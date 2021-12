NFL SEMANA 15, NO TE PIERDAS EL SATURDAY DOUBLEHEADER

Semana 14 recap: Esta semana que pasó fue de los equipos favoritos la mayoría ganaron sus partidos, solo 2 underdogs ganaron en esta ocasión los Atlanta Falcons vencieron a los Carolina Panthers y Los Angeles Rams a los Arizona Cardinals. Tom Brady nuevamente demostró que tiene dominado a los Buffalo Bills , su victoria en tiempo extra en este partido ayudo a su ex equipo los NE Patriots. Los Cincinnati Bengals tuvieron una terrible derrota en tiempo extra contra los 49ers. por un momento iban a la delantera con un gol de campo antes de que San Francisco anotará un TD un tanto controversial para ganar el juego y mantener su esperanza viva en los playoffs.

A partir de esta semana ya no habrá bye week todos los equipos jugarán de hoy hasta el final de la temporada regular. Esto significa que tendremos esta semana 16 partidos.

Como algo nuevo en esta columna dejaré por aquí los mejores 3 picks o pronósticos en cobertura de puntos que casi puedo asegurar serán una apuesta segura:

1. Green Bay Packers -5.5

2. Indianapolis Colts -2.5

3. Dallas Cowboys -10.5

Jueves 16 diciembre, Thursday Night Football

Kansas City Chiefs (9-4) @ Los Angeles Chargers (8-5) – Chiefs 3.0

Este es un gran partido divisional para la AFC Oeste, los Chiefs tienen un juego más ganado que los Chargers, en su primer partido en Kansas City los Chargers terminaron con una victoria 30-24. El fin de semana pasado KC venció a los Raiders una vez más si sumamos los partidos de la temporada el record es de 89-23.

Este tipo de marcadores son a los que nos tienen acostumbrados los Chiefs, realmente la ofensiva sigue batallando a lo largo de la temporada , la defensa es la que ha destacado, de hecho en los últimos 3 juegos no ha permitido más de 9 puntos. Los Chargers por su lado han sufrido también justo a la mitad de la temporada aún así han ganado 3 de sus últimos 4 juegos la ofensiva parece que cobro vida de nuevo. Este juego pinta para ser de marcadores cerrados pero seguramente se definirá en el Cuarto 4to. , tomare a Kansas City para ganar este juego y a los Chargers para cubrir los puntos.

Sábado 18 de diciembre, Doubleheader

Vegas Raiders (6-7) @ Cleveland Browns (7-6) – Browns 1.5

Dos equipos que han batallado se enfrentan este fin de semana en Cleveland . Los Raiders fueron humillados por los Kansas City Chiefs el domingo pasado mientras que los Browns hicieron lo suyo para vencer a los Ravens. Las Vegas solo ha logrado anotar 15 puntos en uno de sus últimos 4 partidos, Cleveland por su parte también tiene sus problemas en la ofensiva solo ha promediado 13.5 puntos por juego en los últimos 4 juegos.

Este encuentro parece más favorable para los Browns , Nick Chubb a cargo de correr la pelota parece que puede dominar a la pobre defensiva de los Raiders. Confío en que Cleveland pueda ganar este juego la única preocupación quizá sea si los Raiders logran regresar al juego en el Cuarto 4to como lo hicieron cuando jugaron contra la pobre ofensiva de los Ravens, creo que los Browns no se lo permitirán por tanto ganarán y cubrirán los puntos.

New England patriots (9-4) @ Indianapolis Colts (7-6) – Colts 2.5

Ambos equipos vienen de su semana descanso por lo que deben estar más sanos y bien preparados para este juego , ya que ambos equipos si algo tienen es que son equipos bien entrenados. New England es uno de los equipos que venían jugando mejor hasta su semana de descanso la pregunta es si ese descanso afectará su momentum. El hecho de que su QB solo realizo 3 intentos de pase hace 2 semanas en contra de los Bills me hace dudar un poco en que tan hábil estará Mac Jones para este juego , más le vale que juegue bien sí New England quiere salir de aquí con una victoria.

