¿Nirvana sí plagió? El biógrafo de la banda habló sobre el mito

Las noticias más relevantes de la cultura alternativa las encuentras en Factor Cultural para que termines y comiences la semana como se debe. Todos los jueves a las 19:00 horas (MX) conéctate con nosotros. Esta semana tenemos información sobre las fuertes declaraciones que hizo el biógrafo de Nirvana ll Las chiches están a dos de conquistar el mundo ll El misterio sobre quién eliminó a Tupac sigue y Grimes le declaró una guerra legal a Elon Musk.

Grimes inició una batalla legal contra Elon Musk por sus 3 hijos

Hace unos días Grimes, demandó a Elon Musk por la patria potestad de sus 3 hijos. La artista acudió a un tribunal de California para que un juez la identifique legalmente como madre de sus dos últimos hijos, nacidos por un vientre de alquiler. Al no existir una formalización del matrimonio, Grimes requiere que se establezca una relación parental para tener derecho a negociar por la custodia de sus hijos.

La petición de Grimes se hizo oficial unas semanas después de solicitarle a Musk, mediante mensajes públicos en su red social “X”, que la dejara ver a sus hijos. La artista arrobó tanto al empresario como a Shivon Zillis (también expareja de Musk y madre de dos gemelos) para poder acercarse a sus hijos, posteriormente, borró los mensajes.

Grimes asegura que no se le ha permitido ver fotografías de los niños hasta el momento, a pesar de que la situación está desgarrando a su familia. Esta solicitud fue presentada en un tribunal de California, donde el juez determinará la relación parental de la cantante con sus hijos. Dicha resolución definirá su derecho a acceder a la custodia de los menores, que todavía depende completamente de Musk. Elon aún no se ha pronunciado públicamente respecto a la demanda.

Studio Ghibli anunció que comenzará a producir series originales

En el marco de la noticia sobre que Hayao Miyazaki no se retirará luego de El Chico y la Garza, además de que se encuentra trabajando en una nueva película; se confirmó que Studio Ghibli está a punto de convertirse en una subsidiaria de Nippon Television. La emisora japonesa se convirtió en la mayor accionista de Studio Ghibli con un 42,3% de los derechos. Ahora, según un nuevo informe, parece que la compañía tendrá un “nuevo comienzo” como subsidiaria.

El presidente de Studio Ghibli y productor de las obras de Miyazaki, declaró: «Confiamos toda la gestión a Nippon Television y nos concentraremos en crear obras. No solo produciremos películas, sino que también existe la posibilidad de producir series de televisión». El anuncio desencadenó polémica entre los fanáticos. Algunos se muestran entusiasmados por la posibilidad de que la productora aumente sus horizontes de creación y otros temen por la merma de calidad en las historias dado a la rapidez que se emplea en la creación de las series.

Ya puedes convertirte en Morrisey y jugar «The Smiths Are dead»

Un grupo de fans creó un videojuego en donde será posible tomar el papel de Morrissey durante el periodo entre la separación de The Smiths y su primer lanzamiento como solista. The Smiths Are Dead es el videojuego no oficial de la banda para el Commodore 64, un emulador del exitoso Nintendo 64 el cual puedes descargar de manera gratuita en su página web.

En esta aventura podrás ser Morrisey y deberás buscar las partituras de “Suedehead” para grabar su primer tema como solista. En el juego encontrarás a diversas personas importantes para la historia de la agrupación, además de un ligero texto con un estilo que te remitirá a Final Fantasy en blanco y negro que te brindará cierta nostalgia, por si fuera poco la jugabilidad es buena y nada repetitiva.

¿Quién le disparó a Tupac? El misterio continúa pese al arresto del principal sospechoso

Suge Knight, fundador de la extinta compañía discográfica Death Row Records, viajaba en un BMW junto a Tupac el 7 de septiembre de 1996, cuando un Cadillac blanco se le emparejó en un semáforo de Las Vegas y comenzó a dispararles. Suge, quien conducía el auto, sobrevivió al ataque desde entonces y luego de la muerte de The Notorious B.I.G., fue señalado como sospechoso de haber organizado ambos decesos.

Si bien se le relacionó con pandillas supuestamente ligadas a ambos crímenes, a Suge Knight nunca se le comprobó nada y en la actualidad sigue negando estar detrás de los decesos. Además le dijo al portal TMZ que no va a testificar contra el hombre a quien acaban de detener por eliminar a Tupac, pues asegura que Davis no es el culpable. TMZ habló exclusivamente con el fundador de Death Row Records y mencionó que los policías y fiscales involucrados en la investigación tienen detenido al hombre incorrecto.

Y no sólo eso, sino que también asegura que Orlando Anderson, el sobrino de Davis, tampoco fue quien liquidó a Tupac. El portal Deadline aseguró que las autoridades acusaron formalmente a Duane “Keefe D. Davis” de haber eliminado a Tupac, por lo que ordenaron que el hombre de 60 años permanezca detenido sin derecho a fianza.

