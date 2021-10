NHL 2021- 2022 COMIENZA LA TEMPORADA

El pasado 12 de octubre comenzó la nueva temporada de la NHL National Hockey League, regresa la acción al hielo y lo mejor tenemos fanáticos de nuevo en las arenas. El Campeón de la Stanley Cup los Tampa Bay Lightning parece que podrán repetir de nuevo ya que la alineaciones son muy parecidas a las del año pasado.

Aunque la Liga tienen ahora un nuevo equipo los Seattle Kraken, será interesante ver si tiene este nuevo equipo un éxito inmediato como en su momento lo tuvieron los Vegas Golden Knights en su primera temporada.

El primer juego de esta temporada se jugó el pasado 12 de octubre los Pittsburgh Penguins fueron a Tampa para molestar un poco a los Campeones con un marcador 6-2. El primer gol de la temporada estuvo a cargo del delantero Danton Heinen.

El otro juego fue el de los Seattle Kraken contra los Knights en la Las Vegas, parecía un juego poco parejo ya que empezaron 3-0 favor los Knights pero para sorpresa de todos remontaron y el primer gol de la franquicia estuvo a cargo del delantero Ryan Donato.

Los Kraken demostraron ser un equipo resiliente con carácter remontar y lograron empatar en un punto el partido aunque finalmente Vegas los venció 4-3. Fue una buena actuación para la franquicia y esperamos que corran con suerte el resto de la temporada.

Aquí les dejamos como vienen este año las Conferencia y un par de predicciones en las divisiones:

Conferencia Este

División Atlántico

Predicciones:

1. Florida Panthers

2. Tampa bay Lightning

3. Toronto Maple Leafs

4. Boston Bruins

5. Buffalo Sabres

6. Montreal Canadiens

7. Ottawa Senators

8. Detroit Redwings

Esta es una de las divisiones más competitivas en la liga. Los Florida Panthers son los que podrán ganar la división , están bien entrenados y balanceados entre la ofensiva y defensiva a la cabeza está Alexander Barkov. Los actuales Campeones Tampa Bay no están tan lejos son aún uno de los mejores equipos de la liga sobretodo cuando no tienen lesiones.

Los Toronto Maple Leafs seguro podrán llegar a los playoffs este año tienen en su equipo a uno de los mejores goleadores Auston Matthews. Por alguna extraña razón el éxito de este equipo en la temporada regular no se traduce a un éxito en los playoffs siempre los eliminan en la 1ª ronda.

Los Boston Bruins son un muy buen equipo pero esta temporada entra con un par de temas, tienen nuevos porteros Jeremy Swayman y Linus Ullmark tendrán que llenar los zapatos del mejor portero de los último 3 años Tuuka Rask actualmente no podrá jugar casi la mitad de la temporada por una lesión en la cadera y su otro portero Jaroslav Halak quedo como agente libre y lo firmaron los Vancouver Canucks.

Los Montreal Canadiens finalistas de la Stanley Cup el año pasado esta temporada empiezan con una serie de lesiones en sus jugadores estelares , esto hará sin duda que sea un año difícil para ellos pero puede que regresen recuperados y como un contendiente fuerte para la siguiente temporada.

División Metropolitana

1. New York Islanders

2. Washington Capitals

3. Carolina Hurricanes

4. New York Rangers

5. Philadelphia Flyers

6. Pittsburgh Penguins

7. New Jersey Devils

8. Columbus Blue Jackets

Los New York Islanders llegaron a las semifinales la temporada pasada antes de perder el juego 7 contra los actuales Campeones , Tampa. New York Islanders es uno de los mejores equipos defensivos de la liga, por tanto se espera que tengan una muy buen temporada. Los Capitals no están muy por detrás su líder es la estrella Alex Ovechkin quien año tras año continua anotando goles.

