este es el segundo encuentro divisional entre estos equipos. En el primero los Steelers ganaron contra los Bengals en la Semana 1 por 23-20. Cincinnati viene de su semana de descanso así es que buscará vengarse del primer partido cuando visiten Pittsburgh. Los Steelers en su último partido vencieron a los Saints, pero hay que tomar en cuenta que venían de semana de descanso, los Steelers no son un buen equipo no los veo ganando a los Bengals un segundo partido, así es que pueden ganar los Bengals e incluso cubrir cómodamente los puntos. A ganar y cubrir puntos, Bengals.

Kansas City Chiefs (7-2) @ Los Angeles Chargers (5-4) – Chiefs 6.5

Kansas City no tuvo mayor problema en vencer a los Jaguars el domingo pasado, ahora van de visita con los Chargers. Los Angeles no dieron su mejor fútbol el domingo pasado contra los 49ers., pero aún así mantuvieron el partido cerrado 16-22. En su primer encuentro en la semana 2 , Kansas City saco un victoria por 3 puntos 27-24, los Chargers buscarán ganar este partido para mantenerse vivos rumbo a los playoffs si ganan quedarían a 1 juego de los Chiefs por la división. Todo apunta para Kansas City a ganar y Chargers a cubrir puntos.

Lunes 21 de noviembre, Monday Night Football

Locación: Ciudad de México , Estadio Azteca.

San Francisco 49ers (5-4) @ Arizona Cardinals (4-6) – 49ers 8.0

Los 49ers vienen de una victoria sobre los Chargers, mientras que los Cardinals también lograron vencer a los Rams. Todas las estadísticas pintan para que los 49ers ganen este juego, pero Arizona conoce bien a San Francisco tan es así que el año pasado le gano ambos juegos. Este será el primero de dos partidos que habrá esta temporada. Aquí la diferencia será el As de San Francisco, Christian McCaffrey. Curiosamente Arizona juega mejor como visitante con un récord 3-2, que en casa 1-4 . En este partido San Francisco es un claro favorito pero Arizona no le pone el partido fácil a los 49ers, por tanto puede que cubran los puntos los Cardinal. A ganar San Francisco , a cubrir puntos Arizona.

Semana de descanso de : Miami Dolphins (7-3) , Seattle Seahawks (6-4), Jacksonville Jaguars (3-7) y Tampa Bay Bucanneers (5-5)

Apuestas sugeridas Semana 11

1. Patriots 3.0

2. Saints 3.0

3. Bengals 5.0

Récord a Semana 10

A ganar:79-57-1

Cobertura de puntos:65-70-2