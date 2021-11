NFL SEMANA 12: JUEGOS POR EL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS

Recapitulación de la Semana 11

Cada semana últimamente hay algunos inexplicables resultados de partidos que dejan a los fanáticos y apostadores levantado cejas, este fin de semana fueron los Houston Texans que derrotaron a los Titans en Tennessee. Y qué decir de los Colts cambiaron su destino con esa derrota contra los Bills en Buffalo. Dos victorias en las que los no favoritos ganaron como visitantes. En cambio Dallas que parecía que ganaría la NFC Este fácilmente de repente tiene a los Eagles muy cerca de quitarle el primer lugar en su división ya que han ganado 3 de sus últimos 4 juegos y que decir de Washington ganaron sobre todo pronóstico contra los Panthers sumando su segunda victoria consecutiva.

Entrando de lleno a la semana 12 este jueves tendremos tres partidos por ser día de Acción de Gracias. Los Buffalo Bills viajan a New Orleans para jugar contra los Saints y ambos necesitan una victoria urgente, lo juegos más interesantes para este domingo serán los Titans vs New England, Rams vs. Green Bay y los Buccaneers vs Indianapolis.

Semana de descanso:

Kansas City Chiefs (7-4), Arizona Cardinals (9-2)

Jueves 25 de noviembre / TNF American Thanksgiving

Chicago Bears (3-7) @ Detroit Lions (0-9-1) BEARS -3.0

Ambos equipos tuvieron resultados parecidos en sus juegos del pasado domingo ambos perdieron por un margen pequeño de 3 puntos. Curiosamente estos equipos siempre cubre los puntos aunque pierden, es un poco sorprendente ver que los Bears son los favoritos en este encuentro. Chicago no tienen nada por lo que jugar mientras que los Lions si, necesitan una victoria la primera de toda su temporada y el juego será en Detroit , así es que creo que por primera vez ganaran los Lions y cubrirán los puntos.

Vegas Raiders (5-5) @ Dallas Cowboys (7-3) – DALLAS -7.5

Dallas perdió 2 de sus últimos 3 juegos y los Raiders han perdido sus últimos 3 juegos y parece que van de mal en peor. Al ser el partido del Día de Acción de Gracias ambos buscarán lucirse, por muy mal que los Raiders vayan ahorita aún están por la carrera en el AFC división Oeste. La pregunta es cuál de estos dos equipo regresará a la columna de las victorias, creo que en este caso serán los Cowboys estarán jugando frente a sus fanáticos en casa y recordemos que solo hace dos semanas derrotaron a los Atlanta Falcons que son parecidos a los Vegas Raiders. Dalla puede ganar y cubrir los puntos.

Buffalo Bills (6-4) @ New Orleans Saints (5-5) – BILLS 6.0

No hace mucho Buffalo dominaba la AFC división Este, de repente están en la batalla con los Patriots ambos tienen 4 partidos perdidos. Los Saints por su lado también tienen 3 derrotas seguidas desde su semana 8 en que vencieron a Tampa Bay. Sin duda la pérdida de su QB Jameis Winston ha afectado a los Saints tienen dificultad para mover la pelota , la mayor preocupación en los Saints está en la defensa han permitido en promedio 30 puntos en los últimos 3 juego.

Los Bills han perdido 3 de sus últimos 5 juegos y algo le pasa a la ofensiva de Buffalo últimamente también apenas si ha logrado 30 puntos en uno de sus últimos 4 juegos. Buffalo es muy buen equipo como para seguir con una ofensiva con problemas hay que tener en cuenta que tienen en mente su próximo partido contra los Patriots, así es que van a salir a ganar este partido no se pueden dar el lujo por la posición en la que están de perderlo. Buffalo puede anotar 30 puntos ganar y cubrir los puntos.

Domingo 28 de noviembre / Sunday Games

Pittsburgh Steelers (5-4-1) @ Cincinnati Bengals (6-4) BENGALS -4.5

Esta es la segunda vez que estos rivales divisionales juegan, los Bengals vencieron a los Steelers 24-10 en Pittsburgh anteriormente. Ambos equipos saldrán a ganar en la búsqueda de alcanzar al líder de su división los Ravens. Los Steelers buscarán vengarse de su derrota pasada, pero no será tan fácil Cincinnati los tiene bien medidos y cada posición. Esta es la parte de la temporada en la que algunos equipos hacen su mayor esfuerzo para posicionarse rumbo a los playoffs, creo que es el caso de Cincinnati que puede ganar este partido y cubrir los puntos.

