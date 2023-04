No te pierdas el regreso de Elder a México

Doom City Fest nos trae desde el gabacho a una de las bandas más representativas de géneros como el: psych, doom & stoner metal, sus papás: Elder

Con 2 toquines en Guadalajara y en la Ciudad de México nos podremos deleitar de una descarga de música digna de escucharse a detalle.

ELDER cuenta con 5 álbumes en estudio y varios EP’s desde el año 2006, los cuales le dan un nuevo significado orientándose cada vez más hacia a un estilo progresivo.

Para el concierto en Guadalajara podremos ver también a 2 bandotas: Bury Me In The Desert y a los Sementales Salvajes.

En el de la CDMX los acompañarán Bardo, así como también los Sementales Salvajes.

Aquí las fechas y como adquirir boletos:

Guadalajara: Jueves 27 de Abril de 2023 en Anexo Foro Independencia

BOLETOS 👉 https://www.facebook.com/events/1002545394044598/

CDMX: Sábado 29 de Abril de 2023 en Sangriento

BOLETOS 👉 https://www.facebook.com/events/600389604850618

Los master del psicodélico vienen a hacer retumbar nuestro país como parte de su gira promocionando su último álbum: Innate Passage.

Nuestros amigos de Doom City Fest los esperan para estos conciertazos.