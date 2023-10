NHL, comenzó la temporada regular 2023-2024

En este mes de octubre comenzaron ya los partidos de temporada regular de la NHL, del 7 de octubre y hasta el 14 de abril podremos ver a 32 equipos de Estados Unidos y Canadá competir sobre el hielo por el mejor puesto en su división.

Como dato curioso antes del inicio de la temporada pasada los Boston Bruins corrieron al entrenador Bruce Cassidy. Curiosamente los Vegas Golden Knights contrataron a Cassidy y muy acertadamente porque ese movimiento los llevo directamente a la Serie Final y a ganar la Stanley Cup, quién sabe si los Bruins hubiesen mantenido a su entrenador si su destino hubiese sido otro. Este 2023, los Vegas Golden Knights son el equipo a derrotar.

Echemos un vistazo a los mejores equipos y jugadores de cada División.

Conferencia Este

División Atlántico

El top 4 de los equipos en esta división son los Boston Bruins, Florida Panthers, Toronto Maple Leafs y Tampa Bay Lightning. Es la división más difícil en el hockey y si a eso le sumamos que los Buffalo Sabres y los Ottawa Senators llegan mejorados esta temporada habrá un verdadera pelea entre todos estos equipos por llegar a los playoffs. También debemos mencionar por aquí a los Detroit Red Wings pero no los veo listos para competir por un lugar en los playoffs, también están los Montreal Canadiens quienes hace 3 temporadas lograron llegar a la Serie Final en la época del Covid , ahora están restructurándose y tiene muchos jóvenes talentos en desarrollo por lo que quizá no los veamos hasta dentro de unos dos años en los playoffs.

1. El favorito para ganar esta división tiene que ser Toronto realmente no perdieron jugadores clave y al contrario añadieron jugadores complementarios como Tyler Bertuzzi y John Klingberg. Los Leafs han tenido temporadas regulares muy buenas aunque al llegar a los playoffs todo se les complica.

2. Los Tampa Bay Lightning son el equipo que viene en 2do lugar. Este es un equipo viene jugando muy buen hockey desde hace 5 años. Recordemos que 2020,2021 y 2022 estuvieron en las Finales de la Copa Stanley y de estos años ganaron la final el 2020 y 2021. En 2023 no corrieron con tanta suerte se quedaron en el camino en la primer Ronda de los playoffs , así es que esperemos que está temporada corran con mejor suerte al estar más descansados y listos para ir de nuevo por la Copa.

3. El tercer lugar en esta división es para los Boston Bruins a pesar de perder a dos muy buenos centros, al futuro Salón de la Fama Patrice Bergeron y David Krejci. Este equipo tiene muy buenos defensas, portero y anotadores como David Pastrnak, Brad Marchan y el mejor entrenador del año pasado, Jim Montgomery. Aunque no creo que jueguen mejor de lo que lo hicieron la temporada pasada , creo que seguirán con el tercer puesto de esta división.

Wildcard o Comodín: Creo que podremos ver aquí a los Buffalo Sabres , en lugar de los Florida Panthers esta temporada. Después de 12 años sin estar en los playoffs creo que ya los fanáticos de los Sabres lo merecen, la temporada pasada casi lo lograron, les falto tan solo 1 victoria para llegar a los playoffs. Entre sus mejores jugadores están Owen Power, Rasmus Dahlin y el anotador Tage Thompson.

División Metropolitana

Esta división no es tan competitiva como la del Atlántico, sin embargo hay equipos interesantes como los jóvenes New Jersey Devils, los Carolina Hurricanes y los Pittsburgh Penguins. Los New York Rangers siempre son competitivos en esta división. Los Washington Capital y los New York Islanders tal vez queden fuera de los playoffs justo al final de la temporada. Por último los Philadelphia Flyers y los Columbus Blue Jackets son equipos que están en restructuración por lo que todo pinta para que sean los 2 peores equipos de la liga.

1.- Quizá no haya mejor equipo en los pasados 5 años que los Carolina Hurricanes. Juegan rápido son buenos a la defensiva, tienen excelente entrenador y jugadores de primer como Sebastien Aho, Martin Necas y Seth Jarvis por nombrar solo algunos. A los playoffs seguro llegan pero la pregunta es qué tal les irá ya dentro de los playoffs talento lo tienen pero aún no logran ganar el campeonato.

2.- En segundo lugar están los jóvenes y talentosos New Jersey Devils. El año pasado fueron un equipo que demostró que son competitivos, perdieron en la 2da ronda de los playoffs. Podrían estar a la par de Carolina incluso por encima de ellos y todo pinta para que sean uno de los mejores equipos de la NHL con jugadores como Jack Hughes, Nico Hischier y Jesper Bratt. Tienen una interesante mezcla de jugadores como Tyler Toffoli, Dougie Hamilton y Timo Meier. En definitiva son un equipo para no perderles la pista.

3.- Los New York Rangers son un equipo con jugadores veteranos y aún muy competitivos , Chris Kreider, Mika Zibanejad y Artemiy Panarin junto con jugadores más jóvenes como Alexis Lafreniere y Kaapo Kakko podrán llevar a su equipo a los playoffs . Y eso sin dejar de mencionar su portero de elite Igor Shesterkin tienen a todos los fanáticos emocionados por sus partidos esta temporada.

