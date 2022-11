NFL Semana 12: Llegaron los pronósticos de los juegos por Acción de Gracias

Semana 11 Recap: De los 14 juegos de la semana pasada , 9 equipos visitantes ganaron sus partidos. No hubo mayores sorpresas quizá solo los Lions que derrotaron a los Giants en New York. En general en los pronósticos de esta columna en la Semana 12 atinamos a la mayor parte, de las apuestas sugeridas logramos un 3-0 , en los pronósticos a ganar 9-5 y en cobertura de puntos 7-5-2. Esperemos que está semana 12 corramos con la misma suerte , comenzando desde el jueves 24 de noviembre que tendremos 3 partidos en jueves por el Thanskgiving Day o Día de Acción de Gracias. El primer juego empezará este jueves a la 11:30 am y el último terminará a las 7:20 pm tiempo de la CDMX, así es que este jueves prepárense porque será un día de puro fútbol.

Las Apuestas Sugeridas Best Bets para esta semana 12 son:

1. Vikings -2.5

2. Chargers -4.0

3. 49ers -9.5

Jueves por 24 noviembre

Buffalo Bills (7-3) @ Detroit Lions (4-6) – Bills 9.5 ( 11:30pm)

Los Lions regresan a casa para enfrentar a los Bills después de ganar sus últimos 2 juegos como visistantes. Curiosamente los Bills jugaron en Detroit su juego en casa porque se movió el lugar del partido debido a una fuerte tormenta de nieve que hubo en Buffalo. Los Bills ganaron su último partido contra los Browns , aunque no lograron cubrir los puntos. Lo cierto es que la defensa de Buffalo esta cediendo más puntos de lo que debería en las últimas semanas, por su parte la defensa de los Lions aunque es débil en sus últimos partidos ha mostrado cierta mejoría. Este partido los pueden ganar los Bills pero los Lions seguramente pueden cubrir puntos. Pronóstico: Bills a ganar , Lions a cubrir puntos.

New York Giants (7-3) @ Dallas Cowboys (7-3) – Cowboys 9.5 ( 3:30 pm)

Este es un gran juego para ambos equipos , en el que deberán demostrar que tantas ganas tiene de ir por los playoffs. Los Giants tienen el problema de lesiones en receptores, eso levanta dudas sobre a quién le enviara sus pases el QB Daniel Jones. Los Cowboys por su parte dominaron en su último partido a los Vikings en Minnesota. Los Giants saben correr la pelota eso no está en duda lo que si está en duda es si podrán con la ofensiva de Dallas. Pronóstico: Dallas a ganar y cubrir puntos.

New England Patriots (6-4) @ Minnesota Vikings (8-2) – Vikings 3.0 ( 8:20pm )

Los Patriots lograron una importante victoria sobre los Jets la semana pasada para permanecer en la carrera por la AFC Este. Los Vikings por su lado sufrieron una humillante derrota en casa en manos de los Cowboys. Creo que Minnesota puede ganar este partido al jugar de nuevo en casa, los Patriots tienen buena defensa pero del lado ofensivo , los Vikings son superiores a ello. Pronóstico: Vikings ganar y cubrir puntos.

Domingo 27 noviembre

Tampa Bay Buccanneers (5-5) @ Cleveland Browns (3-7) – Buccanneers 3.5

Tampa Bay llega de su semana de descanso , llevan dos victorias consecutivas antes de su bye week. Su ofensiva es aún un desastre pero su defensiva ha mejorado y eso lo vimos en esos dos juegos que ganaron. Los Browns han ganado solo uno de sus últimos 5 juegos, en casa solo han ganado 2 juegos en lo que va de la temporada. En su último juego contra los Bills , fueron los pases lo que les ayudo con Jacoby Brissett quien logro 3TD en un total de 324 yardas. La defensa de los Bucs por su parte no es fácil y lo demostraron al detener a Seattle. En lo que va de la temporada Tampa Bay no ha ganado sus juegos en contra de equipos de la AFC. Este es un juego difícil de predecir cualquiera de los dos puede ganar, pero creo que en este caso será bueno hacer caso de la ventaja de 3 puntos del favorito, lo que es seguro es que será un juego de marcador bajo. Pronóstico: Tampa Bay a ganar y cubrir puntos.

