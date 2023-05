NHL Finales de Conferencia: Del 18 de mayo al 30 de mayo

Resumen 2da Ronda

Conferencia Este

Florida Panthers vs Toronto Maple Leafs. Los fanáticos de Toronto creían que su equipo después de eliminar en la 1ª ronda a Tampa Bay, lograrían vencer a Florida, de hecho su cántico era “ We want Florida” pero la historia en la Segunda Ronda sería otra. Los Panthers vencieron a los Boston Bruins en su 1ª ronda llegaron muy fuertes a esta Serie de 5 juegos en la que ganaron 3. En el juego 1 ganaron 4-2 pese a que Toronto tuvo 4 powerplays, en el juego 2 aunque Toronto comenzó ganando 2-0 bastaron un par de jugadas para que los Panthers contestaran con 3 goles y finalizar 3-2.

En el juego 3 de nuevo Toronto comenzó a la cabeza y nuevamente Florida los alcanzo al empatar 2-2, se fueron a tiempo extra y fue el jugador de Florida Sam Reinhart quien daría el gol decisivo del partido – su 5to en playoffs– así Florida se pondría a la cabeza de la Serie 3-0. El juego 4 por fin lo ganó Toronto 2-1, esto dio algo de vida a Toronto pero para el juego 5 de nuevo este juego se definiría en tiempo extra, Nick Cousins de los Panthers anotó el gol que sepultaría las esperanzas de Toronto. El verdadero héroe de esta Serie fue el portero de los Panthers , Sergei Bobrovsky salvo 50 tiros a gol y así aseguro el pase de su equipo a la Final de la Conferencia Este.

New Jersey Devils vs Carolina Hurricanes. Esta fue una Serie de mucha velocidad ambos equipos son los dos más rápidos de la Liga. En el primer juego Carolina demostró porque es uno de los mejores equipos de la NHL vencieron a los Devils 5-1. En el juego 2, New Jersey nuevamente no pudo responder el ataque de Carolina y finalizo el partido 6-1. Para el tercer partido los Devils tenían que detener la ofensiva de Carolina y lo hicieron con marcador 8-4.

Para el juego 4 Carolina regresó para dominar y ganar 6-1. Con la Serie 3-1 a favor de los Huracanes, los Devils no podían darse el lujo de perder un juego más. En el juego 5 , Jersey comenzó a la delantera, pero el defensa de Carolina Brent Burns empato el juego para la 2da mitad se fueron hasta el tiempo extra, Jesper Fasth sellaría el destino de Carolina después de 7 minutos envió a casa a los Devils y a Carolina a al final de la Conferencia Este.

Resumen 2da. Ronda. Conferencia Oeste

Seattle Kraken vs Dallas Stars. Este fue una Serie de altibajos para ambos equipos, con más goles de lo que se esperaba. En 5 de 7 juegos hubo un total de 9 goles entre los dos equipos. Los Seattle Kraken en el primer juego ganaron contra todos los pronósticos 5-4. Pavelski se encargó por parte de Dallas de meter todos los goles pero no fue suficiente, en el juego 2 el equipo de casa los Stars empatarían la serie con un marcador 4-2 y si de nuevo Pavelski anotó el gol decisivo. El juego 3 y 4 se jugaron en Seattle , en el 3 los Kraken ganaron 7-2, en el juego 4 Dallas ganó y empato la Serie con una victoria 6-3.

En el juego 5 regreso a la escena Dallas, aunque los Kraken tiraron 31 veces a comparación de los 21 de Dallas, fue el “Kraken killer” Joe Pavelski quien lo hizo de nuevo y gano el juego 5-2 favor Dallas. En el partido 6 Seattle ya a punto de la eliminación se defendió aún en este partido y gano 6-3 gracias a Jordan Eberle con 2 goles. El partido 7 fue el decisivo muy defensivo y por tanto de marcador bajo , de parte de Dallas Roope Hintz anotaría su noveno gol en los playoffs, el MVP de esta Serie fue Joe Pavelski anotó 8 veces y dos goles fueron decisivos. ¡Increíbles jugadas!

