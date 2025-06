Nine Inch Nails organiza un festival de música con grandes estrellas de los soundtracks

Nine Inch Nails organizará su primer festival de música. ¿Qué artistas tocarán y cuándo se realizará? Trent Reznor y Atticus Ross, la dupla detrás de Nine Inch Nails, han estado inmersos en la composición audiovisual, y su trabajo en películas como Challengers les valió el Globo de Oro 2025 a mejor banda sonora original. Tras su premiación con dos oscares por «The Social Network» en 2010 y Soul en 2020, se encuentran maquilando un gran proyecto: su propio festival de música.

“Future Ruins” es el nombre de primer festival que realizarán los músicos y que dará espacio a compositores de bandas sonoras para cine y televisión. La propuesta del cartel en el que vemos a quienes participarán en el festival que contará con tres escenarios propone una alineación sin jerarquías. Y la fecha en que se realizará será el 8 de noviembre en Los Ángeles, California. Los boletos se pueden adquirir en la página oficial del festival y los precios van desde los $5 mil 700 pesos en general y hasta los $9 mil 700 pesos mexicanos el VIP.

Entre el elenco que integra el cártel del festival hay muchos que se presentarán por primera vez en vivo. Llama la atención la participación de personalidades como John Carpenter con Halloween, The Thing, Danny Elfman con Batman, Spider-Man, la banda Goblin con Suspiria, y Cristóbal Tapia de Veer con The White Lotus. ¿Qué te parece la manera en la que Nine Inch Nails se unen a la moda de los festivales elaborados, financiados, montados y protagonizados por los propios artistas? Tal como lo hizo en su momento Travis Scott con su polémico Astroworld Festival, Tyler the Creator y su Camp Flog Gnaw o incluso el ya famoso Día de los Deftones. ¿Creen los músicos curen mejor los carteles o que los magnates de la industria deban seguir encargándose de la organización?