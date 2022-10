NFL: Recap semana 6 y predicciones semana 7

NFL Semana 6 Recap: Termino una semana con resultados completamente inesperados, los Falcons vencieron fácilmente a los 49ers. , vimos a los Jets dominar a los Packers en Green Bay. Incluso los Giants que cuentan con un récord impresionante 5-1, se mostraron como un equipo con carácter contra los Ravens.

En cuanto a picks no fue la mejor semana para esta columna en cobertura de puntos nuestro récord fue 7-7 y 8-6 en partidos a ganar.

Esta semana 7 uno de los juegos más llamativos será el de los Chiefs que viajan a San Francisco para enfrentar a los 49ers. También vienen dos partidos divisionales importantes los Browns enfrentarán a los Baltimore Ravens y los Colts viajan a Tennessee para enfrentar a los Titans.

Semana de Descanso o bye week para: Minnesota Vikings (5-1) Los Angeles Rams (3-3) Buffalo Bills (5-1) Philadelphia Eagles (6-0) .

Una nota interesante es que de los 4 equipos que están de descanso esta semana tienen un récord combinado de 19-5 así es que algunos de los mejores equipos estarán de descanso esta semana 7. Estas son los picks de la Semana 7 esperemos atinar mejor, tomando en cuenta que decidimos los picks justo al inicio de semana.

Apuestas sugeridas Semana 7, a Cobertura de Puntos.

1. Patriots – 7.5

2. Chargers – 6.5

3. Dolphins – 6.5

Jueves 20 octubre (por la Noche)

New Orleans Saints (2-4) @ Arizona Cardinals (2-4) -Cardinals 1.5

Pick: Arizona -1.5

Arizona tiene un récord 0-3 jugando en casa en la temporada , los Saints tienen un record 1-1 como equipo visitante, ambos equipos vienen de partidos perdidos la semana pasada. Es una semana corta para ambos ya que juegan este jueves y aunque New Orleans es quizá ligeramente mejor equipo que los Cardinals , Arizona le debe a sus fanáticos ganar en casa. También otro factor es el clima quizá es demasiado el calor de Arizona para los Saints, por tanto quizá este partido lo pueda ganar Arizona y cubrir la baja diferencia de puntos.

Domingo 23 de octubre

Atlanta Falcons (3-3) @ Cincinnati Bengals (3-3) – Bengals 6.0

Pick: Bengals -6.0

Ambos equipos vienen de grandes triunfos el pasado domingo, los Falcons le ganaron a los 49ers. 28-14 y los Bengals ganaron contra los Saints su partido 30-26. No parece que los Bengals estén en el mismo alto nivel que mostraron la temporada pasada ofensivamente pero seguramente en este partido podremos ver a su RB Joe Mixon abrir el partido para el play action y los pases de Joe Burrow. Por su lado los Falcons llegan más que motivados a Cincinnati pero lo cierto es que hará falta más que eso para ganar este partido. Todo indica que ganarán los Bengals y cubrirán los puntos.

Detroit Lions (1-4) @ Dallas Cowboys (4-2) – Cowboys 7.0

Pick: Cowboys a ganar / Lions: +7.0

¿La pregunta aquí es si ya por fin veremos al QB de Dallas Dak Prescott de regreso? Lo cierto es que Cooper Rush el backup QB de Dallas impacto a todos para bien, estuvo incluso mejor en sus partidos que el mismo Prescott, solo en su último partido tuvo su primera derrota y fue contra los invictos Eagles. Los Lions vienen de su semana de descanso y si bien es cierto que solo tienen un partido ganado , son un equipo que sabe anotar puntos. Desgraciadamente la defensa de Detroit no es tan buena, este juego será seguramente para Dallas y su ofensiva. Aunque los Lions podrán cubrir los puntos.

Indianapolis Colts (3-2-1) @ Tennessee Titans (3-2) – Titans 2.0

Pick: Titans -2.0

Los Colts por fin pudieron vengarse de los Jaguars, que son completamente lo contrario al equipo que fueron la temporada pasada. Esta semana viene este partido divisional , los Titans tienen varios puntos a su favor, regresan de su semana de descanso lo cual seguramente les dio tiempo para mejorar específicamente su ofensiva y aparte juegan en casa. Con todo eso a favor seguramente ganaran este partido y cubrirán la poca diferencia de puntos.

Green Bay Packers (3-3) @ Washington Commanders (2-4) – Packers -5.0

Pick: Packers a ganar / ATS: Washington +5.0

¿Acaso termino el dominio de los Packers en la NFL? No han demostrado mucho y seguimos esperando que salga Aaron Rodgers y demuestre que son uno de los mejores equipos en la liga. En 2 de sus 3 victorias, ganaron por únicamente 2 y 3 puntos respectivamente. Perder en casa contra los NY Jets fue una total sorpresa, quizá con esto tocaron fondo los Packers. Por su parte los Commanders han tenido mala temporada, pero por lo menos en su partido pasado ganaron contra los débiles Bears el jueves. ¿Podrá Washington mantener su momentum esta semana? Para los Packers este es un partido que tienen que ganar , simplemente por el hecho de que en la Semana 8 enfrentarán a los poderosos Bills. Creo que Green Bay estará de regreso pero Washinton cubrirá los puntos.

Tampa Bay Bucaneers (3-3) @ Carolina Panthers (1-5) – Bucs 10.0

Pick: Tampa Bay a ganar / ATS: Panthers +1.0

Tom Brady esta temporada es un desastre, no sé sabe si es por sus conflictos personales o es su edad pero fue decepcionante el partido que perdieron la semana pasada contra los Steelers. Los Panthers siguen mal y de malas los destrozaron los Rams el domingo pasado en Los Angeles. Se esperaría una mejor actuación por parte de los Bucs que pueden ganar el partido contra su rival divisional pero dudo que como equipo visitante cubran 10 puntos o más.