Del lado de los Colts tenemos un equipo de los mejores en correr la pelota con Jonathan Taylor cuando juega bien abre el juego para el play action y los pases de Carson Wentz. Sé que Bill Belichick es un genio preparando su plan ofensivo en cada juego pero creo que los Colts tienen mucho talento por lo tanto los Patriots pueden perder este partido. Indianápolis además necesita ganar este juego más que NE por lo tanto puede ganar y cubrir los puntos.

Domingo 19 diciembre, Sunday Games

Carolina panthers (5-8) @ Buffalo Bills (7-6) – Bills 10.5

Y si Buffalo de repente se encuentra en problemas tal vez perdiendo la oportunidad de llegar a los playoffs, ha perdido 3 de sus últimos 4 juegos , de hecho ha perdido sus dos últimos juegos en casa. Los Panthers han perdido sus últimos 3 juegos en contra de equipos con récord perdedor, para complicar más las cosas Josh Allen QB de los Bills se lastimo el pie lo cual lo hará más lento y eso si es un problema para Buffalo cuyo fuerte en la ofensiva no es correr la pelota.

Del lado de la defensa de los Bills también ha batallado para detener a los equipos contarios de correr la pelota. Este debe ser un partido que Buffalo si o si debe ganar y sin duda la defensa de los Bills podrá lograrlo ya que la ofensiva de los Panthers es débil. La esperanza de Carolina en este juego será tener una defensa más agresiva y qué tanta presión puedan ejercer sobre Josh Allen. Creo que Buffalo puede ganar y los Panthers cubrir los puntos.

Arizona Cardinals (10-3) @ Detroit Lions (1-11-1) – Cardinals 13.0

Hace dos semanas los Lions ganaron por primera vez en la temporada y como era de esperarse su último partido fue uno de los peores de la temporada ya que enfrentaron a un equipo muy físico los Broncos y de hecho para ningún equipo es fácil ir de visitante a Denver y ganar. Los Cardinals por su parte vienen de una semana corta después de perder el lunes por la noche contra los Rams, sin duda Arizona buscará ganar este partido en Detroit contra los Lions. La pregunta sería ¿por cuánto los vencerán? Seguramente ganará Arizona pero la cobertura de puntos es muy alta por lo que los Lions pueden cubrir los 13.5 puntos.

New York Jets (3-10) @ Miami Dolphins (6-7) – Dolphins 10.0

Este sería la última vez que se enfrentan estos dos equipos. Miami ganó en su primer encuentro en NY con un marcador 24-17. Los Dolphins venían jugando muy bien antes de su semana de descanso , técnicamente están todavía vivos en la caza de los playoffs , así es que deben ganar este juego.Los Jets fueron dominados por los Saints en su último partido la semana pasada, la única vez que ganaron en sus últimos 5 partidos fue como equipo visitante contra los Texans. Los Jets saben que pueden lastimar a sus rivales divisionales si sacan aquí una victoria así es que lo intentarán y con ganas. Miami ganará este juego seguramente , pero los Jets podrían cubrir los puntos ya que también es alta la cobertura de puntos y la ofensiva de los Dolphins aún tiene que mejorar.

Dallas Cowboys (9-4) @ New York Giants (4-9) – Cowboys 10.5

Los Cowboys están como líderes de la NFC División Este con 3 juegos más ganados de ventaja y aún les quedan 4 partidos en la temporada. Este domingo Dallas viajará a NY para enfrentar a sus rivales divisonales los Giants, en su primer encuentro Dallas les ganó fácilmente en casa con un marcador 44-20. Con todos sus problemas de lesiones su QB Daniel Jones no ha jugado sus últimos 2 partidos y por supuesto los han perdido por un marcador combinado de 57-30. Y por si fuera poco más malas noticias su jugador defensivo más importante Leonard Williams tal vez se pierda varios partidos por una lesión del pasado domingo. Si bien los Cowboys no creo que sean un equipo que pueda aspirar al Campeonato este partido si lo pueden ganar y cubrir los puntos.