Cincinnati Bengals (6-4) @ Tennessee Titans (7-3) – Bengals 1.5

Este es para mi el juego más interesante de la semana, tenemos dos equipos que buscan irse a la postemporada. Los Bengals no son el mismo equipo que llego al Super Bowl , su defensa no está del todo bien y su ofensiva es más bien inconsistente. Tennessee es el equipo que no hace mucho ruido a pesar de tener una muy buena temporada y parece que se quedará con su división. Su QB Ryan Tannehill, se vio bien el pasado jueves en contra de la defensa de los Packers y sabemos sobre su potente RB Derrick Henry. Me sorprende un poco que el visitante es el favorito aquí. Pronóstico: Titans a ganar y cubrir puntos.

Houston Texans (1-8-1) @ Miami Dolphins (7-3) -Dolphins 11.5

Miami viene de su semana de descanso, así es que deberán estar listos para el peor equipo actualmente de la NFL. Los Texans continúan sin mejorar en ambos lados , lo único que han sumado son más decepciones como en su partido que perdieron las semana pasada contra los Commanders. La parte más débil de los Texans es la ofensiva y sus pases, una fortaleza que quizá tienen es correr la pelota. Miami sin duda podrá ganar este juego es amplio favorito , pero la pregunta es si Houston dejará que lo humillen una semana más, yo creo que no quizá no gane pero si puede cubrir los puntos. Pronóstico: Miami a ganar y Houston a cubrir puntos.

Chicago Bears (3-8) @ New York Jets (6-4) – Jets 4.0

Ambos equipos han progresado a los largo de la temporada, para Chicago el mayor avance es la forma en que su ofensiva corre la pelota es uno de los equipos top de la NFL en ese rubro. Los Jets tienen una defensa fuerte y que mejora semana tras semana simplemente hace 3 semanas vencieron a su rival divisional, los Bills. Los Bears han perdido 4 juegos consecutivos, su defensa no los ayuda mucho, sin embargo Chicago tiene un récord ganador contra equipos de la AFC 2-1. Dudo que Chicago gane, dado el récord que tiene como visitante 1-5 , aunque tiene con qué cubrir los puntos. Pronóstico: Jets a ganar y Chicago a cubrir puntos.

Atlanta Falcons (5-6) @ Washington Commanders (6-5) – Commanders 3.0

Washington ha ganado 4 de sus últimos 5 juegos y en esos triunfos está su victoria contra los Eagles hace 2 semanas. Los Falcons por su parte vencieron a los Bears la semana pasada sin embargo no están jugando muy bien. Atlanta ha ganado solo 1 de sus 5 partidos como visitante este temporada. Ambos equipos necesitan una victoria desesperadamente si quieren mantenerse la película rumbo a los playoffs. Pronóstico: Commanders a ganar y cubrir puntos.

Denver Broncos (3-7) @ Carolina Panthers (3-8) – Broncos 2.5

Denver debo decirlo es quizá el 2do peor equipo en la NFL, después de su partido perdido en casa contra los Raiders. Aunque es cierto que tienen muy buena defensa , el sumar a sus filas como QB a Russell Wilson ha sido una de las peores decisiones en la historia de la NFL. Wilson ha sido un completa decepción la ofensiva de este equipo es la peor de la liga. Los Panthers tampoco son muy buen equipo pero al menos su defensa destaco en el partido contra los Ravens quienes solo les anotaron 13 puntos. Este es un juego en casa para los Panthers y están mejor ofensivamente que los Broncos. Pronóstico: Panthers a ganar y cubrir puntos.

Baltimore Ravens (7-3) @ Jacksonville Jaguars (3-7) – Ravens 4.0

Los Jaguars vienen de semana de descanso por tanto deben estar preparados para los Ravens, quienes a pesar de haber ganado su último partido lo hicieron con muchos trabajos. Este no es un juego en el que apostaría, cualquiera de los dos equipso pueden ganar. Jacksonville es no favorito a pesar de que jugará en casa. Pronóstico: Ravens a ganar y Jags a cubrir puntos.