Tampa Bay Buccaneers (7-3) @ Indianapolis Colts (6-5) BUCCANEERS -3.0

Tampa Bay apenas jugó en el Monday Night mientras que los Colts vienen de un gran triunfo contra Buffalo. Indianapolis vienen jugando muy buen fútbol han ganado 5 de sus últimos 6 juegos, este partido para los Colts no será tan sencillo si su defensa falla permitirá que la pelota caiga en manos de la ofensiva y Tom Brady. En la ofensiva a Indianapolis le gusta correr la pelota y y su RB Jonathan Taylor está teniendo una gran temporada pero la defensiva de Tampa Bay sin problema logra a otros equipos cuando corren la pelota. Los Buccaneers pueden ganar y cubrir los puntos.

Carolina Panthers (5-6) @ Miami Dolphins (4-7) CAROLINA -1.5

Los Dolphins han venido mejorando llevan una racha ganadora de 3 juegos ahora después de su victoria en NY contra los Jets. Los Panthers mientras tanto han ganado sus últimos dos juegos como equipo visitante ¿podrán logarlo de nuevo en Miami? Desde que empezaron la temporada 3-0 los Panthers solo han ganado 2 de sus últimos 8 juegos, no importa si el QB es Sam Darnold o Cam Newton, el asunto es que la ofensiva de Carolina sufre para anotar puntos.

En su defensiva Carolina ha sido sólido solo ha permitido que 2 equipos en todo el año le anoten más de 30 puntos. Este será un juego de marcador bajo y el que cometa menos errores es el que ganar´. Me inclino más porque ganen el partido los Dolphins y cubran los puntos, para que continúen con su racha ganadora después de un comienzo lento en la temporada ahora son un mejor equipo.

Tennessee Titans (8-3) @ New england patriots (7-4) PATRIOTS -6.5

Este quizá es el juego de la semana, ambos equipos tienen aspiraciones no solo para llegar a los playoffs también para ganar sus divisiones. A pesar de sus victorias sobre los Rams, Bills y los Chiefs , Tennessee perdió contra los débiles Jets en la semana 4 y ahora la semana pasada contra los Texans. Esta semana enfrentan ahora uno de los equipos que están en su mejor momento los Patriots.

New England ha ganado sus últimos 5 juegos y en esas victorias solo ha permitido que 1 equipo le anote más de 13 puntos y esos fueron los Chargers. Un estadística sorprendente es la ofensiva de New England, en los últimos 6 juegos han logrado anotar mínimo 24 puntos en todos sus partidos. Es un hecho que los Patriots tienen el mejor coaching staff pero quizá su mente este en el próximo partido contra los Bills, aún así me inclino porque los Patriots ganen el juego pero creo que los Titans mantendrán cerrado el juego y cubrirán los puntos.

Philadelphia Eagles (5-6) @ New York Giants (3-7) EAGLES – 3.5

Los Giants juegan en casa y podrán arruinar el intento de los Eagles de alcanzar a Dallas como líderes de su división. New York viene de un partido de lunes por la noche en el que su QB Daniel Jones no tuvo una actuación afortunada contra Tampa Bay. Los Eagles vienen jugando un mejor fútbol desde el mes pasado han ganado 3 de sus últimos 5 juegos. New York ha ganado 2 de sus últimos juegos en casa vencieron a los Raiders y a los Panthers. Los Eagles pueden ganar este juego pero lo Giants lo mantendrán cerrado y pueden cubrir los puntos.

Atlanta Falcons (4-6) @ Jacksonville Jaguars (2-8) EVEN

Ambos equipos han batallado todo el año especialmente últimamente se ve que su ofensiva no puede, ambos han ganado solo 1 partido de sus últimos 4, la ofensiva de los Falcons solo ha podido anotar 3 puntos en sus últimos 2 partidos combinados mientras que Jacksonville promedia 11 puntos por juego en sus últimos 4 juegos. Este juego será de bajo marcador , creo que los Falcons tienen mejor ofensiva en este encuentro por lo que pueden ganar.

New York Jets (2-8) @ Houston Texans (2-8) TEXANS -3.0

Siendo realistas ninguno de estos equipo debería considerarse como favorito excepto en este partido. Los Texans para darles algo de crédito sorprendieron con su victoria sobre los Titans ( un equipo que curiosamente también los Jets vencieron.) Ni los Jets ni los Texans tienen nada que ganar si sacan una victoria de este juego pero como los Texans juegan en casa , creo que se esforzarán por ganar el partido y lo podrán lograr por más de 3 puntos por lo que podrán cubrir los puntos.

