NHL 2021 PLAYOFFS 16 EQUIPOS DE HOCKEY SE ENFRENTAN

La temporada NHL 2021 de 56 juegos terminó. Y una merecida felicitación se merecen los Colorado Avalanche y los Vegas Golden Knights cómo los mejores equipos de la temporada regular con 82 puntos cada uno. Auston Matthews, de los Toronto Maple Leafs fue el mejor goleador con 41 goles.

Connor McDavid una vez más probo que es el mejor jugador de hockey en el mundo con un puntaje de 104 en la liga. Kirill Kaprizov de los Minnesota Wild es el top rookie logró anotar 27 goles con 24 asistencias en su primera temporada en la NHL. ( Los 3 jugadores aún tienen un juego por jugar lo cual agregará un par de puntos a sus totales).

Están así listos los playoffs en los que participarán 16 equipos , viene la primera Ronda. Aquí les dejamos un vistazo a cada serie y las predicciones.

División Norte

4 Montreal Canadiens vs 1 Toronto Maple Leafs

Predicción: Toronto Maple Leafs

Regresando en la historia a la década de los 50 y 60’s de los 6 equipos que conformaban la NHL estos dos eran los mejores equipos que se enfrentaban por ganar la Copa Stanley. Su último encuentro en playoffs fue en 1979 en el que Montreal barrió con Toronto en 4 juegos eliminó a los Leafs ese año.

Históricamente son 15 playoffs en los que se enfrentaron estos equipos, de los cuales 8 veces los Canadiens ganaron. Este año Montreal no pinta como favorito son los under-dogs ya que los Leafs ganaron 7 de 10 juegos contra Montreal este año.

Hay algunas cuestiones de salud que preocupan en los Canadiens ya que varios de sus buenos jugadores no participaron en partidos por diversas lesiones. Entre los jugadores lesionados está su portero Carey Price, su defensa Shea Weber y los delanteros Brendan Gallagher, Jonathan Drouin y Philip Danault. Los Leafs también tienen varios jugadores lesionados como su portero estrella Frederik Andersen que no ha podido participar en las últimas 6 semanas. Peses a las lesiones se espera que para los playoffs todos los jugadores mencionados estén de vuelta.

Como mencioné Toronto es favorito aquí pero espero que Montreal mantenga el juego cerrado ya que son un equipo muy disciplinado y no tendrán cuidado de no provocar muchos penalties ya que los goleadores de Toronto son letales con jugadores como Mitch Marner y Auston Matthews.

Mi predicción es que Toronto gané en 6 juegos (4 – 2).

3 Winnipeg Jets versus 2 Edmonton Oilers

Predicción: Edmonton Oilers

Ambos equipos empezaron en la NHL en la temporada 1979-1980. A lo largo de esta década estos equipos se enfrentaron 6 veces , Edmonton ganó 6 veces. Mientras que la historia está del lado de los Oilers eso fue ya hace más de 30 años y Winnipeg Jets está listo ahora para crear una nueva historia en estos playoffs.

Edmonton Oilers como en los años 80 tienen el mejor jugador en el planeta en Connor McDavid

( en los 80’s era Wayne Gretzky). También tienen al goleador Leon Draisaitl (30 goles) quien se sumó a los Oilers para formar el mejor dúo de goleadores de la NHL.

Winnipeg no se queda atrás y también tiene sus jugadores estrella Mark Scheifele, Kyle Connor y Nikolaj Ehlers quienes han tenido al menos cada uno 20 goles esta temporada. E portero veterano Mike Smith tendrá que defender su portería sólidamente si quieren avanzar a la siguiente ronda.

Creo que esta serie será larga y que los Jets caerán ante los Oilers en una serie de 4 a 3.

División Centro

Discover Central Division

4 Nashville Predators versus 1 Carolina Hurricanes

Predicción: Carolina Hurricaines

Los Hurricaines son el equipo más consistente en esta temporada de la NHL, ganaron 36 de 56 juegos. Los Predators por su parte comenzaron una temporada muy lentos pero en la segunda mitad de la temporada remontaron ganando 4 de sus últimos 5 juegos.

Estos partidos serán entre un equipo rápido (Carolina) contra un equipo lento físicamente pero con la experiencia de veteranos (Predators). Seguramente Nashville intentará mantener los juegos con marcadores bajos , jugará partidos muy físicos con la esperanza de agotar a los hábiles Hurricanes.

Si de algo sirve la ventaja del hielo en casa , Carolina podrá ganar la series ya que tienen el mejor récord de partidos ganados en casa, solo perdiendo 3 juegos. Mi predicción es que los Hurricanes ganarán la serie quedará 4 a 1.

3 Tampa Bay Lightning versus 2 Florida Panthers

Predicción: Tampa Bay Lightning

Esta quizá sea un de las series más emocionantes para seguir de cerca en estos playoffs. Llamada la Batalla de Florida, ambos equipos no se simpatizan en lo absoluto así es que podemos esperar partidos de hockey rápidos, rudos con muchos golpes seguramente. Tampa Bay llega con 3 partidos seguidos perdidos, mientras que Florida ha ganado sus últimos 5 juegos de hecho parece que está jugando su mejor hockey en la temporada.

Los Lighting tienen el mejor rooster o parrilla de jugadores talentosos en la liga con jugadores como Brayden Point, Ondrej Palat, Yanni Gourde y la súper estrella el defensa Victor Hedman. Sin dejar afuera a la estrella del equipo su capitán Steven Stamkos y Nikita Kucherov quien se espera que este de vuelta después de una lesión.

