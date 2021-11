New England está jugando cada vez mejor y lo demostró al derrotar a Cleveland en la NFL.

está jugando cada vez mejor y lo demostró al derrotar a Cleveland en la NFL. Washington derrotó a los Tampa Bay Bucanneers y los Panthers derrotaron a los Arizona Cardinals. Ambos no eran favoritos por mucho, la diferencia de puntos era de 10 y 10.5 puntos respectivamente y aún así sacaron el triunfo ambos equipos.

Miami sorprendió al vencer a los Ravens, eran favoritos por 7.5 puntos

Chiefs de Patrick Mahomes y su ofensiva están de vuelta y lo demostraron al vencer a los Raiders.

y su ofensiva están de vuelta y lo demostraron al vencer a los Raiders. Russell Wilson QB de Seattle regresó después de su lesión pero parece que está fuera de juego nada más no pudo con el partido no, Green Bay y su defensa derrotaron a los Seahawks 17-0.

La Semana 11 viene con partidos interesantes, pero ninguno tan intrigante como el del Domingo en el que juegan los Dallas Cowboys contra los Kansa City Chiefs NFL.

Semana de descanso o bye week: Broncos (5-5), Los Angeles Rams ( 7-3)

Jueves 18 de noviembre por la Noche / Thursday Night Football

New England Patriots (6-4) @ Atlanta Falcons (4-5) – PATRIOTS 7.0

Patriots: La leyenda Bill Bellichick continúa creciendo está temporada incluso con el limitado talento que tienen en el equipo, ya tiene a su equipo jugando como si estuvieran en playoffs. No veo absolutamente ningún obstáculo para que gane este partido New England.

Falcons: fueron humillados en Dallas el fin de semana pasado buscarán una victoria para recuperarse de la derrota pasada. Si bien los Falcons han mejorado no están al altura del fútbol que están jugando los Patriots.

Pronóstico: Patriots A ganar y cubrir puntos

Domingo 21 de noviembre

Indianapolis Colts (5-5) @ Buffalo Bills (6-3) – BILLS 7.0

Bills: Fueron de los equipos más fuertes en los primeros 5 juegos de la temporada, últimamente han tenido un poco de problema en ganar sus partidos como fue el caso en su último partido con los Jets. Este que viene será un juego en casa para los Bills y eso les dará ventaja, sin duda buscarán ganar este partido porque no solo quieren estar en los playoffs tienen a New England muy de cerca en su división.

Colts: Es un equipo con buena defensa y sabe anotar puntos eso lo demostró en sus juegos del mes pasado. La clave para este juego será que los Colts logren correr la pelota en contra de la defensa de los Bills. Una debilidad de los Colts es detener los pases y esa es una de las fortalezas de Buffalo. Los Colts buscarán ganar esta partido, quieren llegar a los playoffs y alcanzar a los Titans en su división.

Pronóstico: Bills a ganar y seguramente será por más de 10 puntos de diferencia por lo que cubrirán los puntos.

Baltimore Ravens (6-3) @ Chicago Bears (3-6) – RAVENS 4.5

Ravens: Este equipo viene de una terrible derrota contra Miami en el jueves por la noche pasado , llegarán con ganas de demostrar que pueden ganar este juego , los Bears son un equipo más bien débil y podrán ganar si así lo deciden fácilmente este partido.

Bears: Este equipo viene de su semana de descanso , así es que puede que esto sea un desventaja como hemos visto es una tendencia que la mayor parte de los equipos regresan de su bye week más desubicados que enfocados en sus juegos. Los únicos equipos que regresan bien de sus semanas de descanso son los que tienen buenos entrenadores y este no es el caso de Chicago no tienen el mejor entrenador.

Pronóstico: Ravens a ganar y cubrir puntos.

