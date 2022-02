Nikita Alekseev, el pintor de la post guerra y la Rusia contemporánea

Nikita Alekseev el gran conceptualista ruso, nació en 1953 en Moscú. El artista comenzó sus estudios en la Escuela de Arte Revolution of 1905 y en la Escuela de Poligrafía de Moscú, donde estudió solo tres cursos porque sus propios intereses artísticos en ese momento iban mucho más allá de los límites de lo que se enseñaba en el instituto.

A principios de la década de 1970, Alekseev se interesó seriamente en el nuevo arte que surge en el medio de los artistas Sretensky Boulevard. Estaba fascinado por la idea del estilo y el uso de libros de texto como elementos independientes de expresión artística. Curiosamente, el propio artista define sus primeros trabajos como «abstracción surrealista» que surgió a raíz de la cultura René Magritte.

Para los años de 1973 hasta 1976 fue miembro del Grupo de Acciones Colectivas. En 1979 participó en la creación del Archivo de Arte Nuevo de Moscú. En 1982 ayudó a lanzar la galería de arte no oficial Apartment Art, en su propio apartamento, y fue su director hasta 1984; la cual se diseñó para mostrar exposiciones, acciones y actuaciones de artistas jóvenes.

«Para mí, la vida y el arte es lo mismo. Ese es el latido del corazón, y lo más importante, que el pulso sea constante.» Nikita Alekseev

La obra de Nikita se caracteriza por ser una cazadora sensual e inefable, por la facilidad y la sencillez con la que era plasmada. El artista ejecuta series, crea objetos, pinturas, domina una variedad de artes gráficas. Siempre estuvo interesado en las formas, experimentó también con muchas texturas diferentes, mezclando en la superficie de diferentes tipos de telas de lona, ​​láminas, elementos en relieve. Así mismo, destacan algunos motivos recurrentes como: perros, cuervos, lunas, estrellas, cruces, etc.

Iniciando la década de 1980, Nikita Alekseev se convirtió en una figura destacada entre la generación más joven de artistas de arte no oficial. En particular, Ilya Kabakov lo colocó como uno de los personajes de su instalación «Nome or Moscow conceptual circle» (Hamburgo, 1993), dedicada a las personas que formaron en los años 70 y 80 la noción misma del conceptualismo moscovita.

Ubicándonos en la línea del tiempo histórica de Rusia, en 1987 cayó la URSS y Nikita se ve obligado a emigrar para Francia. Es en este país donde comienza una nueva etapa para el pintor; decide dedicarse más objetos en el género de «libro de artista». De igual manera participó en exposiciones dedicadas a libros de arte, produjo varios álbumes, cómics , en el que llamó especialmente la atención su convivencia natural y orgánica de imagen y texto .

Los últimos años del pintor se fueron entre viajes a Rusia, Roma y más países. Finalmente llegan el nuevo milenio y se interesa más por el diseño gráfico monocromático realizando su obra «Cuadros agonales». De esta manera todos los días pinta una hoja, representando el último día de su vida. Juntó al final unas 1000 hojas.