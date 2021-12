NFL: RECAP SEMANA 15 Y LOS JUEGOS DE NAVIDAD EN LA SEMANA 16

Semana 15 recap, ¿por dónde empezar? qué tal por todo los casos de Covid19 que pusieron el calendario de la NFL de cabeza esta semana para algunos equipos que tuvieron la mayor parte de los contagios. Como los Cleveland Browns literalmente no lograban formar un equipo el sábado pasado, así es que el juego se pasó para el lunes pasado por la noche contra los Raiders.

Otros dos juegos que se movieron para el martes pasado por la noche fueron Rams/Seahawks y Washington /Eagles pospusieron sus partidos 2 días. Yendo a la acción de la semana o la inacción mejor dicho por parte de Tampa Bay y su ofensiva fue completamente anulada por los Saints. New Orleans ganó 4 juegos seguidos en temporada regular en lo que va de 2 años contra Tom Brady líder de los Buccaneers. Otra sorpresa que seguramente pocos vieron venir fue la victoria de Detroit Lions sobre los Arizona Cardinals.

De los pronósticos de la semana pasada los Cowboys y Colts cubriendo los puntos, el único que no fue correcto fue el de los Packers que ganaron pero no logaron cubrir los 4.5 puntos.

Las 3 mejores apuestas (2-1) para esta semana en cobertura de puntos son:

Patriots -2.0 Cowboys -9.5 Chiefs -9.5

Récord partidos a ganar: 128-76-1 / Kc Ind bBuf Mia Dal Hou Sf Pit Min

Récord cobertura de puntos : 115-88-2 / Ind Det Nyj Dal Hou Sf No Pit

Jueves 23 de diciembre por la noche. TNF

San Francisco 49ers (8-6) @ Tennessee Titans (9-5) – 49ers -3.0

Estos dos equipos tienes esperanzas para llegar a los playoffs ambos equipos dependen de correr la pelota ofensivamente para tener éxito en sus jugadas. Los Titans, perdieron contra los Steelers en su última partido mientras que los 49ers. no tuvieron mayor problema en vencer a los Falcons que estuvieron de visita. La diferencia en este juego está en que Tennessee tiene problemas en su ofensiva para anotar puntos.

En los pasados 5 juegos lo más que ha anotado en un juego fueron solo 23 puntos. Por su lado los 49ers han anotado cerca de 30 puntos consistentemente en sus últimos 6 juegos. Si continua esta tendencia San Francisco puede ganar y cubrir los puntos.

Sábado 25 de diciembre. Christmas Day Games

Cleveland Browns (7-7) @ Green Bay Packers (11-3) – Packers -7.5

Después de su derrota el lunes por la noche contra los Raiders, los Browns tienen que ponerse en modo ganador por el resto de la temporada, ciertamente el brote de Covid en su equipo contribuyó a su derrota y las cosas no están nada fáciles para el equipo tienen que viajar a Green Bay para enfrentar al equipo con el mejor récord en la liga los Packers.

Aaron Rodgers, tiene a la ofensiva de Green Bay a lo que da, si Cleveland quiere alguna oportunidad en este partido su ofensiva tiene que encontrar la forma de anotar de 25 a 27 puntos si quiere tener una mínima oportunidad de ganarle a Green Bay. Lo cierto es que los fanáticos de los Browns tienen esperanza en este juego porque últimamente los Packers han permitido muchos puntos en promedio unos 30 puntos en los últimos 4 juegos y 2 de esos equipos que lograron anotarles 30 puntos fueron los Bears y los Ravens.

Asumiendo que el brote de Covid quede atrás para los Browns creo que pueden cubrir los puntos y no apostaría en contra de los Packers jugando en casa por lo que Green Bay sacará la victoria.

Indianapolis Colts (8-6) @ Arizona Cardinals (10-4) – ARI 1.0

Arizona regresa a casa a jugar contra los Colts después de una derrota humillante en manos de los Detroit Lions. Esta semana veremos de qué esta hecho Arizona y a ver si logra recuperarse y ganar contra Indianapolis, la principal preocupación es la defensa de los Cardinals durante dos semanas seguidas han permitido que les anoten 30 puntos.

Los Colts por su parte vienen de una increíble actuación contra los Patriots, su fortaleza es su ofensiva en promedio anotan 32 puntos por juego en sus últimos 4 juegos. Es de esperarse que los Colts anoten y pasen por encima de la defensa de Arizona , pero ¿la ofensiva de Arizona podrá estar a la altura? Creo que no , la lesión de su estrella el WR DeAndre Hopkins ha afectado al equipo en sus pases por lo tanto los Colts pueden ganar y cubrir los puntos.