Los Panthers también tienen los suyo con jugadores de inicio muy potentes como Aleksander Barkov y Jonathan Huberdeau pero son 3 jugadores que han destacado para sorpresa de todos este año el portero Chris Dredger quien ha tenido un gran temporada con un promedio .927 de goles parados, el defensa MacKenzie Weagar que saliendo de la nada anotó 6 goles y asistió en 30 ocasiones esta temporada. Otra sorpresa ha sido Carter Verhaeghe que anotó 18 goles en solo 43 juegos.

La clave para los Lightning será que su portero estrella Andrei Vasilevskiy sea consistente ya que gano esta temporada 31. Curiosamente los Panthers saben cómo manejar a los jugadores de Tampa y sacarlos del juego le han ganado los últimos 3 partidos. Esta serie parece que será de esas en que los equipos ganan y pierden intermitentemente , los Lightning ganarán seguramente en una serie 4 a 3.

División Oeste

Honda West Division

Predicción: Colorado Avalanche

4 St Louis Blues versus 1 Colorado Avalanche

Hace 2 temporadas los St. Louis Blues ganaron la Copa Stanley. La mayor parte de los jugadores de ese entonces aún están en el equipo, su experiencia en los playoffs de hace 2 años los hacen un rival muy poderoso en esta primera ronda.

En cuanto a Colorado no es sorpresa para nadie que llego a los playoffs es uno de los equipos top de la liga. Nathan MacKinnon, Gabriel Landeskog, Mikko Rantanen y Cale Makar son parte de este joven y talentoso equipo son sin duda el rival más duro a vencer en una serie de 7 juegos. Los Blues necesitarán de su fuerte portero Jordan Binnington quien desafortunadamente para St Louis no ha sido tan efectivo en mantener el puck fuera de la red.

Esta serie espero que los talentosos de Colorado ganen todos los partidos en 4 juegos a 0.

3 Minnesota Wild versus 2 Vegas Golden Knights

Predicción: Vegas Golden Knights

De todos los equipos en playoffs el equipo que sorprendió es Minnesota. Tiene un excelente portero en Cam Talbot y Kaapo Kahkonen , en la ofensiva al rookie Kirill Kaprizov que está en el top como rookie anotador.

Los Golden Knights aunque son un equipo joven con solo 4 años de existencia, son de los mejores en la liga. Su General Manager Gerorge McPhee ha hecho un trabajo extraodinario en el draft e intercambio de jugadores.

Minnesota se enfrenta por tanto a un Vegas lleno de talento, por lo que se ve como un reto que puedan ganar la Copa Stanley este año. Vegas cuenta con un muy buen portero veterano Marc-Andre Fleury . Los Vegas Knights ganarán esta serie sin problema en 4 juegos a 1.

División Este

Mass Mutual East Division

4 New York Islanders versus 1 Pittsburgh Penguins

Predicción: New York Islanders

A pesar de ser el primero y el 4to lugar en la división estos dos equipos solo los separan 6 puntos. Los Penguins sorprendieron a muchos esta temporada regular venciendo a unos poderosos Boston Bruins y a los Washington Capitals para ganar la división. Esta serie es de un equipo ofensivo como son los Penguins número 1 que tienen en su haber el mayor número de goles de la temporada 196 contra el mejor equipo defensivo New York Islanders q son el segundo mejor equipo defensivo en la liga que han permitido tan solo 123 goles ( el primero es Vegas)

Sin duda los Penguins pueden anotar goles con jugadores como Sidney Crosby, Evgeni Malkin y Jake Guentzel. Un jugador para no perder de vista es Jeff Carter que llegó reciente como intercambio con Los Angeles Kings , su llegada ha sido explosiva anotando 9 veces en 14 juegos con Pittsburgh.

Los Islanders son el único equipo en estos playoffs que no tienen a un solo jugador que haya anotado más de 20 goles en la temporada. Anotar goles no es su fortaleza , más bien la defensa es su especialidad. De hecho sus porteros Semyon Varlamov y Ilya Sorokin juntos han evitado 10 goles en tan solo 56 juegos. En estos encuentros la defensa será la clave más que la ofensiva, creo que los New York Islanders ganarán la serie 4 a 2

3 Boston Bruins versus 2 Washington Capitals

Predicción: Boston Bruins

Este es un encuentro intrigante, el ex jugador de los Boston Bruins , Zdeno Chara abrirá su primer juego de playoffs con su nuevo equipo los Washington Capitals. Chara tiene ahora 44 años y no es el mismo jugador de antes pero eso no quita que es uno de los más acérrimos defensas por su imponente físico en el 6″9 y 250lb ( 2.06 metros de altura y 116 kg ).

Hablando de jugadores rudos y un tanto agresivos en el hielo también esta Tom Wilson, así Washington pinta como el equipo de los playoffs si muy talentoso pero también un tanto rudo. La ofensiva de los Capitals cuenta con jugadores como Nicklas Backstrom, TJ Oshie y Alex Ovechkin que no serán fáciles de vencer.

Los Boston Bruins tienen el mejor dúo de porteros en la liga con veteranos como Tuukka Rask y Jarolslav Halak. Por una década y hasta ahora los Bruins parece que tienen la mejor línea de ataque en el hockey con Patrice Bergeron, David Pastrnak y Brad Marchand.

El problema para los Bruins básicamente es anotar fuera de estos tres jugadores no hay más. Aunque la esperanza para los Bruins es que Jake DeBrusk reciénllegado al equipo por intercambio y Taylor Hall puedan fortalecer esta debilidad , anotar y avanzar a la 2da ronda. Aunque se ve complicado , DeBrusk solo tienen 14 goles en 49 juegos y Taylor Hall solo cuenta con experiencia de 14 juegos en playoffs y un récord de 4 goles. Mi predicción es que los Bruins ganen esta serie 4 a 3.

Así es el panorama de los NHL playoffs comienzan desde este 15 mayo hasta julio 2021. Corran sus apuestas.