NFL: Todo listo para el comienzo de la Temporada 2023 – 2024

La espera para los fanáticos del fútbol terminó el comienzo de la temporada es para este jueves 7 de septiembre. Los Kansas City Chiefs llegan como los campeones del Super Bowl pero mantener el campeonato no será fácil con equipos que se espera los sigan de cerca como son los Cincinnati Bengals, los Buffalo Bills, San Francisco 49ers, Philadelphia Eagles y los Dallas Cowboys como serios contendientes al Súper Bowl de esta temporada. También no podemos descartar a equipos como los Miami Dolphins , Seattle Seahawks y los Baltimore Ravens para sumarse a los equipos que tienen posibilidades de llegar más allá de los playoffs.

La semana 1, siempre es complicada de predecir debemos esperar lo inesperado, la pretemporada de la NFL fue más bien para que algunos jugadores se ganaran sus puestos , más que para ver a los jugadores estrella en acción, la mayoría de las estrellas jugaron poco o nada en la pretemporada para evitar lesiones al inicio de la temporada.

Y para empezar estas son las 3 apuestas sugeridas por esta columna de la Semana 1

Washington Commanders -7.0 Seattle Seahawks -5.5 Dallas Cowboys -3.5

Estas son las predicciones para la Semana 1

Jueves 7 de septiembre

Detroit Lions @ Kansas City Chiefs- Chiefs -6.5

Y con este juego comenzamos la temporada de la NFL, debemos esperar unos Detroit Lions mejorados listos para enfrentar a los campeones del Super Bowl, los Chiefs. La estrella defensiva de los Kansas City Chiefs , Chris Jones viene de una lesión y no es seguro que juegue y si lo hace podría ser poco tiempo. Se espera que sea un juego de marcador alto dado el potencial de las 2 ofensivas , recordemos que ninguno de los dos equipos está en el top 10 de equipos defensivos. En esta ocasión escogeré a Kansas a ganar , pero creo que los Lions pueden cubrir los puntos y mantener este juego cerrado.

Domingo 10 de septiembre

Houston Texans @ Baltimore Ravens. Ravens -10

Los Texans son aún un equipo en reconstrucción se espera ver un equipo más competitivo esta temporada. Será un partido duro para Houston ya que irán a Baltimore a enfrentar a los Ravens, un equipo que está entre los favoritos por la AFC Central Divison. Los Ravens, son un equipo que como hemos visto en temporadas pasadas vencen a los equipos más débiles de la liga por tanto se espera que hagan los mismo en esta ocasión será un partido relativamente fácil para ellos y creo que pueden cubrir los puntos.

Carolina Panthers @ Atlanta Falcons. Falcons -3.5

Ambos equipos buscarán ganar este primer partido a toda costa los dos juegan en la NFC Sur en la que cualquier equipo puede ganar la División. Un partido con un rival divisional en la Semana 1 siempre es difícil de predecir. El marcador final puede favorecer lo mismo a un equipo que a otro, pero en esta ocasión escogeré al equipo de casa que es Atlanta aunque creo que Carolina podrá cubrir los puntos y mantener este juego cerrado.

Cincinnati Bengals @ Cleveland Browns. Bengals -2.5

Otro partido divisional en la Semana 1 en la que se enfrentan los dos equipos de Ohio. Los Bengals como bien sabemos no solo son favoritos para los playoffs sino para llegar más allá. Los Browns por su parte tienen una parrilla muy talentosa pero desgraciadamente en los últimos años han fallado en cumplir con las expectativas. Históricamente Cleveland es un equipo complicado para los Bengals y ahora preocupa un poco el estatus de Joe Burrow , que está cuestionable ya que se está recuperando de una lesión. Aunque juegue está en duda que tan bien lo hará ya que no ha tenido mucha práctica en la pretemporada. Así es que en este caso optare por el underdog aquí creo que puede cubrir los puntos y aparte ganar, estoy del lado de los Browns.

San Francisco 49ers @ Pittsburgh Steelers – 49ers -2.5

Todos parecen poner sus esperanzas en los Steelers gracias a la sólida pretemporada que tuvieron en particular con su QB Kenny Pickett . Pittsburgh es un lugar siempre difícil para los equipos visitantes , el hecho de que su primer partido sea en casa le da una fuerte ventaja a los Steelers. Y qué decir de los 49ers todos saben que es un equipo sólido , sin muchas debilidades curiosamente San Francisco es un equipo que comienza lento y conforme va avanzando la temporada encuentran su momentum. En este caso anticipo un juego de marcador bajo, sé que los 49ers son mejor equipo pero siguiendo el instinto creo que el que se llevará este partido será Pittsburgh a ganar y cubrir los puntos gracias a su defensa , esperemos algunas intercepciones y buenas participaciones de los equipos especiales.