Detroit Lions (0-8-1) @ Cleveland Browns (5-5) -BROWNS 11.5

Detroit: Por primera vez en la temporada no perdieron un juego la semana pasada pero tampoco lo ganaron, empataron. Fueron competitivos y quizá hubiesen podido vencer a los Steelers. Este será el 2do. partido como visitante para los Lions antes de regresar a casa en la Semana 12, dudo que puedan ganar este partido y como su tendencia es cubrir los puntos cada dos semanas eso lo hicieron la semana pasada con Pittsburgh por lo tanto esta semana no cubrirán los puntos.

Browns: Este equipo es de los más inconsistentes en la temporada, hace 2 semanas parecían imparables vencieron a los Bengals y la semana pasada los humillaron los Patriots. ¿Qué Cleveland veremos este fin de semana alguien puede adivinar? Lo cierto es que regresara a jugar a los Browns algunos jugadores que estaban lesionados incluyendo a su RB Nick Chubb. Si un juego tiene que ganar Cleveland es este si es que quiere un lugar en los playoffs, estarán desesperados por el triunfo por tanto creo que ganarán y aunque es alta la diferencia de puntos , si la pueden cubrir.

Pronóstico: Browns a ganar y cubrir puntos.

Houston Texans (1-8) @ Tennessee Titans (8-2) – TITANS 10.0

Titans: No Derick Henry, no hay problema para los Titans pudieron ganarle a la defensa de los Saints sin su RB estrella. Más que enfocados en este partido, quizá estarán pensando más en su próximo partido contra otro equipo de la AFC , los New England Patriots. Aquí la pregunta lógica será ¿por cuánto será la victoria de los Titans?

Texans: Vienen de su semana de descanso es un equipo que parece que ya toco fondo y solo se espera que este descanso los ayude en algo porque no podrían estar peor. Es un juego divisional, los Titans estarán poco motivados por un rival débil y los Texans quizá estén motivados por demostrar que pueden aún ganar partidos. Por tanto creo que para este partido podrán cubrir los puntos.

Pronóstico: Titans a ganar y Texans a cubrir puntos.

Green Bay packers (8-2) @ Minnesota Vikings (4-5) – PACKERS 2.5

Green Bay: Siguen jugando bien y nada los detiene lo demostraron en su partido pasado contra los Seahawks, su defensa ha mejorado desde que inicio la temporada, este es un juego divisional pero no tendrán la ventaja de la localidad.

Vikings: ganaron su último partido y le dieron buena pelea a los Chargers en Los Angeles, este es un juego divisional importante para los Vikings y no se lo podrán fácil a GB , la ventaja en casa será un punto a favor para Minnesota ya que su defensa siempre se ve motivada por sus fanáticos. Creo que los Vikings pueden ganar este juego , si van apostar a cobertura de puntos esperaría a que las apuestas se fueran a favor de los Packers y se moviera la cobertura de puntos a 3.5 para optar por Minnesota ATS.

Pronóstico: Vikings a ganar y ATS si se mueve a 3.5 la cobertura de puntos.

New Orleans Saints (5-4) @ Philadelphia Eagles (4-6) – EAGLES 1.5

Saints: Este es un partido complicado de pronosticar, los Saints jugaron bien pero aun así perdieron contra los Titans en un juego cerrado, lo cierto es que han perdido 2 juegos seguidos desde que vencieron a los Bucanneers. La clave de este juego será que tan fuerte saldrá la defensa de los Saints para frenar como corren la pelota los Eagles, aunque es un juego que podrían ganar los dos, me inclino más por los Saints a ganar como equipo visitante.

Eagles: Como pronosticamos la semana pasada los Eagles le ganaron a los Broncos de Denver y ahora se encuentran cerca de los .500. Los Eagles han ganado 2 de sus últimos 3 juegos, aunque están jugando mejor no veo que ganen este juego, los Saints no pueden darse el lujo de perder 3 partidos seguidos.

Pronóstico: Saints ganarán y cubrirán los puntos.