Los Hurricanes son un equipo que ha mejorado al paso del tiempo pero quizá este año no sea así ya que perdieron a uno de sus mejores defensas en la liga Dougie Hamilton que quedó como agente libre , aparte ahora son un equipo con dos porteros nuevos Frederick Andersen y Anti Raanta que siento que están un poco por debajo de los porteros de años pasados como Petr Mrazek y Alex Nedelkovic.

Creo que el último lugar en los playoffs en esta división iría para los New York Rangers tienen una buena combinación de jóvenes y veteranos. Este equipo tiene como líder a Artemi Panarin y Mika Zibanejad pero sin duda también más jóvenes como Kaapo Kakko y Alexis Lafreniere.

Es un poco duro ver a los Pittsburgh Penguins tan abajo en la división pero lo cierto es que sus dos mejores jugadores Sidney Crosby y Evgeni Malkin tienen lesiones de tiempo atrás y hará complicado al equipo producir buenas jugadas.

Conferencia Oeste

División Central

1. Colorado Avalanche

2. St Louis Blues

3. Minnesota Wild

4. Winnipeg Jets

5. Dallas Stars

6. Chicago Black Hawks

7. Nashville predators

8. Arizona Coyotes

Los Avalanche son un equipo muy fácil de escoger aquí como el #1 son quizá el mejore equipo en la NHL. Tienen un equipo lleno de talento con jugadores como Nathan McKinnon, Cale Makar, Gabriel Landeskog y Mikko Rantanen solo por mencionar algunos. Del resto de esta división podrían terminar en cualquier lugar pero lo que es seguro es detrás de Colorado.

Quizá St Louis puede quedar en la segunda posición dado que su portero Jordan Binnington parece que tendrá un buen año. Ryan O´Reilly, Vladimir Tarasenko y Brandon Saad serán los encargados de la parte ofensiva. Los Minnesota Wild son un equipo que viene de menos a más y seguramente llegarán a los playoffs especialmente si su rookie sensación Kirill Kaprisov continúa anotando tantos goles.

El último puesto en los playoffs en la división estará reñido entre los 5 equipos restantes. Le doy la ventaja a Winnipeg Jets ya que tienen unos de los mejores porteros en la liga Connor Hellebuyck y los delanteros que vaya que si saben anotar goles Kyle Connor, Mark Scheifele y Nikolaj Ehlers.

División Pacifico

1. Vegas Golden Knights

2. Edmonton Oilers

3. Vancouver Canucks

4. Los Angeles Kings

5. Calgary Flames

6. Anaheim Ducks

7. Seattle Kraken

8. San Jose Sharks

Si la Conferencia Oeste tiene un equipo que destaca por encima de todos son los Vegas Knights. Tienen un equipo sólido con un muy buen portero Robin Lehner, buena defensa con Shea Theodore y Alex Pietrangelo buenos delanteros como Mark Stone, Max Pacioretty y Jonathan Marchessault. En segundo lugar de la división estarían los Edmonton Oilers, tienen el mejor jugador Connor McDavid que no está solo también tiene un par de anotadores de élite como Ryan Nugent- Hopkins y Leon Draisaitl.

La adición a sus filas del defensa ex campeón de la Stanely Cup, Duncan Keith de Chicago traerá liderazgo y experiencia de playoffs a los Oilers que muy probablemente si lleguen a los playoffs. Otros con posibilidades de llegar a los playoffs son los son los Vancouver Canucks y si se trata del mismo equipo que termino último en la División Canadiense la temporada pasada lo cierto es que esto se debió a lesiones en sus jugadores clave y en su defensa , este año quizá remonten si se mantienen sin lesiones.

El último lugar en esta división para los playoffs estaría entre los Flames y los Kings. Le doy una pequeña ventaja a los Angeles Kings son un equipo joven con profundidad en posiciones clave con jugadores como el centro Anze Kopitar, Gabriel Vilardi y el subvaluado defensivo Phillip Danault quien llega de Montreal y a quien firmaron como agente libre entre temporadas.

La temporada normal va de octubre 2021 hasta junio 2022.