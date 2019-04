ESCUCHA ‘NO GEOGRAPHY’ LO NUEVO DE THE CHEMICAL BROTHERS

t“The Chemical Brothers por fin están listos para conquistar al mundo de nuevo” Album of the Month, Long Live Vinyl 9/10 “Unos maestros en hacer perder la razón”- GQ

El noveno álbum de estudio de The Chemical Brothers, No Geography, se ha estrenado a través de Virgin EMI. Incluye los éxitos Free Yourself, MAH, Got To Keep On y We’ve Got To Try.

El aclamado álbum compuesto por diez canciones es una increíble liberación musical; un disco que está a la par del clásico debut del dúo “Exit Planet Dust” y junto a la psicodelia de su álbum “Further” de 2010, estos han sido los álbumes de The Chemical Brothers que ha escrito las reglas respectivamente para después re-imaginarlas por completo. La música de The Chemical Brothers es un mapa que marca la ruta hacia el futuro.

“No Geography” comenzó con la construcción de un estudio dentro de un estudio: una pequeña habitación improvisada que albergaba el tipo de kit que habían utilizado anteriormente para grabar la mayor parte de sus primeros dos álbumes; equipo que se había quedado acumulando polvo en el ático de Tom durante los últimos veinte años. Ese espacio experimental ofrecía libertad y la oportunidad de crear música para contar su propia historia de una manera que no lo habían hecho durante años.

Como se anunció anteriormente, The Chemical Brothers llevará de gira su increíble y profundamente psicodélico espectáculo en vivo después del lanzamiento del álbum para una serie de conciertos en estadios y como acto estelar en festivales por todo el mundo este año.

The Chemical Brothers se presentarán en México como parte del Festival Corona Capital Guadalajara el 11 de mayo y el 12 del mismo mes en el Pepsi Center de la Ciudad de México.

Lista de Canciones de “No Geography”:

1. Eve Of Destruction

2. Bango

3. No Geography

4. Got To Keep On

5. Gravity Drops

6. The Universe Sent Me

7. We’ve Got To Try

8. Free Yourself

9. MAH

10. Catch Me I’m Falling