Arizona Cardinals @ Washington Commanders. Commanders -7.0

En las apuestas el total de puntos para este juego es de 38 , esto dice mucho sobre lo que se espera un juego de marcador bajo y lo cierto es que no sorprende ya que ambos equipos no tienen ofensivas muy destacadas. Arizona es mejor como equipo visitante, esto lo ha demostrado en las pasadas temporadas y lo cierto es que ahora lucen como el que podría ser el peor equipo de la NFL en la temporada que viene, los Cardinals tienen esta temporada como QB a Clayton Tune ¿Quién? ¡Si exacto! . Creo que los Commanders ganaran este juego y cubrirán los puntos, no creo que los Cardinals logren anotar más de 14 puntos.

Tampa Bay Buccanneers @ Minnesota Vikings. Vikings -6.0

Tampa comienza la temporada con un nuevo QB, ya que Tom Brady se retiró. En su lugar entra Baker Mayfield, que aún tiene que probar que puede ser un QB de inicio de calidad en la NFL. Los Bucs tienen muy buena defensa sin embargo su ofensiva no sabemos si estará a la altura para dar a sus defensas algo de descanso. Los Vikings, por su parte son buenos a la ofensiva con Kirk Cousins que tienen buenos números, pero por algún motivo se le dificulta ganar los partidos. La defensa de Minnesota preocupa un poco ya que luego batalla en frenar a los equipos. La ofensiva de los Bucs en mi opinión no será mucho reto, Minnesota debería de ganar este partido y creo que podrían cubrir los puntos.

Jacksonville Jaguars @ Indianapolis Colts. Jaguars -4.5

Los Jaguars hicieron mucho ruido la temporada pasada , fueron sin duda la mayor sorpresa en la NFL. La pregunta es si este año Jacksonville continuará mejorando y podrán ganar su división esta temporada. Los Colts están hecho un desastre en este momento su mejor jugador el RB Jonathan Taylor, está en espera de que intercambien a otro equipo y parece que ya jugó su último juego con los Colts. Aún sin él, Indianapolis tiene un buena defensa pero la pregunta es ¿de dónde va a salir su ofensiva?. Este es un choque divisional entre 2 equipos que parece que van en direcciones opuestas. El favorito por mucho aquí es Jacksonville para ganar , pero para cubrir los puntos -4.5 creo que los Colts lo pueden lograr.

Tennessee Titans @ New Orleans Saints. Saints -3.0

Este es un partido que intriga, cualquiera de estos dos equipos puede ganar. Ambos son similares tienen buenas defensas y dependen mucho en del ataque de sus corredores. Los Saints estarán sin su ofensivo Alvin Kamara y esto es importante, New Orleans tiene una defensa sólida pero detener a Derrick Henry es más fácil decirlo que hacerlo. Los Titans veo que tienen ventaja también en cuanto a su coach con Mike Vrabel que siempre parece sacar lo mejor de sus jugadores. Tennessee no solo logrará cubrir los puntos , también arruinarán el debut de Derek Carr ya que creo que los Titans pueden ganar el juego.

Las Vegas Raiders @ Denver Broncos. Broncos -3.5

Los Denver Broncos, esperan que con su nuevo entrenador el ex coach de los Saints , Sean Payton logren tener un récord ganador esta temporada. Denver es un equipo talentoso de fútbol pero la temporada pasada fue desastroso con una actuación muy pobre de Russell Wilson. ¿Podrá Payton corregir los problemas en la posición de QB?. Los Raiders por su lado tienen a un nuevo QB , el ex QB de los 49ers Jimmy Garoppolo que reemplazo a Derek Carr veremos cómo le va en su primer partido los cierto es que Vegas en papel es un equipo talentoso. Por su parte Denver tiene un récord 16- 4 en sus últimos 20 partidos iniciales. Definitivamente creo que la cobertura de puntos es muy alta , siento que Denver puede ganar el partido pero no será por más de 4 puntos.

