No te pierdas el Super Bowl LVI este domingo

Cincinnati Bengals @ Los Angeles Rams LAR-4.0

Estadio: SoFi Stadium Los Angeles, California.

Cuando empezó la temporada cuántos hubiéramos pensado que estos serían los equipos en el Super Bowl LVI. Los Bengals han cambiado rápidamente el destino de la franquicia, hace tan solo 2 años Cincinnati era el peor equipo de la NFL con solo 2 partidos ganados y 14 perdidos. Una de sus mejores decisiones fue en el Draft al escoger al QB Joe Burrow esto simplemente cambio el destino del equipo, son un equipo joven y talentoso varios expertos coinciden en que los veremos en subsecuentes Super Bowls durante unos 5 o 6 años, lo más sorprendente es lo rápido que lograron reinventarse y conseguir el éxito.

Los Rams por su parte han estado en una racha ganadora desde que sumaron a sus filas fuera de temporada al ex quarteback de lo Lions , Matthew Stafford. Ya en la temporada se hicieron de la estrella de los Denver Broncos el linebacker veterano Von Miller, también sumaron a sus filas a Odell Beckham Jr. una vez que se volvió agente libre después de jugar con los Cleveland Browns, estas fueran las 3 transacciones clave para los Rams esta temporada.

Así llegaron desde los playoffs estos equipos al Super Bowl:

Wildcard weekend ó Semana de Comodínes:

Bengals 26 vs Raiders 19

Los Raiders lograron ofensivamente 385 yardas los Bengals 308, sin embargo los Bengals ganaron en la batalla de los turnovers, lograron un intercepción y un fumble de la ofensiva de los Raiders. Esto permitió que tras 31 años ganaran los Bengals su primer partido en los playoffs, este partido fue un tanto controversial ya que el pase de TD de Burrow a Boyd para varios no debió contar ya que el réferi por error sonó el silbato antes del pase, lo cual debió anular el pase pero una vez más la suerte estuvo con Cinicinnati.

Rams 34 vs Cardinals 11

Matthew Stafford en este partido logro su primer partido de playoffs ganado en 13 años el veterano QB se mostró sólido pero realmente este triunfo fue trabajo en equipo de los Rams dominaron a Arizona defensiva y ofensivamente. La defensa de los Rams todo el partido puso presión sobre le QB de Arizona Kyler Murray quien no lograba por más que quería completar sus pases. Los Angeles lograron 275 yardas contra tan solo 183 yardas de los Cardinals.

Partidos Divisionales:

Bengals 19 vs Titans 16

En este partido recordemos que increíblemente los Bengals vencieron a la semilla #1 de la AFC y arruinaron el regreso de Derrick Henry el running back estrella de Tennessee. Y lo más increíble fue que a pesar de la excelente actuación de la defensiva de los Titans que taclearon 9 veces a Joe Burrow aún así los Bengals lograron sacar la victoria.

También ayudo a su triunfo las malas decisiones del entrenador de los Titans y la pobre actuación del QB de los Titans Ryan Tannehill que terminó con 3 intercepciones. La estrella de este partido fue el pateador de los Bengals, su rookie Evan McPherson logró un gol de campo de 52 yardas , esos 3 puntos le dieron la victoria a su equipo. Fue el segundo juego seguido en el que su pateador logró 4 goles de campo.

Rams 30 vs Bucanneers 27

Los Rams visitaron en este partido a los campeones del Super Bowl LVI Tampa Bay en lo que sería un gran partido, Los Angeles desde el inicio dominaron a los Bucs 20-3 yendo por delante los primeros 30 minutos pero no sería todo tan fácil Tom Brady intento uno de sus famosos regresos lograron sacar de balance a los Rams quienes entregaron la pelota 4 veces ocasiones en que los Bucs intentarían ganar el juego.

Con el partido a menos de un minuto por terminar y empatado, Matthew Stafford logró mover el balón gracias a dos grandes jugadas y a su receptor Cooper Kupp esto permitiría que el pateador de Los Angeles, Matt Gay con un gol de campo definiera el partido y de paso enviaría este gol de campo a Mr. Brady al retiro.

Campeonato de Conferencia:

Bengals 27 vs Chiefs 24

Cómo olvidar este partido pudimos ver a dos de los mejores QB Joe Burrow vs Patrick Mahomes. En este partido recordemos que los Chiefs venían muy motivados luego de ganar en tiempo extra a los Bills, la mayoría de los expertos consideraban que de aquí no pasarían los Bengals. Las apuestas en Vegas daban como favoritos a los Chiefs con una diferencia de 7 puntos y lo cierto es que parecía la ofensiva de los Chiefs imparable el primer tiempo iban adelante 21-3, antes de que Joe Burrow lanzará un pase de 41 yardas que le daría 11 puntos a su equipo antes de terminar la primera mitad.