Edmonton Oilers vs Las Vegas Golden Knights. Aunque los Knights fueron unos de los mejores equipos defensivos en temporada regular se esperaban muchos goles por parte de los Oilers un equipo altamente ofensivo. El primer juego fue de marcador alto el delantero de los Oilers Leon Draisaitl, anotó 4 goles aún así los Knights se llevaron la victoria 6-4. En el juego 2 los Oilers pelearon ganaron y empataron la Serie con un 5-1 después de un juego con muchas peleas fue un total de 124 minutos en penalty.

Los juegos 3 y 4 fueron en Edmonton, los Knights tenían que encontrar la fórmula para detener las anotaciones de Draisaitl , se dice que los equipos que ganan los campeonatos por lo regular enfrentan adversidades y los Knights perdieron a su portero Laurent Brossoit con una lesión, en su lugar entro el portero Adin Hill que detuvo 24 tiros de los Oilers y esto permitió darle a los Knights el triunfo en el juego 3 por 5-1.

El juego 4 fue muy físico y nuevamente 111 minutos de penalties, los Knights contuvieron Draisaitl de anotar , pero aún así Edmonton les ganó 4-1 goles anotados por diferentes jugadores, así la Serie empato. Parecía que se iría la serie a 7 juegos pero los Knights lograron sacar la victoria 4-3 en un juego muy reñido, los Oilers hicieron tiros 40 ocasiones contra 22 tiros de los Knights, aquí la clave fue el portero de los Knights Adin Hill detuvo 38 de 40 tiros. Jonanthan Marshessault fue el héroe ofensivo de Vegas anotó 3 goles y así pasaron los Oilers a la Final de Conferencia.

Estamos en la recta final rumbo a la Stanley Cup, con 4 equipos jugando actualmente sus Series, en busca de los dos finalistas.

FINALES DE CONFERENCIA – Del 18 al 31 de mayo –

Conferencia Este : Florida Panthers vs Carolina Hurricanes –comenzó la Serie 18 de mayo –

Los Florida Panthers pelearon duro en temporada regular de hecho fueron el último equipo que logró su lugar en los playoffs de este año. Recordemos que eliminaron este año al equipo número uno de la temporada regular los Boston Bruins, a pesar ir en su serie 3-1. Con Toronto los eliminaron en 5 juegos. Los Carolina Hurricanes, han demostrado que son un equipo adversario muy físico en la 1era Ronda derrotaron a los New York Islanders en 6 juegos.

En la Ronda 2 se enfrentaron a los Devils, un equipo menos duro pero más rápido y anotador, pues en 6 juegos terminaron con esa Serie. En temporada regular estos dos equipos se enfrentaron 3 veces, los Hurricanes ganaron 2 juegos, en total ganaron en la temporada 54 juegos a comparación de Florida que gano 42 juegos. Pero los playoffs no son tanto sobre lo que hiciste en la temporada regular, sino sobre el juego que has demostrado en los playoffs y Florida antes de empezar la serie ganó 7 de 8 partidos, contra equipos fuertes los Bruins y los ofensivos Leafs.

Los equipos especiales son importantes en los playoffs y hasta el momento los Hurricanes tienen el mejor penalty killing en el rank , con una efectividad del 90%. En esa área Florida tiene un 65.8% de efectividad, aquí la ventaja la tiene Carolina. En cuanto a powerplay los Panthers son los que tienen la ventaja con el 6to lugar entre los 16 equipos de playoffs, con una efectividad del 27.6% , Carolina tiene una efectividad de anotar en powerplay del 18.9%. En la portería , los Panthers tiene la ventaja aquí con Sergei Bobrovsky está entre los 5 mejores porteros de la liga, Carolina tiene a Frederik Andersen que tuvo una buena temporada regular pero aún le falta ser ese portero que puede robarte el juego en unos playoffs.

Defensivamente ambos equipos son muy diferentes. Los Hurricanes se jactan de ser hábiles al patinar y mover el puck rápido a sus delanteros, jugadores como Brent Burns y Jacob Slavin los veremos en acción en el hielo en esta Serie. De parte de los Panthers sus defensas son una mezcla saben mover rápido el puck jugadores como Gustav Forsling y Brandon Montour pero también tienen defensas muy físicos como Radko Gudas y Marc Staal.