New York Giants (5-1) @ Jacksonville Jaguars (2-4) – Jaguars 3.0

Pick : Giants a ganar +3.0

De los Giants como ya comentamos al inicio , tiene un récord de no creerse ganando 5 partidos de 6. Al momento quizá son el equipo que más ha soprendido esta temporada. Los Jaguars perdieron un juego cerrado contra los Colts la semana pasada pese a que vienen jugando un muy buen fútbol solo han ganado 2 de 6 partidos. Curiosamente las apuestas favorecen a los Jaguars , los Giants deberían de sentirse poco respetados aquí, en sus juegos como equipo visitante al igual que los NY Jets han ganado sus partidos. Los Giants pueden ganar este partido y cubrir puntos.

Cleveland Browns (2-4) @ Baltimore Ravens (3-3) – Ravens 6.0

Pick: Ravens -6.0

Aquí tenemos otro partido Divisional, los Ravens están a la cabeza de la división los Browns en penúltimo lugar tan solo los separa 1 punto. Está División aun no se define la diferencia es mínima cualquiera de estos equipos podría llevarse el título de la División. Este es un gran partido para ambos equipos, los Browns llegan después de perder 3 partidos seguidos, los Ravens perdieron sorpresivamente su último partido contra los Giants. Los Ravens son un equipo que debería llegar a este punto invicto, pero no ha sido así le han costado trabajo sus últimos juegos. Aún así pueden ganar este partido ya que la ofensiva de los Browns no creo que pueda con ellos.

New York Jets (4-2) @ Denver Broncos (2-4) – Broncos 3.0

Pick: Broncos -3.0

Aquí viene una estadística increíble , los New York Jets 3-0 como visitantes esta temporada. Por su parte los Broncos no corren con la misma suerte todo lo contrario , han decepcionado con la peor ofensiva de la liga, simplemente no logran anotar puntos. Es también raro ver que las apuestas favorecen aquí a Denver quizá es porque Colorado es un lugar difícil para cualquier equipo visitante y también no podemos negar que los Broncos tienen una buena defensiva. ¿Podrán seguir los Jets con su racha ganadora esta semana? No podemos negar que han mejorado mucho esta semana pero aún les falta demostrar más, por tanto los Broncos pueden ganar y cubrir los puntos.

Houston Texans (1-3-1) @ Las vegas raiders (1-4) – Raiders 7.0

Pick: Raiders a ganar / ATS: Texans+7.0

Ambos equipos llegan de su semana de descanso y se espera que lleguen bien preparados y descansados para el partido. De los Raiders se esperaba más al inicio de la temporada se veían como candidatos a un puesto en los playoffs. Si Vegas quiere tener esa esperanza, necesita ganar este partido. Seguramente podrán ganar el partido, pero dado lo impredecible de esta temporada escogería a los Texans a cubrir puntos.

Seattle Seahawks (3-3) @ Los Angeles Chargers (4-2) – Chargers 6.5

Pick: LA Chargers -6.5

Los Chargers tienen un buen récord pero se esperaba más de Justin Herbert y su ofensiva. Seattle está por extraño que parezca con 3 puntos empatado luchando por ser líder de la NFC Oeste. Para este partido pese a que Geno Smith sabe anotar puntos y Seattle es un equipo que sabe correr la pelota no le ayudará el hecho de que está lesionado su RB Rashaad Penny. Por el contrario a los Chargers le dará un respiro tener de regreso a su receptor estrella Kennan Allen. Este partido lo pueden ganar los Chargers, si su ofensiva se mantiene firme y logran bloquear los pases de Seattle.

Kansas City Chiefs (4-2) @ San Francisco 49ers (3-3) – Chiefs 3.0

Pick: Kansas -3.0

Ambos equipos perdieron el domingo pasado, cuál será el equipo que estará de regreso esta semana 7. Los 49ers tiene un récord de 2-0 en partidos en casa y la próxima semana tienen un juego divisonal importante contra los Rams. Por tanto SF querrá ganar este partido a como de lugar y Patrick Mahomes y sus Chiefs no se los pondrá fácil. La defensa de los 49ers será una buena prueba para la ofensiva de Kansas City. El equipo de casa tendrá aquí la ventaja por tanto SF puede cubrir los puntos y ganar , dando a los Chiefs su segunda derrota consecutiva.

Pittsburgh Steelers (2-4) @ Miami Dolphins (3-3) – Dolphins 6.5

Pick: Miami -6.5

Los Dolphins llegan de capa caída con 3 partidos perdidos consecutivos y los Steelers motivados luego de ganar a Brady y sus Buccaneers. No nos dejemos engañar por esa victoria , los Steelers no están bien esta temporada. Por parte de los Dolphins parece que estará de regreso su QB Tua Tagovailoa si es así puede que Miami nos enseñe el fútbol que venía jugando antes de que Tua se lesionara. Miami puede ganar y cubrir puntos.

Lunes 24 de octubre por la Noche

Chicago Bears (2-4) @ New England Patriots (3-3) – Patriots 7.5

Este no es un partido muy atractivo para ir en Prime Time, ambos equipos no se espera que lleguen a los playoffs. Sin embargo los Patriots están jugando mejor fútbol del que se esperaba. Los Bears vienen de perder contra los Commanders y son un equipo que no gana esta temporada cuando juega como equipo visitante. Dudo que NE y su defensiva le permita a los Bears anotar por tanto pueden ganar los Patriots cubrir los puntos y demostrar en Prime Time que pueden estar en la conversación de los playoffs.