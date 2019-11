Nick Cave anunció la publicación de su autobiografía ilustrada a través de la editorial independiente británica Canongate, la cual llevará el nombre de Stranger than Kindness.

El libro saldrá a la venta el 23 de marzo del 2020 y narrará el trabajo y la carrera de Cavea lo largo de los años; contendrá imágenes seleccionadas por el artista, letras escritas a mano, comentarios, entre otros elementos del músico, así como aportaciones de la escritora Darcey Steinke.

Nick Cave’s Stranger Than Kindness – coming March 2020!

We're delighted to announce this new book, covering 50 years of Cave's life, work and inspiration. Arriving with an exhibition at the Black Diamond in Copenhagen.

More information:https://t.co/udGALyPHQY pic.twitter.com/OewS0EJsc8

— Canongate (@canongatebooks) November 21, 2019