Ambos equipos tienen anotadores de parte de los Panthers Matthew Tkachuk, Aleksander Barkov, Sam Reinhart y Carter Verhaeghe junto al muy físico Sam Bennett. Del lado de los Hurricanes, no tienen tanta profundidad por la lesiones de algunos anotadores como Max Pacioretty, Andrei Svechnikov y Teuvo Teravainen aún así Carolina tiene otros jugadores destacados para anotar como Sebastian Aho, Jesper Fasth, Seth Jarvis y Martin Necas que han jugado bien y anotado en momentos clave para su equipo en estos playoffs.

Si Florida quiere ganar este juego, tendrá que jugar rudo y que su portero Sergei Bobrovsky se cuide de no lesionarse, para los Hurricanes necesita seguir jugando igual sin cometer tantos penalites y Frederik Andersen necesita dar un juego más sólido y no permitir goles en su portería. Esta pinta para ser una Serie larga , la ligera ventaja la tienen aquí los Hurricanes por jugar en casa , fue uno de los mejores equipos en casa en temporada regular y en los playoffs. Creo que Carolina puede avanzar aunque al cierre de esta edición , la Serie va 3-0 favor los Panthers habrá que esperar a ver si remontan los Hurricanes.

Conferencia Este

Dallas Stars vs Las Vegas Golden Knights – Comenzó la Serie el 19 de mayo –

Los Dallas Stars fueron el último equipo en lograr un lugar en estas Semifinales , les costo trabajo vencer en 7 juegos a los Seattle Kraken, ahora se enfrentarán a los Knights. Recordemos que los Stars le ganaron la 1ª Ronda a los Minnesota Wild en 6 juegos. Por su parte los Golden Knights llegaron aquí al vencer en la primera ronda a los Winnipeg Jets en 5 juegos , luego tuvieron una segunda ronda algo compleja contra los Oilers ganaron la Serie 4-2.

Durante la temporada regular estos equipos jugaron 3 veces y el ganador fue Dallas, los marcadores fueron bajos 7 veces Dallas contra 3 goles de los Knights. Ninguno equipo logró anotar en powerplay en esos juegos, en la historia de los playoffs estos dos equipos jugaron en 2020 y Dallas ganó la Serie en 5 juegos. Son equipos parecidos, pero hay una ventaja en Dallas tienen a Jake Oettinger en la portería. Es uno de los 5 mejores porteros en el mundo aunque en la última ronda tuvo sus dificultades al permitir mínimo 4 goles en 3 de sus últimos 7 juegos contra los Krarken. De parte de los Knights el portero de reserva Adin Hill ha dado una excelente actuación al suplir a Laurent Brossoit por su lesión, ahora tendrá mayor presión así es que será interesante ver cómo lo maneja.

En la defensa doy un ligera ventaja a Vegas tiene 4 defensas destacados los veteranos: Alex Pietrangelo, Alec Martinez, Shea Theodore y Brayden McNabb. Dallas por su parte tiene su grupo de veteranos con Ryan Suter y Colin Miller junto con Miro Heiskanen y Esa Lindell aunque siendo honestos este grupo no están bueno como los 4 primeros mencionados de Vegas.

Los delanteros son muy parecidos en ambos equipos, en estos playoffs los Knights han ido a la cabez en anotaciones de Jack Eichel y Chandler Stephenson con 6 goles cada uno. Su centro William Karlsson ha jugado excelente a la defensiva de hecho lo demostró al contener a Connor McDavid en la Serie contras los Oilers.

En Dallas destaco el veterano de 38 años Joe Pavelski ha anotado en playoffs 8 goles , 3 decisivos. Roope Hintz y Jason Robertson también son buenos ofensivos, si Karlsson y los Knights encuentran la forma de detener a este trío poderoso de Dallas creo que podrán ganar la Serie. En equipos especiales Dallas tienen una efectividad en powerplay de anotar 31.7% de las veces contra los Knights 17.5%. En penalty killing Dallas tiene una efectividad del 83.3% a diferencia de los Knights con un 60%. Basado en estos números Dallas tiene una gran ventaja aquí por sus equipos especiales y también por Jake Oettinger. Al cierre de esta edición Vegas va ganando la Serie 3-0 , los finales de conferencia podrían alargarse hasta el 31 de mayo.