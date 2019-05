«NO PASSION ALL TECHNIQUE» DE PROTOMARTYR

‘PEGADOS COMO CON SEMEN AL ART ROCK’

El LP debut de ‘Protomartyr’ es su primer lanzamiento de larga duración, y este año acaba de reeditarse. ‘No Passion All Technique’ es un título deliberadamente inadecuado. Es mucho mas punki que los registros que alcanzan, en gran parte, porque la producción es gloriosamente cenagosa, como si la banda se grabara con un micrófono en Petra, aquella misteriosa ciudad esculpida dentro de una roca, donde Indiana Jones encontró el Santo Grial. Sin embargo, ‘Protomartyr’, suena con mucha técnica, introduce numerosos elementos dignos de la más alta sala de grabación, en los que la banda se sigue perfeccionando.

Sin duda, te volarán la cabeza las voces caóticas de Joe Casey, dentro de todo ese Rock Gótico despreocupado, y no, no vayas a decir que esto es indie, porque el indie no existe; esto es Post-Punk, más pegado como con semen al Art Rock. Sólo tienes que escuchar esas guitarras súbitamente vengativas, las líneas de bajos rebotando sobre tu testa, las baquetas violentas encima de la batería en estilo de ataque. A pesar de esto, los escuchas de ‘No Passion All Technique’ del 2012 (año de su primer lanzamiento) no habrían tenido ni puta idea de que ‘Protomartyr’ sería la mejor banda de rock de la década del 2010; no habían tantas indicaciones ahí, y sin embargo, lo fue.

Sé que la banda todavía toca “Feral Cats” de vez en cuando en sus conciertos, pero el resto de este álbum rara vez ve la luz del día. Puedes intuir el por qué eligen esta canción para sus debrayes: un preámbulo de batería distintiva, una guitarra insólita de riffs escandalosos, de héroes del rock y esclavos supremos de la diversión, todo en medio de gloriosos coros melódicos, ¡es punk rock, nena! Este track es el primero de una de increíble serie de tres al final del listado de las canciones en ‘No Passion All Technique’, precedidas por “How He Lived After He Died”, que es simplemente como tener un gusano en la oreja, fraguando toda la cerilla y el mal gusto de la música nueva, sanándote, como con terapia larval, en una hermosa melodía vocal que no terminará hasta que inicien las guitarras ruidosas de “Wine Of Ape”, entonces sentirás la sanación de las larvas estériles, criadas en laboratorios especiales de la mosca, llamadas Joe, Greg, Alex y Scott, diseñadas todas para limpiar los tejidos necrosados y muertos en tus orejas sucias.

A pesar de lo que mucha gentuza diga, no creo que Joe Casey suene igual que Mark E. Smith. Sin embargo, es difícil negar que “Too Many Jewels” esté llena de sonidos Smithsonianos, que desde entonces, han sido refinados por la actuación en vivo de Casey.

Desearía desesperadamente poder escuchar esto grabado a una determinación más alta. Tal vez algún día hagan una expedición en una locación más ruda para grabar un punk más salvaje (probablemente en Vietnam, de la mano del ex boina verde Rambo, o algo así). En cualquier caso, este re-debut debe ser ESCUCHADO.

Cualquier fan merece auscultar el trabajo de una banda excepcional, incluso antes de su mejor momento. O quizás no.

TE PUEDE INTERESAR

CONOCE LA NUEVA FACETA MUSICAL DE HENRY D ARTHENAY

LA COMPOSICIÓN DE MÚSICA CLÁSICA DE THOM YORKE

MÚSICA Y GENTE RARITA EN EL FOREVER ALONE FEST 2019

TAME IMPALA REGRESARÁ ESTE AÑO CON NUEVA MÚSICA

AFIRMAN QUE DESPUÉS DE LOS 30 AÑOS SE ESCUCHA MENOS MÚSICA NUEVA