Los Angeles Chargers (5-5) @ Arizona Cardinals (4-7) – Chargers 4.0

Los Chargers sintienron el poder de Kansas City en su último partido que perdieron. Los Cardinals no lograron controlar la pelota ni ofensiva ni defensivamente en su partido de Lunes por la Noche en la Ciudad de México, perdieron contra SF. De cualquier forma no importa si el QB para este partido es Kyler Murray o Colt McCoy, el QB de los Chargers , Justin Herbert es mejor. Con vista a los playoffs este triunfo lo necesitan más los Chargers que Arizona. Pronóstico: Chargers a ganar y cubrir puntos.

Las Vegas Raiders (3-7) @ Seattle Seahawks (6-4) – Seahawks 4.0

Seattle ha mejorado últimamente, hace apenas dos semanas lo vimos jugar muy mal contra Tampa Bay. Ahora vienen de su semana de descanso lo que seguramente les ayudo a recuperarse, la pregunta es si regresarán a ganar partidos y mantenerse en la lucha contra sus rivales divisionales los 49 ers para ser líderes de división. Los Raiders, son un equipo que han decepcionado en la temporada si hubiese que definirlos son inconsistentes. Son un mejor equipo que lo que nos muestra su récord pero aún así cuando parece que va todo bien, pierden los partidos. La semana pasada contra todo pronóstico le gano a Denver, nuevamente este partido lo puede ganar indistintamente uno u otro equipo. Pronóstico: Vegas a ganar y cubrir puntos.

Los Angeles Rams (3-7) @ Kansas city Chiefs (8-2) – Chiefs 14.0

Los Rams no son nada parecidos al equipo que vimos en el Super Bowl, la ofensiva no logra correr el balón efectivamente y si tomamos en cuenta la lesión en su mejor ofensivo Cooper Kuup no es sorpresivo lo mal que les ha ido en la temporada. Kansa City por su parte si bien sabemos que no son un equipo que por lo regular cubra los puntos, si son un equipo ganador es casi garantía su triunfo. La diferencia de puntos es muy alta para la defensa de los Rams, peses a sus problemas pueden cubrir los puntos. Pronóstico: Chiefs a ganar y Rams a cubrir puntos.

New Orleans Saints (4-7) @ San Francisco 49ers (6-4) – 49ers 9.5

Ambos equipos vienen de ganar sus partidos la semana pasada, los Saints lograron su victoria contra unos lastimados Rams y los 49ers aplastaron en la CDMX a los Cardinals. Estos 49ers están destacando y si siguen jugando así de bien van derecho a los playoffs. Los Saints simplemente no tiene equipo que pueda competir con los 49ers en estos momentos. Pronóstico: 49ers a ganar y cubrir puntos.

Green Bay Packers (4-7) @ Philadelphia Eagles (9-1) – Eagles 7.0

Green Bay parece que debe ya empacar y retirarse , no han jugado nada bien y el pasado jueves no fueron la excepción al perder contra los Titans. Los Eagles lograron una victoria un poco apretada contra los Colts el domingo pasado. Ya van dos juegos consecutivos en que los Eagles no juegan tan bien como se esperaría. Pareciera que ya los estudiaron los otros equipos bien, aún así creo que Philadelphia son un muy buen equipo y en esta ocasión lo demostrarán en casa cuando dominen a los Packers, aunque la diferencia de puntos es alta si la podrán cubrir y creo que por más de 10 puntos. Pronóstico: Eagles a ganar y cubrir puntos.

Lunes 28 por la Noche

Pittsburgh Steelers (3-7) @ Indianapolis Colts (4-6-1) – Colts 2.5

Este no es un partido espectacular para un Lunes por la Noche ambos equipos tiene récord como equipos perdedores y viene de partidos perdidos el domingo pasado. Los Colts solo han ganado 1 de sus últimos 5 juegos, mientras que los Steelers solo han ganado 1 juego como visitantes de 5 partidos. Si hay que escoger ganador será el equipo de casa, la defensa de Indianapolis puede controlar a una débil ofensiva de los Steelers, por su parte la ofensiva de los Colts tiene todo para cubrir los puntos. Pronóstico: Colts a ganar y cubrir puntos.

Récord a Semana 11

***Apuesta Sugeridas: 8-13-1

***A Ganar: 88-62-1

***Cobertura de puntos: 72-75-4