Los Angeles Chargers (6-4) @ Denver Broncos (5-5) CHARGERS -2.5

Este es el 1º de 2 encuentros entre estos rivales divisionales. Si los Chargers pueden ganar estarían en la pelea con los Chiefs como líderes de su división y aparte acabarían con las esperanzas de los Broncos por llegar a los playoffs. Los Broncos vienen de una semana de descanso supondríamos que llegarán bien preparados para los Chargers, ambos equipos han ganado 2 y perdido dos de sus últimos 4 partidos. Será un juego de marcador alto el juego de pases de los Chargers anota muchos puntos y su defensiva permite en promedio cerca de 29 puntos por juego. Serán un juego cerrado pueden ganar los Chargers y cubrir los puntos.

Los Angeles Rams (7-3) @ Green Bay Packers (8-3) EVEN

Ambos equipos vienen de perder sus respectivos partidos, los GB contra los Vikings el pasado domingo y los Rams perdieron hace dos semanas y vienen de su semana de descanso. Este es un juego que parece que se repetirá por el campeonato de la NFC, estos son los dos equipos mejores de la NFC. En los últimos 3 juegos solo han ganado una vez, los Rams han tenido problemas con su defensa que permite que les anoten mucho puntos, por su parte la defensa de GB ha sido muy buena pero su ofensiva no ha anotado tantos puntos como se esperaría para Aaron Rodgers y su ofensiva.

Una debilidad de los Rams demostrada en sus últimas dos derrotas es su poca habilidad para detener equipos que son buenos en correr la pelota como los Titans y los 49ers. Este podrá ser un partido de marcador alto, creo que los Rams podrán ganar este partido ya que tuvieron una semana extra para preparar este partido.

Minnesota Vikings (5-5) @ San francisco 49ers (5-5) 49ers -3.0

Ambos equipos parece que están su mejor fútbol ahora, llevan dos partidos seguidos ganados. Los Vikings vienen ganando en partido de marcadores altos mientras que SF ha ganado por lo menos por 20 puntos en sus últimos 2 encuentros, su ofensiva ha sido buena pero también su defensiva. Creo que SF puede ganar este juego en casa , la defensa de Minnesota no es muy buena cuando están como equipo visitante, creo que la defensa de San Francisco puede hacer lo suficiente aquí para detener al QB de Minnesota Kirk Cousins y la ofensiva de los Vikings para ganar y cubrir los puntos.

Cleveland Browns (6-5) @ Baltimore Ravens (7-3) RAVENS -3.5

Este es un gran encuentro de la división AFC Norte , es una de las divisiones más apretadas ya que cualquiera de los 4 equipos la puede ganar. Los Browns vienen de dos partidos seguidos perdidos y ciertamente no querrán caer en otro más contra los Ravens.

Ambos equipos han batallado en sus últimos 4 juegos con un récord 2-2, ambos equipos tiene problemas de lado ofensivo, Cleveland solo ha anotado 13 puntos en uno de sus últimos 4 juegos y los Ravens han fallado en anotar más de 17 puntos en 3 de sus últimos 4 juegos. Ambos equipos necesitan fortalecer su ofensiva y si este es el partido será un juego cerrado. Creo que pueden los Browns cubrir los puntos pero los Ravens quizá definan este partido en el 4to Cuarto a su favor.

Lunes 29 de Noviembre

Seattle Seahawks (3-7) @ Washington football Team (4-6) WASHINGTON -1.0

Los Seahawks al inicio de la temporada parecían candidatos seguros a los playoffs pero la lesión de Russell Wilson que lo dejo fuera de varios juegos y su defensa han decepcionado ganando solo 3 de sus 10 juegos, del otro lado Washington Team están en una modesta racha ganadora desde que regresaron de su bye Week en la semana 9. Si este juego fuera en domingo tomaría a Washington para ganar el juego, como es juego en lunes por la Noche es cuando brillan más lo jugadores Russell Wilson necesita demostrar que puede llevar a los Seahawks a la victoria, un estadística que favorece a Seattle es que en sus últimos 5 juegos, ha cubierto los puntos 4-1. Seattle puede ganar y cubrir los puntos.

Pronósticos a la Semana 1 a la 11

A ganar: 89-58

A cubrir puntos: 80-66-2