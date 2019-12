NINE INCH NAILS REGRESARÁ CON NUEVO DISCO Y GIRA EN 2020

Trent Reznor da la noticia en una entrevista con Revolver

En una entrevista con Revolver, el líder de Nine Inch Nails, Trent Reznor reveló que la banda planea grabar nueva música y salir de gira en 2020.

En la edición de enero de 2020 de Revolver, Reznor se encontró con la revista para una historia de portada sobre la agrupación. Si se pregunta qué estado de ánimo quieren, tenga la seguridad de saber que una ominosa foto en blanco y negro de la cara de Reznor ocupa toda la portada.

El escritor se enfoca en el trabajo reciente de Reznor sobre bandas sonoras y programas de televisión junto a Atticus Ross antes de mencionar a Nine Inch Nails, que ha estado relativamente callado desde que realizó una de las giras más esperadas y gratificantes de 2018.

Desafortunadamente, no se sabe en qué dirección dirigirá Nine Inch Nails el álbum o hacia dónde planean actuar. Lo que sí sabemos es que la entrevista tuvo lugar en el nuevo estudio de Reznor, el primero desde que se cerró Nothing Studios en Nueva Orleans en 2004.

Ha estado en una buena racha de partituras y bandas sonoras, incluida la música en Bird Box, Watchmen, Waves, y The Woman in the Window, por lo que la nueva ubicación del estudio puede ser responsable de poner en marcha sus jugos creativos y, a su vez, hacerlo más inspirado para el nuevo material de la banda.

Cualquiera que sea la nueva música, será el primer álbum de estudio de Nine Inch Nails desde Hesitation Marks de 2013 y su seguimiento de la trilogía EP Not the Actual Events, Add Violence y Bad Witch. Cruza los dedos, cae el año que viene también.

