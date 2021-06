EL REGRESO DE LA NHL: SEGUNDA RONDA PLAYOFFS 2021

Estamos en la Segunda Ronda de los Playoffs de la NHL y una de las cosas más emocionantes ha sido el regreso de los fanáticos a los juegos en Estados Unidos, esperemos también en Canadá tener poco a poco más fanáticos de regreso en los juegos una vez que el gobierno canadiense ha comenzado a relajar un poco las restricciones para controlar la pandemia.

De las predicciones de la primer ronda fueron correctos todos los resultados de los equipos estadounidenses los únicos que no atinamos fueron los equipos canadienses los favoritos Toronto Maple Leafs y los Edmonton Oilers están fuera. Mi predicción más arriesgada fue correcta la de la División Este – MassMutual East Divison– , los New York Islanders vencieron a la semilla #1 los Pittsburgh Penguins.

Así terminó la 1er ronda con estrellas eliminadas incluyendo a Alex Ovechkin, Austin Matthews, Connor McDavid y Sidney Crosby. Seguramente este año nuevas estrellas surgirán por lo pronto ya están los partidos en la Segunda Ronda y está son algunas de las predicciones.

División del Norte Finales

North Division Finals

#4 Montreal Canadiens vs #3 Winnipeg Jets

Predicción: Montreal Canadiens

Ambos equipos tenían pocas posibilidades de llegar tan lejos, pero la combinación de buenos porteros y defensiva en ambos equipos prevaleció durante toda la serie de la primera ronda. Los Jets prácticamente barrieron con Edmonton en 4 juegos muy cerrados de los cuales 3 se decidieron en tiempo extra. Por su parte los Montreal Canadiens tuvieron más problemas para llegar a esta segunda ronda iban abajo 3 juegos a 1 antes de ganar tres juegos seguidos lo que completó una dramática victoria detrás de esta serie.

Esta serie será una exhibición con 2 de los mejores porteros de la liga con Carey Price y Connor Hellebuyck, ambos ganaron justo en la recta final de sus series. Esta será un serie ruda y con marcadores bajos, los Jets necesitan que anoten sus talentosos alas Kyle Connor y Nikolaj Ehlers por su parteMontreal necesita que brillen sus delanteros Brendan Gallagher y Tyler Toffoli.

La mayor diferencia en estos equipos es en la defensa los Canadiens tienen una defensiva un tanto física en jugadores como Shea Weber, Ben Chiarot y Joel Edmundson que saben complicar el juego para sus oponentes. Creo que Montreal ganará esta serie y serán el único equipo canadiense que quedará en las semifinales, vencerá a los Jets 4 juegos a 2.

División Central

Discover Central Division Finals

Predicción: Tampa Bay Lightning

#3 Tampa Bay Lightning vs #1 Carolina Hurricanes

Los Lightning llegaron a esta serie después de una serie muy complicada dura y por demás desgastante físicamente contra su rival de estado los Florida Panthers. Si algo dejo claro ver la serie anterior es que los Lightning son un rival muy fuerte para vencerlo en una serie de 7 juegos. El portero de Tampa Andrei Vasilevski es hábil y parece que saca lo mejor de sí cuando llegan los playoffs y también tienen a su favor a la súper estrella Nikita Kucherov, quien aunque se perdió gran parte de la temporada regular por una lesión hora está de vuelta para los playoffs.

Los Hurricanes por su parte decepcionaron en su serie contra Nashville quienes no fueron rival fácil no se esperaba que se fueran a 6 juegos. Sebastion Aho de los Hurricanes estuvo excelente y deberá continuar así si quiere vencer a Tampa Bay, un punto en contra para Carolina es su portería y lo evidenció en su serie contra Nashville. Mi predicción para esta serie es que ganen los Lightning en 4 juegos a 2.

División Oeste

Honda West Division Finals

#2 Las Vegas Golden Knights vs #1 Colorado Avalanche

Predicción: Colorado Avalanche

Los Colorado Avalanche llegaron para quedarse, no solo barrieron a los St. Louis Blues en 4 juegos consecutivos ganados pero los golearon con un marcador 20-7, dominaron de principio a fin. Los Knights por su parte como se esperaba ganaron su serie contra los Minnesota Wild pero no fue tan sencillo, tuvieron que jugar las serie completa los 7 juegos y Minnesota demostró que no es un rival fácil para Las Vegas. Los encargados de sacar esta serie adelante para los Knights fueron el recién adquirido Mattias Janmark quien llegó de los Chicago Blackhawks, anotó 3 goles en el juego 7 lo que le dio la victoria a su equipo.

La estrella de Colorado Nathan MacKinnon es el líder goleador con 6 goles en 4 juegos en contra de St. Louis. Si los Golden Knights quieren ganar esta serie mucho dependerá de su portero Marc-André Fleury quien tiene la experiencia y el talento para contener la poderosa ofensiva de Colorado, basta recordar que hace unos años llevó a su equipo a las finales de la Stanley Cup.

Siendo realistas y sin faltar al respeto a un equipo como los Knights que son de lo mejor no creo que puedan y tengan lo que hace falta para derrotar a Colorado en 4 juegos de 7. Por lo tanto mi predicción es que ganan los Avalanche esta serie 4 juegos a 2.

División Este

MassMutual East Division Finals

#4 New York Islanders vs #3 Boston Bruins

Predicción: Boston Bruins

Al igual que en la División del Norte que las semillas 1 y 2 fueron eliminadas eso nos deja en esta segunda ronda y en esta división otro partido con semillas # 3 y # 4. Los Islanders usaron su defensiva y su estilo muy agresivo para sacar de la jugada a Pittsburgh en la Primera Ronda cuyos porteros dicho sea de paso no fueron del todo buenos. Los Boston Bruins ganaron la serie en contra de unos talentosos Washington, solo perdieron 1 juego de la serie aquí el punto a su favor fue que jugadores como Patrice Bergeron, Brad Marchand y David Pastrnak fueron mucha pieza para los Washington Capitals.

Espero un serie muy dura para los Bruins Boston quienes tendrán que ser muy pacientes y capitalizar todas las oportunidades para anotar ya que la defensiva de los Islanders es fuerte. Esta será la 2nda serie seguida para los Bruins la clave aquí será que se mantengan sin lesiones, si pueden mantener a su equipo sano pueden ganar sin problema pero si algunos de sus mejores jugadores se lesiona entonces New York sacará ventaja y podrá quedarse con la serie. Por ahora en esta serie mi predicción es que la ganen los Bruins será un serie muy dura y quedarán 4 juegos a 2.

La Segunda Ronda comenzó el 29 de mayo y podrá alargarse hasta el 13 de junio, acercándonos ya cada vez más a la final por la Stanley Cup.