El Tianguis Cultural del Chopo es declarado patrimonio cultural de la Ciudad de México

Martí Batres, jefe de gobierno declaró al Tianguis Cultural del Chopo como patrimonio cultural de la Ciudad de México. Esto garantiza su preservación y la de las actividades que se llevan a cabo. En 2003 se le declaró como patrimonio cultural de la alcaldía Cuauhtémoc, pero hasta la fecha, se mantenía únicamente a nivel local, fue hasta que los tianguistas de El Chopo reunieron firmas que se modificó este nombramiento.

El Tianguis Cultural del Chopo nació en 1980, primero como un espacio temporal en el Museo del Chopo, que abrió un lugar seguro para las diversas culturas underground que no tenían cabida en ninguna otra parte. Desde entonces ha cambiado de locaciones y transformado su catálogo de actividades, manteniendo el valor como punto de encuentro para la contracultura.

El biógrafo de Nirvana hace fuertes declaraciones sobre la banda y aseguró que Kurt Cobain estaba celoso de Dave Grohl

En una reciente entrevista a la revista Rolling Stone, el biógrafo de Nirvana y autor Michael Azerrad reveló la verdad sobre varios mitos y realidades de la banda, el biógrafo fue para presentar una nueva reedición de su libro titulado: Come As You Are: The Story Of Nirvana. En un momento de la entrevista, el autor fue consultado por un fragmento del libro donde Cobain describió una parte de «Scentless Apprentice» -escrita por Grohl– como «tonta» y «poco inteligente». En otra parte del libro, Cobain es citado llamando a Grohl «el chico mejor adaptado en todo el mundo».

Sobre que si Kurt estaba celoso de Dave, el biógrafo de Nirvana dijo: “Dave es una persona popular y bien adaptada y creo que, en parte, Cobain se burlaba de él por no ser un bicho raro, un freak, como Kurt sí lo era. Y también sentía celos de él. Creo que Kurt estaba celoso de Dave porque él sí tenía todo bajo control». Esta no es la primera vez que alguien afirma que existían tensiones entre el vocalista y el baterista. En 2019, el antiguo manager de Nirvana, Danny Goldberg, dijo que Cobain era muy consciente del talento de Dave para cantar, sugiriendo que había «un toque de envidia» entre los dos.

Visita la muestra de arte visual de Lourdes Grobet en la Casa del Lago

«Lourdes Grobet: crear sin miedo» es el título de la muestra que plantea algunos de los aspectos centrales de su obra mediante tres ejes temáticos vertebrales: archivo, experimentación visual y luchas en familia. Complementada además con ciclos de cine y charlas alrededor del pensamiento, la trayectoria y el quehacer artístico de Grobet, la exposición se realizará en el interior y exterior de la Casa del Lago UNAM, hasta su clausura el 10 de marzo de 2024.

Podrás visitarla desde el 29 de septiembre de miércoles a domingo, de 11:00 a 18:00 horas con entrada libre. La muestra «Lourdes Grobet: crear sin miedo» fue curada por Víctor Muñoz, artista visual, gestor y curador mexicano y por Beruz Herrero, jefe de artes visuales y museografía de Casa del Lago UNAM.

NOTA FRITA

Las chinches toman la UNAM y ocasionan la suspensión de clases en algunas facultades

Las chinches se han vuelto virales tanto en las redes sociales como en las noticias de internet. Y todo esto parece haber iniciado con un video que se viralizó en redes sociales donde estos pequeños insectos aparecen en una de las ventanas de un vagón de la Línea A del metro de la Ciudad De México. Para el 27 de septiembre los alumnos del Cetis 9, ubicado en la zona centro de la Ciudad de México, cerraron la avenida Eje Central con el objetivo de reclamar diferentes peticiones a las autoridades, entre ellas la atención y tratamiento para terminar con las chinches en el plantel.

Recientemente, la Facultad de Química de la UNAM, cerró sus instalaciones para fumigar por reportes de presencia de estos insectos. La Máxima Casa de Estudios advirtió que se suspenderían las actividades desde el jueves 28 de septiembre hasta el lunes 2 de octubre para tomar las medidas pertinentes. La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM anunció la suspensión de clases a partir del 2 de octubre, debido a que también se detectó una plaga de chinches en las aulas.

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México informó que el 2 de octubre se suspendieron las actividades en su plantel del Centro Histórico debido a la presencia de chinches, por lo que se cerró el plantel y dijeron que informarían en cuanto las instalaciones se pudieran volver a utilizar. El tema continúa hasta la fecha, ya que la UNAM sigue con la negativa de la presencia de chinches pese a las revisiones que hizo, mientras que otros planteles de la institución, como la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón anunció que este miércoles 4 de octubre se suspenderán las clases presenciales y serán de manera virtual.

RECOMENDACIÓN DE LA CASA

Lorena Erpel nos acompañó en está emisión. Descubre la magia y alegría de su personalidad en esta entrevista a la gran chilena autonombrada: «La Hechicera Musical»