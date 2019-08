ROSS DICE QUE NO HABRÁ REGRESO DE FRIENDS

Friends es una de las series más exitosas de la época de los noventa, este año se cumplen 15 años desde la emisión de la última temporada, la cual dio cierre a la historia de los 6 entrañables amigos.

Son muchos los rumores que han apuntado a un posible regreso de la serie y es que varios de los fans mueren por volver a ver reunidos a aquellos actores que le dieron vida a Rachel, Ross, Joey, Phoebe, Monica y Chandler.

Hace poco Jennifer Aniston que interpretó Rachel, confesó en una entrevista con Ellen DeGeneres que le gustaría volver a hacer Friends y que estaba segura que sus compañeros también lo harían, señalando que “cualquier cosa podría pasar”.

Sin embargo, el actor David Schwimmer reveló recientemente en una entrevista en The Lateish Show with Mo Gilligan, que no cree que un regreso de la serie sea posible, cuando el entrevistador le preguntó acerca del posible retorno a la pantalla chica, el actor respondió:

“Bueno, no. Quiero decir…no…creo que todos sentimos que terminó de la manera perfecta”.

No es el único actor que opina de esta manera, pues el año pasado Matt LeBlanc quien diera vida a Joey, comentó en el programa de radio Bianca, Terry and Bob, que no le gustaría ver qué ha ocurrido con el famoso grupo de amigos:

“Entiendo que la gente realmente quiere que esa reunión se produzca, pero esa serie trataba sobre un período finito en la vida de esos personajes, entre 20 y 30. Para ver qué están haciendo esos personajes ahora, creo que es algo parecido a lo que se dice sobre que el libro es mejor que la película. Que la gente imagine lo que están haciendo ahora es mejor”.

Otra de las que se ha pronunciado al respecto es la actriz Lisa Kudrow (Phoebe), alegando que sería triste ver una serie donde personas a sus cuarenta o cincuenta años siguieran teniendo los mismos problemas de hace 20.

Al parecer el regreso de la serie es cada vez más lejano, aunque este año se están preparando distintas actividades para conmemorar el 25 aniversario de la serie.