Washington Football Team (6-7) @ Philadelphia Eagles (6-7) – Eagles 7.0

Rivales divisionales con marcadores idénticos se enfrentan en Philadelphia. Los Eagles también son un equipo que venían jugando excelente antes de su semana de descanso, ¿podrán mantener el ritmo por lo que resta de la temporada? Philadelphia ganó 3 de sus últimos 4 juegos y en esas 3 victorias ha dominado con la forma en que corren la pelota es muy efectiva. Washington por su parte terminó con su racha de juegos ganados – 4 – hasta que Dallas los venció el fin de semana pasado. Creo que aquí el encuentro entre la formar de correr la pelota de los Eagles contra la defensiva de Washington puede favorecer a Washington pero solo para cubrir los puntos y mantener el marcador cerrado, el partido lo puede ganar el equipo de casa.

Houston Texans (2-11) @ Jacksonville Jaguars (2-11) – Jaguars 3.5

Estos son sin duda los 2 peores equipos en la liga enfrentándose este fin de semana, el primer juego en el que se enfrentaron ganaron los Texans por allá de la primer semana de la temporada ganaron por un marcador sorpresivamente alto 37-21. Los Jaguars no han ganado un juego desde la semana 9 , si bien vencieron a Buffalo fue con un marcador muy bajo 9-6. Los Texans han ganado 2 de sus últimos 4 juegos y su actuación en sus últimos 2 partidos ha sido desastrosa. Creo que el peor equipo es el favorito aquí, así es que creo que los Texans no solo podrán cubrir los puntos también ganarán este juego, no tengo fe alguna en la ofensiva de los Jaguars.

Cincinnati Bengals (7-6) @ Denver Broncos (7-6) – Broncos 2.5

Ambos equipos de la AFC tienen marcadores idénticos y este juego es de gran importancia para ambos pensando en los playoffs. Los Bengals han sufrido últimamente en sus últimos 3 partidos en casa solo ganaron 1. Denver por su parte no están tan lejos de la misma película ha ganado solo 3 de sus últimos 5 juegos, aunque ha tenido importantes victorias contra los Cowboys y los Chargers. Los Bengals son un equipo parecido en la ofensiva a Dallas y a Los Angeles así que la lógica dicta que este será un partido que podrán ganar los Broncos, que son un equipo muy físico será un marcador bajo y también cubrirán los puntos.

Atlanta Falcons (6-7) @ San Francisco 49ers (7-6) – 49ers 9.0

Los San Francisco 49ers. empezaron a jugar muy bien a partir de la segunda mitad de la temporada, han ganado 4 de sus últimos 5 juegos, extrañamente no pudieron vencer a los débiles Seahawks hace 2 semana. Los Falcons por su parte sin hacer mucho ruido han tenido una temporada decente con un récord .500, ganaron 2 de sus últimos 3 juegos.

Este juego lo necesita ganar SF y necesita ganarlo si quiere mantener sus esperanzas vivas para los playoffs. Los 49ers pueden ganar el juego aunque parezca que la cobertura de puntos es muy alta si tomamos en cuenta que cuando los Falcons pierden lo hacen por diferencias en el marcador muy grandes 13,25 y 41 respectivamente en sus partidos perdidos, creo que San Francisco también podrá cubrir los puntos.

Seattle Seahawks (5-8) @ Los Angeles Rams (9-4) – Rams 4.5

Los Rams fueron capaces de vencer al líder de la división Arizona el lunes por la noche. Sin duda se sienten en su momento después de esa victoria. Seattle ha tenido una temporada terrible en la que su ofensiva no funciona y su defensiva es débil sin embargo los últimos 2 partidos parece que los Seahawks dan destellos de que vienen de regreso su defensa ha mejorado y su ofensiva parece que despertó algo anotando 33 y 30 puntos respectivamente en sus últimos 2 juegos. Ambos equipos se enfrentaron en la semana 5 , los Angeles ganaron en Seattle por 26-17.

