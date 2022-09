Nirvana obtiene la victoria por el caso de la portada del disco Nevermind

No todo es amor con el álbum Nevermind de Nirvana, pues a 30 años de su salida, la polémica sigue rondando la creación, especialmente la portada, pues recordemos que Spencer Elden, demandó a la banda por explotación infantil con su imagen, además que el poner su fotografía desnudo es totalmente un elemento de pornografía infantil. Pero todo ha quedado desechado por un juez, dando la victoria legal a la banda de Seattle.

Consequence of Sound reporta que el juez Fernando Olguín escribió que los argumentos de Elden eran inválidos desde el principio, debido a que no presentó su demanda dentro de los diez años posteriores a que descubriera una violación, abuso o lesión. Por si fuera poco, Spencer Elden no alegó que la fotografía seguía causándole angustia emocional y no podía disfrutar de la vida, por lo que el mismo juez rechazó esto, invalidando dicho argumento para una contrademanda.

Pero este litigio no parece tener un fin cercano, ya que Margaret Mabie, la abogada de Elden, mencionó que buscarán apelar la sentencia por que existen diversas lagunas jurídicas que podrían aprovechar para retomar el caso.

“La portada de ‘Nevermind’ fue creada en el momento en que Spencer era un bebé y es imposible que envejezca para salir de esta victimización mientras su imagen siga siendo distribuida”

Sin embargo, esto no ha impactado en los abogados de Nirvana, encabezados por Bert Deixler, ya que para ellos, la resolución es suficiente para dar por finiquitado el conflicto, «Nos complace que este caso sin fundamento haya llegado a una rápida conclusión final”.

Esta no es la primera batalla legal entre Nirvana y Spencer Elden por la icónica portada del álbum Nevermind, ya que había demandado a la banda en dos ocasiones anteriores, exigiendo una compensación de 150 mil dólares por daños y perjuicios, además de alegar que nunca se respetó el acuerdo de poner una calcomanía sobre sus genitales para la imagen final del disco.

De hecho, Kurt Cobain siempre defendió que la portada saliera tal y como la conocemos, sin censura, aunque, de acuerdo a Consequence of Sound, Kurt comentó en aquella ocasión que prometía colocarle un pegote con la leyenda “Si te ofende esto, debes ser un pedófilo de clóset”