Domingo 26 de diciembre Sunday Games

Detroit Lions (2-11-1) @ Atlanta Falcons (6-8) – Falcons -5.5

Los Detroit Lions ganaron el segundo juego de la temporada contra los Arizona Cardinals. Fuera de su terrible perdida contra los Broncos en Denver , los Lions son un equipo se mantiene competitivo en sus partidos desde su bye week en la semana 9 cuentan con un respetable récord 2-3-1 , dos de esos partidos perdidos los pudieron fácilmente haber ganado. Los Falcons han ganado 2 de sus últimos cuatro juegos y también sin hacer mucho ruido son un buen equipo, por tanto creo que si tienen lo necesario para ganar el partido pero los Lions podrían cubrir los puntos.

Baltimore Ravens (8-6) @ Cincinnati Bengals (8-6) – Bengals -3.0

Este puede ser el juego de la semana entre dos contendientes de la AFC Norte, ahora tiene récords idénticos así es que este juego es de suma importancia para ambos. La lesiones son un tema en ambos equipos del lado de los Ravens Lamar Jackson no se sabe si estará listo para el juego y de los Bengals hay dudas de su RB Joe Mixon está como cuestionable.

Los Bengals ganaron en la semana 7 a los Ravens por 41-17 así es que seguramente Baltimore estará buscando la revancha, sin duda será un juego cerrado la defensa de Baltimore como es su costumbre estará a la altura y dará un buen juego pero no será suficiente ya que los Bengals pueden ganar y cubrir los puntos.

Los Angeles Rams (10-4) @ Minnesota Vikings (7-7) – Rams -3.0

Los Vikings regresaron a casa después de hacer los suyo el lunes por la noche en Chicago, si bien fue un juego más bien aburrido la defensa de Minnesota estuvo a la altura. Los Rams por su parte se hicieron cargo de los Seahawks en Seattle con una victoria muy sólida, los Angeles es de los equipos que han tenido que sortear toda series de problemas por el Covid así es que habrá que estar pendientes a lo largo de la semana por lo pronto como están las cosas pueden ganar los Rams como visitantes en Minnesota y cubrir los puntos.

Buffalo Bills (8-6) @ New England Patriots (9-5) – Patriots -2.5

Me sorprende que los Patriots sean favoritos por tan solo 2.5 puntos en casa, ya que hace solo 3 semanas vencieron a estos mismos Bills en Buffalo.

Tal vez la cobertura de puntos es pequeña porque New England perdió contra los Colts el pasado domingo , mientras que Buffalo dominó a los Panthers, no creo que haya cambiado mucho en estos dos equipos desde la última vez que se enfrentaron , los Bills siguen con problemas para correr la pelota en la ofensiva y en la defensiva sufren con equipos que corren la pelota. Estoy casi seguro que los Patriots pueden ganar este partido mínimo por un gol de campo , por lo que pueden ganar y cubrir los puntos.

Jacksonville Jaguars (2-12) @ New York Jets (3-11) – EVEN

Aunque cambiaran de entrenado en Jacksonville creo que nada cambiaría su suerte perdieron por 2da vez contra los Houston Texans el pasado domingo. Los Jets por su parte lograron mantener un juego cerrado contra su rival divisional Miami Dolphins , aunque al final perdieron el juego, este no es un juego nada atractivo. Los Jaguars tienen la mejor defensa en este encuentro pero su mayor problema es que no logran anotar puntos y seguramente no lograran anotar mucho contra los Jets pese a que tienen la peor defensa de la NFL. Creo que estaré de lado del equipo en casa para ganar lo logrará Zach Wilson por encima de Trevor Lawrence.

New York Giants (4-10) @ Philadelphia eagles (7-7) – Eagles 9.5

Los Eagles han dado una vuelta a su temporada y lo han logrado ofensivamente al saber correr la pelota y mejorando su defensa. Los Gigantes han sufrido desde que su QB Daniel Jones se lesionó, en la semana 12 se enfrentaron contra los Eagles en un juego que termino 13-7 y el cual ganaron. Sin embargo no veo a New York anotar más de 13 puntos ni ganar este partido , por lo tanto creo que los Eagles lograrán ganar este partido y cubrir los puntos.

Tampa Bay Bucaneers (10-4) @ Carolina Panthers (5-9) – Bucaneers 10.0

Los Carolina Panthers hace 6 semanas parecían un equipo con esperanzas en los playoffs después de que vencieron a Arizona , lo cierto es que desde entonces la miseria llegó a los Panthers no logran anotar puntos su ofensiva y su defensiva por lo regular sólida , ahora luce cansada. Y quizá las cosas se compliquen más ahora que Carolina reciba a Tampa Bay este fin de semana.