Seattle buscará la revancha en este juego pero hay que tomar en cuenta desde su semana de descanso la ofensiva de los Rams regresó promediando 32 puntos por juego en sus últimos 3 partidos, por tanto creo que los Rams pueden ganar este juego y no sorprendería que Seattle mantuviera el marcador cerrado y logrará cubrir los puntos.

Green Bay Packers (10-3) @ Baltimore Ravens (8-5) – Green Packers 5.5

Los GB Packers continúan ganando su última victoria fue contra los Bears el pasado fin de semana. Hay un tendencia un poco preocupante en el equipo en sus últimos 3 juegos han permitido que les anoten 30 puntos por juego. Aunque los Bears lo lograron, Aaron Rodgers y su ofensiva fueron capaces de superarlos, ahora enfrentaran un mayor reto viajarán a Baltimore para ir contra la defensiva de los Ravens que es ha sido muy buena en lo que va de la temporada. Creo que GB puede ganar y cubrir los puntos ya que la ofensiva de los Ravens no es de lo mejor.

New Orleans saints (6-7) @ Tampa Bay Buccaneers (10-3) – Buccaneers 11.0

Este es un juego de revancha para los Buccaneers que perdieron en la semana 8 contra los Saints por 36-27. Sin duda Tom Brady recuerda este partido perdido muy bien, Tampa ha ganado sus últimos 4 juegos y ha anotado mínimo 30 puntos en cada juego. Pero antes de eso los Buccaneers perdieron contra Washington y estos mismos Saints. New Orleans ha ganado solo 2 de sus 6 últimos juegos y necesita ganar este partido para mantener sus esperanzas en los playoffs. Este partido será más cerrado de lo que indica la cobertura de puntos, tomaré a Tampa Bay para ganar y New Orleans para cubrir los puntos.

Tennessee Titans (9-4) @ Pittsburgh Steelers (6-6-1) – Titans 1.5

¿Acaso ya terminó la temporada para los Steelers? Solo han ganado un juego de sus últimos 5 y realmente pudieron perderlo si no fuera porque los Ravens fallaron la conversión de 2 puntos. Claramente en las Vegas piensan que aún hay Steelers porque la cobertura de puntos contra los Titans que son los favoritos, es muy pequeña tan solo de 2.5 , quizá esa cobertura de puntos tan baja se debe a la falta de ofensiva por parte de Tennessee , en sus últimos 4 juegos solo han promediado 19.5 puntos por juego ofensivamente.

A pesar de que no han anotado muchos puntos los Titans han ganado 7 de sus últimos 9 juegos. Este juego parece que será de marcador bajo y será interesante ver si el clima tendrá algún impacto , creo que si habrá un impacto y los Steelers ganarán en un juego de marcador muy bajo para mantener aún una pequeña esperanza por un lugar en los playoffs.

Lunes 20 de diciembre , Monday Night Football

Minnesota Vikings (6-7) @ Chicago Bears (4-9) – Vikings 3.5

Estos dos equipos de la NFC central se enfrentan por primera vez en la temporada. Los Bears prácticamente han sido eliminados de los playoffs mientras que Minnesota está con esperanza de colarse. Algo que sabemos de los Vikings es que saben anotar puntos. Han anotado mínimo 26 puntos en sus pasados 6 juegos, Chicago que destaca más por su defensa ha permitido 78 puntos combinados en sus 2 juegos contra equipos con buena ofensiva como los Packers y los Cardinals.

La ofensiva de los Bears ha sido terrible en lo que va del año pero es cierto que en sus últimos 2 juegos logró anotar 52 puntos. Aquí realmente Chicago solo tiene que jugar para arruinar la temporada de los Vikings en este juego y el último de la temporada en el que se volverán a enfrentar. Esta motivación debe mantener a los Bears competitivos por lo que pueden cubrir los puntos pero creo que Kirk Cousins y los Vikings encontrarán la forma de ganar este juego que terminará por ser un partido con un marcador muy cerrado.

Pronósticos a la Semana 14

A ganar: 128-76-1

A Cobertura de Puntos: 115-88-2