Wildcard o Comodín: Aquí podrían estar equipos luchando por el lugar incluidos también los Florida Panthers. Mi elección serían Pittsburgh Penguins, son uno de los equipos más viejos en la NHL pero jugadores como Sidney Crosby, Evgeni Malkin, Kris Letang y el ganador la temporada pasado del Trofeo Norris, como mejor defensa, Erik Karlsson pueden lograr que este equipo sea una completa amenaza en los playoffs. Si a la experiencia de sus jugadores veteranos le sumamos también a su portero Tristan Jarry , siempre y cuando se mantenga sano, sin duda este equipo puede ser un éxito como lo llego a ser en el pasado.

Conferencia Oeste

División Central

Hay poca discusión de que el mejor equipo de esta división son los Colorado Avalanche y honestamente no veo ningún equipo que les pueda quitar el número 1. Eso deja otros 7 equipos luchando por un puesto en los playoffs que incluyen a los exitosos Dallas Stars, Minnesota Wild y los St. Louis blues. Los otros equipos de la división realmente no tienen lo que se necesita para competir por un lugar en los playoffs estos son los Arizona Coyotes, Nashville Predators, Winnipeg Jets y los Chicago Black Hawks.

1.- Los Colorado Avalanche , tienen el #1 de esta división simplemente porque ganaron 60 partidos la temporada pasada. Preocupa un poco la salud de una de sus estrellas Cale Makar ya que se perdió varios partidos el año pasado , parece que el delantero Nathan McKinnon será quien esta temporada lleve a este equipo a tener una temporada exitosa.

2.- Los Dallas son ese equipo que sin hacer tanto ruido siempre está entre los mejores , tiene uno de los mejores porteros Jake Oettinger y un trío de anotadores con Joe Pavelski, Jason Robertson y Roope Hintz. Si Colorado queda por debajo de la expectativas entonces Dallas es el equipo que tomará el No. 1, por ahora está cómodamente como el 2do mejor equipo de esta división.

3.- Los Minnesota Wild, tienen a la cabeza a su portero veterano Marc-Andre Fleury , quien seguramente estará jugando su última temporada a pesar de que ha demostrado que tiene talento suficiente. Este equipo es difícil de vencer su coach Dean Evason ha hecho un excelente trabajo con sus jugadores, los Wild se apoyan en jugadores veteranos y anotadores como Kirill Kaprizov, Mats Zuccarello y Joel Eriksson Ek, este equipo es entretenidos para verlos jugar cuando llega la temporada de los playoffs.

Wildcard o Comodín: Los St. Louis Blues y los Winnipeg Jets son dos equipos que podrían estar peleando por un lugar como comodines aquí le daría una ligera ventaja a los Blues. St. Louis necesita que su portero Jordan Binnington se meta de lleno a su juego esta temporada y creo que podrá lograrlo. No es un equipo que tenga súper estrellas pero si tienen buenos jugadores que incluyen a Jordan Kyrou, Pavel Buchnevich, Robert Thomas y Colton Parayko por nombrar solo algunos.

División del Pacífico

Esta división es la más débil de las 4 divisiones pero para hacer justicia a su división debemos comentar que justo aquí se encuentran los campeones de la última Stanley Cup. Los Angeles Kings y los Edmonton Oilers son dos equipos que pueden ir parejos a los Knights. Los Seattle Kraken que están en el 2do año de su existencia en la liga , no creo que tengan el mismo éxito que en la temporada pasada. Equipos que dudo lleguen a los playoffs son los Vancouver Canucks y los Calgary Flames, los últimos dos equipos más débiles y que están en reestructuración aquí con los Anaheim Ducks y los San Jose Sharks.

1. Los que dominarán la División Pacífico serán sin duda los Knights. Bruce Cassidy e uno de los mejores entrenadores de la liga y ha logrado que sus jugadores aprendan a dar partidos competitivos. La salud de su jugadores estrella Mark Stone preocupa un poco ya que es clave en este equipo. Aunque el equipo tiene suficiente talento con los jugadores centrales Jack Eichel, Chandler Stephenson y William Karlsson. Vegas volverá a ser un equipo exitoso esta temporda.

2. Edmonton Oilers, tienen dos de los mejores delanteros de la liga Connor McDavid y Leon Draisaitl. Este equipo es muy divertido verlo jugar por lo regular son partidos de muchos puntos, realmente no son un equipo que le cueste trabajo anotar goles, en lo que necesitan trabajar es en prevenirlos. Por tanto si logran encontrar un mejor portero y sus defensas mejoran este año realmente es un equipo que podría ir por la Copa Stanley la próxima primavera.

3. Los Angeles Kings son un equipo muy parecido a los Knights son un equipo profundo , al centro cuentan con el veterano Anze Kopitar, Pierre- Luc Dubois y Phillip Danault. Son un equipo sólido defensivamente pero la cuestión será si sus porteros Cam Talbolt y el joven Pheonix Copley podrán jugar para que este equipo sea lo suficientemente competitivo. Deberán de llegar a los playoffs pero la pregunta es si pasarán de la 1ª ronda ya lo veremos…

Wildcard o Comodín: Sé lo que comente de los Seattle Kraken que quizá no sean tan exitosos como la temporada pasada, pero al menos hay que pensar que podrán lograr colarse como comodines. Son mejores que los Calgary Flames, el equipo que los sigue como su competidor más cercano lo cual les da cierta esperanza pero también deberá mejorar su portero Philipp Grubauer, su centro Matty Beniers y sus goleadores Yanni Gourde, Jared McCann y Jordan Eberle. Si mejoran todos podrán lograr ir a los playoffs e ir más allá.