Los Buccaneers fueron un tanto humillados por los Saints ya que perdieron en New Orleans por la 2da vez esta temporada y lo que fue peor es que no logaron anotar ni un solo punto. Este es un Tampa Bay que en sus últimos 4 juegos antes de enfrentar a los Saints había anotada mínimo 30 puntos, creo que Tampa estará de regreso en este partido lo ganará y cubrirá los puntos pese a que la diferencia es amplia.

Los Angeles Chargers (8-6) @ Houston texans (3-11) – Chargers 10.0

Los Texans por fin acabaron su racha perdedora al ganarle a los débiles Jaguars el pasado domingo, los Chargers por su lado perdieron un juego muy competitivo en contra de los Chiefs el pasado jueves, los Angeles van bien a la ofensiva pero su defensa aún permite muchos puntos y deja pasar jugadas importantes. Por tanto si bien los Chargers pueden ganar este juego dudo que logren cubrir los puntos , los Texans quizá puedan anotar un par de TD en el 4to Cuarto y cubrir los puntos.

Chicago Bears (4-10) @ Seattle Seahawks (5-9) – Seahawks 6.5

Los Bears definitivamente no se lucieron en el Prime Time contra los Vikings el lunes por la noche, ahora tienen una semana corta y tienen que viajar a Seattle para enfrentar a los Seahawks que han mejorado en su defensa. Este será un juego de marcadores bajos creo que Russell Wilson podrá contra los Bears , dudo que la ofensiva de Chicago pueda anotar muchos puntos por tanto Seattle puede ganar este juego y cubrir los puntos.

Pittsburgh Steelers (7-6-1) @ Kansas City Chiefs (10-4) – Chiefs 7.0

Ambos equipos vienen de victorias el fin de semana pasado y con miras en la carrera rumbo a los playoffs de la AFC. Los Chiefs vencieron a los Chargers, mientras que los Steelers fueron igual de impresionantes venciendo a los Titans. En este punto de la temporada puedo ver a Kansas City mejorando su ofensiva desde unos juegos atrás, por su lado Pittsburgh es un equipo que necesita mantener los juegos con marcadores bajos si quieres ganar. De parte de los Chiefs creo que su defensa esta subvaluada es la razón por la cual han ganado sus 10 juegos esta temporada. Creo que pueden ganar los Chiefs por 14 puntos o más.

Denver Broncos (7-7) @ Vegas Raiders (7-7) – EVEN

Ambos equipos llegan con récord idéntico 7 partidos ganados y con pequeñas esperanzas en los playoffs. En el primer juego que se enfrentaron en la semana 6 los Raiders ganaron 34-24. Mucho ha cambiado desde entonces, Las Vegas parece por momentos que ya dio el brazo a torcer en la temporada. Lo cierto es que los Raiders solo tuvieron un muy buen juego de sus últimos 5 partidos y ese juego fue en el que vencieron a los Cowboys en el Thanksgiving Day.

Los Broncos son un equipo muy físico pero en la ofensiva aún tiene problemas en especial con los pases, este juego debe ser de marcador bajo, el equipo que logre mayores intercepciones será el que gane. Los Broncos pueden ganar y cubrir los puntos, son un equipo más fuerte físicamente y capaz de lograr un par de intercepciones.

Washington Football Team (6-8) @ Dallas Cowboys (10-4) – Cowboys 11.0

Washington dio un buen partido contra los Eagles a pesar de ser otro de los equipos afectados por el brote de Covid. Los Cowboys lograron vencer a los NY Giants, ambos equipos jugaron en Washington hace un par de semanas, Dallas ganó el partido 27-20. Por lo regular los Cowboys vencen a equipo débiles y sufren contra equipo buenos o más fuertes, Washington tiene la particularidad de ser un equipo que tiende a tener momentos buenos , dado el problema por el que atraviesan con el asunto del Covid no creo que le den mucho problema a Dallas, por tanto los Cowboys podrán ganar y cubrir los puntos.

Lunes 27 de diciembre 2021

Miami Dolphins (7-7) @ New Orleans saints (7-7) – Saints 3.0

No solo tienen estos dos equipos récords idénticos , tiene también defensas muy fuertes especialmente contra los pases y ambos tienen ofensivas conservadoras. Los Dolphins por lo regular usan pases rápidos y cortos a los Saints más bien les gusta correr la pelota. Este juego será de marcador bajo , cerrado probablemente haya más goles de campo que TD.

Los Saints vienen de una victoria contra su rival Tampa Bay, Miami por su lado venció a su rival divisional los Jets aunque fue un juego un poco cerrado, los Dolphins no han perdido un juego desde la Semana 8 ( 6 juegos ganados de corrido) . Este juego creo que lo definirá en gran parte si juega el RB de los Saints Alvin Kamara será la diferencia, si juega puede New Orleans sacar la victoria y cubrir los puntos.