Miami Dolphins @ Los Angeles Chargers. Chargers -3.0

Este es a mi juicio el juego más interesante de la semana. Ambos tienen QB muy dinámicos con Justin Herbert y Tua Tagovailoa. Este juego tiene el potencial de ser de alto puntaje, la ventaja creo que la tiene aquí el equipo con el mejor coach y esos son los Dolphins con Mike McDaniel. Por tanto creo que Miami sacará de aquí su primer triunfo y también cubrirán los puntos.

Los Angeles Rams @ Seattle Seahawks. Seahawks -5.5

Parece que fue hace mucho tiempo cuando Los Angeles Rams ganaron el Super Bowl y realmente no fue así , fue hace tan solo dos años. La temporada pasada tuvieron los Rams la mala suerte de tener muchos jugadores lesionados lo que no les permitió tomar ritmo. Ahora con su mejor jugador Cooper Kupp aún recuperándose de su lesión en el tendón y sin saber si estará disponible para este juego, la ofensiva de Los Angeles es demasiado predecible lo que lo deja como un equipo que difícilmente anotará muchos puntos. Por su parte Seattle sorprendió la temporada pasada especialmente luego de que dejo ir a su estrella Russell Wilson y le dio la posición al veterano Gino Smith. Increíblemente a Smith no le quedo grande la posición la temporada pasada ya que a los Seahawks no les fue tan mal. El juego será en Seattle y aunque hubiese sido en Los Angeles de todas formas escogería a los Seahawks a ganar y a cubrir puntos.

Philadelphia Eagles @ New England Patriots. Eagles -3.5

Sé que los Patriots tienen uno de los mejores entrenadores en la NFL pero porqué los Eagles son favoritos por solo 3.5 puntos. Philadelphia tiene uno de los equipos más completos de la liga. Mientras que New England tiene un excelente coaching staff que puede sacar adelante un buen plan para este partido y frustrar a las más peligrosas ofensivas, su ofensiva deja mucho que desear. Los Eagles tienen muy buena defensa , así es que realmente no veo como la ofensiva de New England puede lograr anotar más de 17 puntos en este juego. Si este es el caso , ¿los Eagles serían capaces de anotar 21 puntos o más en este partido?. Mi respuesta es que sí, así es que tomo a Philadelphia para ganar y cubrir los puntos.

Green Bay Packers @ Chicago Bears. Bears -1.0

Si, están leyendo bien estas líneas, ¡Chicago es favorito por encima de los Packers!. Green Bay comenzará con Jordan Love como QB, después de dejar ir al futuro jugador del Salón de la Fama Aaron Rodgers que se fue con los New York Jets. Este será un partido muy interesante para ambos equipos por su rivalidad histórica, Green Bay decía que los Bear les pertenecían gracias a Aaron Rodgers. ¿ Podrá Jordan Love, decir lo mismo? Es raro ver a Chicago como favorito en este partido , pero lo cierto es que también no podemos negar que ha mejorado el equipo desde la temporada pasada. Este será un juego de marcador bajo, la ventaja aquí la tiene el equipo que juega en casa y ese es Chicago, así es que los escogería para ganar y cubrir puntos.

Domingo por la Noche / Sunday Night Game

Dallas Cowboys @ New York Giants. Cowboys -3.0

Este es un juego divisional y los Gigantes se ven como un equipo que ha mejorado, especialmente del lado defensivo. Los Cowboys por su parte los ven como futuros ganadores de la NFC Este esta temporada por encima de los Eagles. Creo que es oportunidad para Dallas demostrar porque son considerados uno de los mejores equipos de la NFL está temporada. No será sorpresa que los Cowboys gana por más de 10 puntos, así es que aquí apuesto por Dallas a ganar y cubrir puntos.

Lunes por la Noche/ Monday Night Football

Buffalo Bills @ New York Jets . Bills -2.5

Hay mucha expectativa por ver cómo será la temporada de los Jets. New York hizo algo de ruido la temporada pasada defensivamente. Lo único que los detuvo fue la pobre actuación de su QB Zach Wilson. Entre las temporadas, la gerencia decidió hacer un movimiento osado fue por la súper estrella Aaron Rodgers. Aunque este futuro jugador de Salón de la Fama no tuvo los mejores números la temporada pasada, sin duda la suma de Rodgers a sus filas es una mejora y seguramente podrán llegar a los playoffs esta temporada. Por su parte Buffalo es uno de los mejores equipos de la temporada regular y estarán peleando ser el mejor de equipo de la AFC Este con los Dolphins y los Jets. Este será un juego difícil para Rodgers que debuta en New York, espero que Buffalo gane el partido y cubra los puntos, creo que la cobertura de puntos es baja para este partido.