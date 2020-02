NO TE PIERDAS ALL STAR GAME: NBA 2020

El NBA All Star Game comenzará del 14 al 16 de febrero en Chicago, IL. Tanto Kobe Bryant como su hija serán recordados durante todo el evento el Equipo Lebron usará el número 2 de Gianna Bryant y el equipo de Giannis usará el Número 24 de Kobe.

Los integrantes de cada equipo usarán un parche con 9 estrellas, en homenaje a las 9 víctimas del accidente en helicóptero ocurrido el pasado 26 de enero, 2020 en California.

El 14 de febrero a las 8pm comenzará el juego llamado “Rising Stars” , es un juego de exhibición en el que participan novatos y jugadores que llevan solo dos años en la liga como su nombre lo indica son puras estrellas en ascenso.

Es un juego entre jugadores nacidos en Estados Unidos de Norteamérica (USA) contra jugadores nacidos en el resto del mundo ( World) . Los jugadores más destacados en este partido son de los Dallas Mavericks el fenómeno Luka Doncic ( World ) y de parte de los Atlanta Hawks la estrella Trae Young.

(USA) A diferencia del All Star Game a celebrarse el domingo, en este juego es de esperarse que estos jóvenes talentos jueguen con más ganas para demostrar de lo que son capaces, ya que este día estarán en el foco del All Star weekend.

El sábado 15 de febrero a las 7pm, será el evento llamado Skills Competition. Habrá 3 concursos.

Primero será el reto de habilidades donde los jugadores deben pasar una serie de obstáculos en la cancha. Los participantes serán: Patrick Beverley de los LA Clippers, Domantas Sabonis de los Indiana Pacers, Kris Middleton de los Milwaukee Bucks, Jayson Tatum de los Boston Celtics, Bam Adebayo de los Miami Heat, Spencer Dinwiddle de los Brooklyn Nets, Pascal Siakam de los Toronto Raptors. El jugador que según yo ganará este reto será, Jayson Tatum.

El siguiente reto es la competencia de los 3 puntos. Los siguientes jugadores estarán presumiendo sus mejores tiros a larga distancia: Devonte Graham de los Charlotte Hornets, Zach LaVine de los Chicago Bulls, Duncan Robinson de Miami Heat, Trae Young de los Atlanta Hawks, Buddy Hield de los Sacramento Kings, Davis Bertrans de los Washington Bullets, Joe Harris de los Brooklyn Nets y Damian Lillard de los Portland Trailblazers. El reto de los 3 puntos creo que lo ganará, Trae Young.

El último y quizá más entretenido es el concurso de dunk. Solo habrá 4 participantes este año: Dwight Howard de los LA Lakers, Derrick Jones Jr. De Miami Heat, Aaron Gordon de los Orlando Magic y Pat Connaughton de los Milwaukee Bucks. Mi predicción para el ganador de este año es el Slam Champ de Orlando Magic, Aaron Gordon.

Y el domingo 16 de febrero a las 7 pm horario de la Ciudad de México, el juego de la NBA con los mejores jugadores del mundo Team Giannis vs Team Lebron. Curiosamente cada jugador escogió a los integrantes de su equipo. Lebron tuvo como primera opción a su compañero de equipo Anthony Davis, por su parte Giannis Antetokounmpo escogió a las súper estrella de los Philadelphia 76ers, Joel Embiid.

A continuación la tabla de los jugadores que escogieron Lebron y Giannis respectivamente.

Equipo Lebron

Luka Doncic Dallas

James Harden Houston

kawhi Leonard Clippers

Nikola Jokic Denver

Damian Lilliard Portland

Chris Paul Oklahahoma City

Ben Simmons Philadelphia

D.Sabonis Indiana

R.Westbrook Houston

Jayson tatum Boston

Equipo Giannis

Jimmy Butler Miami

Kemba Walker Boston

Trae Young Atlanta

Kris Middleton Milwaukee

Kyle Lowry Toronto

Brandon Ingram New Orleans

Pascal Siakam Toronto

Bam Adebayo Miami

Rudy Gobert Utah

Las ganancias del All Star Game son aproximadamente de $500,000.00 USD medio millón de dólares los cuales se donarán para caridad en el área de Chicago. Las ganancias del Equipo Lebron serán donadas a estudiantes de Chicago que desean ir a la Universidad pero no tienen los recursos, por su parte el Equipo de Giannis estará jugando a favor de un programa llamado After School Matters que ayudará a fondear actividades extra escolares así como programas de verano en la ciudad de Chicago.

En verdad no importa cuál de los dos equipos gane al final ganan los niños de Chicago que se beneficiaran por parte de ambos equipos, para estos dos proyectos de caridad. Sin embargo como siempre hay un favorito, en este caso escogeré a Lebron, su parrilla de jugadores se ve más fuerte que los que escogió Giannis. Como última nota, el récord de Lebron ha sido 3-0 como capitán del All Star, este fin de semana será un espectáculo muy divertido para todos los fans del basquetbol a nivel mundial.