Miami Dolphins (3-7) @ New York Jets (2-7) – MIAMI 3.0

Miami: ganaron sus últimos dos partidos, hace 3 semanas cambio su juego por completo cuando perdieron contra los Bills desde entonces están más competitivos y el motivo es que su defensa ha mejorado.

Jets: son un equipo que cede muchos puntos en sus partidos, los Bills le anotaron 45 puntos el pasado domingo y los Colts 45 hace dos semanas. Si bien la ofensiva de Miami no es tan buena como la de los Bills y Colts , la defensa de Miami debe preocupar a los Jets.

Pronóstico: Juego de marcador bajo, Miami a ganar y cubrir los 3 puntos de diferencia.

Washington Football Team (3-6) @ Carolina Panthers (5-5) – PANTHERS 3.5

Washington: vencieron a los favoritos Tom Brady y los Tampa Bay, la ofensiva despertó y la defensa se mantuvo sólida, ante una ofensiva fuerte como la de Tampa ahí estuvo la clave de su triunfo la semana pasada.

Panthers: con Cam Newton de regreso, parece que era la chispa que Carolina estaba esperando si a eso le sumamos que jugaron en casa tuvieron la ovación de sus fanáticos y que la ofensiva y defensiva hicieron bien su trabajo, pues la semana pasada se dio la fórmula para que ganaran contra los Cardinals. Ahora este partido contra Washington es difícil de predecir pero veo la balanza más inclinada hacia los Panthers una semana más con Cam Newton como su QB para ganar y cubrir los puntos 3.5

Pronóstico: Panthers a ganar y cubrir puntos.

San Francisco 49ers (4-4) @ Jacksonville Jaguars (2-7) – 49ERS. 6.0

SF: Como pronosticamos en la columna la semana pasado SF cubrió los puntos y ganó contra los Rams su rival divisional. Ahora llegan a un partido que se vería fácil pero vienen de una semana corta , jugaron apenas el lunes pasado. En segundo lugar tienen que viajar a la costa este con otro horario, vienen desgastados de un partido contra un rival fuerte se ve poco probable que puedan dar un partido competitivo como equipo visitante contra los Jaguars.

Jaguars: este equipo solo tiene 2 triunfos en toda la temporada, los cuales vienen de sus últimos 4 juegos en los que 3 veces han cubierto los puntos. En este partido tienen la ventaja de jugar de locales y de enfrentar a uno 49ers. un tanto cansados por su partido del lunes por tanto creo que es su oportunidad de sacar una victoria y cubrir puntos.

Pronóstico: Jaguars a ganar y cubrir puntos.

Cincinnati Bengals (5-4) @ Vegas Raiders (5-4) – BENGALS 1.0

Es un juego complicado de pronosticar, ambos equipos tienen el mismo récord 5-4 y han perdido sus 2 últimos juegos.

Bengals: Vienen de su semana de descanso , lo cual puede ser un punto en su contra en su último partido perdieron contra los Browns. Aun así apostaría por que Joe Burrow y la ofensiva de Cinncinnati se hagan cargo del partido cubran los puntos y derroten a los Raiders en su casa.

Raiders: Este equipo ha tenido un temporada de sube y bajas así como una serie de adversidades a lo largo del camino. La semana pasada los derrotaron los Kansas City Chiefs pero habrá sido que ¿los Chiefs jugaron mejor o los Raiders no estaban al nivel?

Pronóstico: Bengals a ganar y cubrir puntos.

Dallas Cowboys (7-2) @ Kansas City Chiefs (6-4) – CHIEFS 2.5

Cowboys: A principios de temporada hubiésemos pensado que el récord 7-2 sería de KC y el 6-4 de Dallas. Esto solo demuestra que los están de regreso y lo demostraron contra los Falcons.

