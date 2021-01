Y si por fin, el hockey ¡regresó! Apenas el pasado 13 de enero, la NHL comenzó su temporada número 104. Esta temporada tendrá menos juegos exactamente serán 56 partidos, que culminarán el 8 de mayo 2021.

Mientras que la temporada pasada vimos un mayor número de equipos en los playoffs, esta temporada tendremos en la postemporada 16 equipos, que serán los mejores 4 de cada división. Por todo el tema de las reglas del Covid 19 y los constantes viajes de los equipos entre Estados Unidos y Canadá la liga hizo un ajuste o nueva alineación en las divisiones.

De esta forma los equipos estadounidenses jugarán solo contra equipos estadounidenses y en Canadá las 7 ciudades que tienen equipos tendrán su división jugando entre sí únicamente.

Esto significa más juegos entre los mismos equipos, por ejemplo grandes rivalidades como Edmonton contra Calgary, Philadelphia contra Pittsburgh y Montreal contra Toronto jugarán lo doble de lo que lo harían en una temporada regular. Esto dará lugar a juegos por demás emocionantes en esta temporada.

Así quedaron las nuevas divisiones de la NHL para esta temporada.

División Oeste /West Division:

Anaheim Ducks ,Arizona Coyotes, Colorado Avalanche, Los Angeles Kings, Minnesota Wild, San Jose Sharks, St Louis Blues, Las Vegas Knights.

De esta división destacan los Colorado Avalanche, son un equipo joven, rápido y con mucho talento su liderados por Nathan McKinnon y la estrella defensiva el muy joven Cale Makar. No muy lejos de este equipo, también destacan los St. Louis Blues que ganaron la Copa Stanley hace 2 años y por último el nuevo equipo de la liga Las Vegas Golden Knights, estos tres seguro llegarán a los playoffs.

Los 5 equipos restantes estarán batallando por ese lugar restante para estar en los playoffs y si tuviera que escoger a uno para llegar sería a los Arizona Coyotes por su buena defensiva.

División Este / East Division:

Boston Bruins, Buffalo Sabres, New Jersey Devils, New York Islanders, New York Rangers, Philadelphia Flyers, Pittsburgh Penguins,Washington Capitals.

Esta división quizá sea la más competitiva de todas las divisiones a excepción de los New Jersey Devils todos los equipos tienen oportunidad de llegar a los playoffs.

Si tuviese que escoger a 4 equipos de esta división serían: Boston Bruins, Washington Capitals que cuentan ahora con el ex defensivo de Boston Zdeno Chára, los Philadelphia Flyers que cuentan con el mejor portero joven de la liga Carter Hart y por último los New York Rangers que son un equipo que va para arriba y tienen al rookie fenómeno Alexis Lafreniere así es que los partidos de este equipo serán por demás emocionantes.

División Norte / North Division:

Calgary Flames, Edmonton Oilers, Montreal Canadiens, Ottawa Senators, Toronto Leafs, Vancouver Canucks, Winnipeg Jets.

En esta división estarán jugando los equipos canadienses 10 juegos entre sí mismos. Esta división no tiene solo a mejor jugador de hockey en el mundo Conner McDavid y también cuenta con los mejores porteros de cualquier otra de las divisiones.

Es también la división con menos equipos, solo 7 todas las demás tienen 8, esto no significa que será más fácil el camino a los playoffs para los equipos canadienses lo que si habrá son ganas por parte de cada uno de estos de llegar a los playoffs ya que todos quieren ser el próximo equipo canadiense en llevar la Copa Stanley a casa, la última vez que lo logró un equipo de Canadá fue en 1993 cuando los Montreal Canadiens vencieron a Wayne Gretzky y los Angeles Kings.

Con excepción de los Ottawa Senators y los Winnipeg Jets puedo visualizar como candidatos a los otros 5 equipos. Creo que los equipos que pueden llegar a los playoffs de esta división sin orden de importancia son: Toronto Leafs, Montreal Canadiens, Vancouver Canucks y Edmonton Oilers.

División Central / Central Division:

Carolina Hurricanes, Chicago Black Hawks, Columbus blue Jackets, Dallas Stars, Detroit Red Wings, Florida Panthers, Nashville Predators, Tampa Bay Lightning.

Esta es en mi opinión la división más débil y esto es buena noticia para los ganadores de la temporada pasada de la Copa Stanley, los Tampa Bay Ligthing. Tampa es el favorito para ganar esta división, los Carolina Hurricanes también podrían estar entre los favoritos ya que tienen una parrilla o roster de jugadores talentosos.

El resto de los equipos tendrán que luchar entre sí por los 2 puestos restantes en los playoffs. Serán muy competitivos los partidos por el 3er y 4º lugar , podrían ser los ganadores de esos lugares los Columbus Blue Jackets y los Florida Panthers.

Solo esperemos que el Covid 19 no arruine lo que pinta para ser una temporada única y por demás emocionante, ¡que empiece la acción!