Chiefs: Al fin la semana pasada demostraron los Chiefs que su ofensiva está de regreso y lo hizo anotando 41 puntos a los Raiders, ya tenía tiempo que Kansas no anotaba tantos puntos. Al fin la ofensiva de Kansas regresó o fue simplemente que enfrentaron a unos débiles Raiders o fueron las dos cosas, creo que la respuesta la veremos en este partido contra Dallas. Lo que es un hecho es que su pasada victoria le dará a la ofensiva más confianza. Creo que Kansas puede ganar porque juegan en casa y el récord de los Cowboys por muy buenos que sean no los veo con un 8-2.

Pronóstico: Kansas a ganar y cubrir puntos.

Arizona Cardinals (8-2) @ Seattle Seahawks (3-6) – CARDINALS 2.5

Seahawks: tuvieron dos factores que los afectaron el domingo pasado, venían de semana de descanso y su QB Russell Wilson regresó después de no jugar por un tiempo debido a su lesión. El asunto es que salieron sin mucho que ofrecer y tomo ventaja de eso GB. Los Seahawks han ganado solo 1 de sus últimos 5 juegos y fue en casa contra los Jaguars. Esperemos que este más despierto Russell Wilson y suba su nivel de juego, si quiere ganar este partido aunque sea por orgullo después de la humillante derrota 17-0 que sufrieron.

Cardinals: jugaron la semana pasada sin su QB Kyler Murray y vaya que si les dio una paliza Carolina , la pregunta es si podrán regresar en esta Semana 11, Arizona ha perdido 2 de sus últimos 3 juegos, después de empezar la temporada 5-0. Aún no se sabe si jugará aún Murray por una lesión en el tobillo, si aún no está recuperado esto le resta movilidad al equipo, casi podría asegurar que lo guardarán una semana más la siguiente semana es su bye week entonces quizá lo tengan listo para la Semana 13.

Pronóstico: Seattle ganar y cubrir puntos.

Pittsburgh Steelers (5-3-1) @ Los Angeles Chargers (5-4) – CHARGERS 5.5

Ambos equipos están en la lucha por el título de sus divisiones uno en la AFC Central y otro en la AFC Oeste. Ambos tienen récords muy similares pero son equipos muy distintos.

Pittsburgh: es un equipo que depende mucho de correr la pelota en la ofensiva y juegan bien en lo general defensivamente. Su QB Ben Roethlisberger estuvo en lista Covid y por eso no jugó contra los Lions la semana pasada, aún no se sabe si jugará él para este partido su el QB suplente Mason Rudolph.

Chargers: son un equipo que depende más de los pases y su defensa batalla mucho con equipos que corren la pelota. Un factor más en contra de los Chargers es que el partido es en Prime Time del domingo y los Steelers en ese tipo de partidos de lucen. Aunque creo que podremos ver a un Justin Herbert como lo vimos al inicio de la temporada dominando a las defensivas de los equipos contrarios, por lo que puede sacar una victoria y cubrir los puntos.

Pronóstico: Chargers a ganar y cubrir puntos.

Lunes 22 por la Noche / Monday Night Football

New York Giants (3-6) @ Tampa Bay Bucaneers (6-3)- 11.0

Giants: vienen jugando un fútbol competitivo las últimas semanas y llegan después de su semana de descanso. Han ganado 2 de sus últimos 3 partidos y cubierto los puntos en sus 3 partidos. Sin embargo se enfrentan a un TB que definitivamente buscará este triunfo a como dé lugar TB no puede darse el lujo de perder 3 partidos seguidos.

Buccaneers: regresaron de su semana de descanso solo para perder contra Washington, de hecho han perdido sus dos últimos partidos, ahora con juego en casa espero que TB este de regreso , en cuanto a cobertura de puntos si no se tratara de un partido estelar como es este , tomaría a los Giants para cubrir los puntos, pero como se trata de un partido en Prime Time Tom Brady y su equipo se esforzarán por dar un show y vencer a los Giants por más de 10 puntos.

Pronóstico: Tampa Bay a ganar y cubrir puntos.

Pronósticos de Semana 1 a Semana 10: A ganar: 89-58 / Cobertura de puntos: 80-66-2