En el segundo tiempo la historia cambio la defensa de los Bengals regresó fortalecida y así llegaron a tiempo extra, los Chiefs ganaron el volado para ser el equipo a la ofensiva y parecía que ganarían de nuevo tal cual como lo hicieron con los Bills pero una intercepción a Mahomes cambió el rumbo del partido y llevo nuevamente a Evan McPherson el pateador a darle a su equipo el gol de campo ganador. Nadie lo creía ahora el equipo que estaba en el último lugar en la NFL hace tan solo dos años hoy iba rumbo al Super Bowl LVI.

Rams 20 vs 49ers 17

Después de vencer a Tampa Bay los campeones del Super Bowl LVI, los Rams se enfrentarían a su némesis y rivales divisionales San Francisco. Los Angeles llegaron a este juego con una estadística de 6 juegos perdidos contra los 49ers había muchas dudas de que lograran ganar. Una fanaticada nerviosa presenciaba como San Francisco se puso adelante 17-7 entrando a al 4to Cuarto.

Lo cierto es que la línea ofensiva y defensiva dominó prácticamente todo el partido. La defensiva de los Rams, logró detener algunas jugadas clave cuando San Francisco intentaba correr la pelota, esto le dio oportunidad a los Rams para remontar y no decepcionaría ya que Matthew Stafford nuevamente encontraría a su receptor Cooper Kupp en un pase de 11 yardas que culminaría en dos goles de campo más tarde por parte de Matt Gay , esto le daría el pase al Super Bowl LVI.

Puntos clave para el Super Bowl LVI:

Ofensiva Bengals vs defensiva Rams: Mientras que los Bengals han hecho su trabajo dándole a Joe Burrow suficiente tiempo para hacer sus jugadas , demostraron que algunas veces cuando fallan lo hacen en serio como cuando permitieron que taclearan los Tennessee Titans 9 veces a su QB en su último juego. Su línea ofensiva en cambio hizo mucho mejor trabajo contra los Chiefs y los Raiders, aún sí los Rams son un mayor reto para los Bengals. Las estadísticas muestran en estos playoffs que Cincinnati ha logrado 8 tacleadas por su defensa comparado esto contra 4 tacleadas de los Rams, pero cuando consideramos que Los Angeles jugaron contra 2 de las mejores líneas ofensivas con San Francisco y Tampa Bay esa estadística es un poco engañosa. Wider eceiver Ja’Marr Chase (CIN) vs Corner back Jalen Ramsey (LAR) Ja’Marr Chase: ha tenido un temporada increíble para ser un rookie tanto así que ha demostrado ser uno de los mejores receptores en la NFL. Por su lado Jalen Ramsey es un veterano corner back que se conoce por su habilidad en evitar que los mejores receptores atrapen sus pases, en estos playoffs ha jugado al nivel pero al final humano en un juego contra Tampa Bay permitió que Mike Evans atrapara 8 pases por 119 yardas uno de ello fue un pase de 55 yardas. No creo que Ramsey pueda contra Chase, quizá veamos repetirse la historia como sucedió con Mike Evans hace tan solo dos semanas. Incluso en ese juego en que después de que Burrow fue tacleado 9 veces, Chase logro 5 pases atrapados por 109 yardas. Defensiva Bengals vs Ofensiva Rams: Aquí es donde más se ve un partido disparejo, dado el hecho que los Bengals permitieron a los 2 receptores de los Chiefs, Travis Kelce y Tyreek Hill tener un excelente juego y también a que cuando jugaron los Titans y AJ Brown permitieron que tuviera un muy buen juego, eso nos dice que la defensa de los Bengals tendrá problemas con Cooper Kupp y Odell Beckham Jr. Dado el hecho que Cam Akers de los Rams, es excelente para atrapar pases al igual que lo es el TE Tyler Higee de los Bengals, esto será un problema para Cincinnati. Running back Joe Mixon (CIN) vs Defensa de los Rams: Creo que será importante para los Bengals mezclar sus jugadas no pueden optar todo el tiempo por que Joe Burrow lance sus pases a Joe Mixon , será importante para los Bengals sacar de balance a la defensiva de los Rams que es exclente para los pass rush , no será esto fácil para los Bengals ya que la mayor debilidad del equipo es su línea ofensiva para detener pases y para detener al equipo contrario cuando quieren correr la pelota y los Rams no son un equipo fácil de frenar, su defensa solo ha permitido un total de 162 yardas en los 3 juegos de playoffs.

¿Porqué los Rams pueden ganar?: Tienen demasiadas armas ofensivas es una tarea titánica para cualquier defensa intentar detenerlos. En la defensa los Rams son muy buenos para presionar a los QB de los equipos contrarios, también son buenos para frenar a los equipos contrarios al correr la pelota. La experiencia esta de su lado, su entrenador Sean McVay estará en su 2do Super Bowl LVI, por no decir que tendrán también la ventaja de jugar en casa , en el SoFi Stadium. Aquí el jugador 13 , es decir el público puede influir en sacar de concentración a la ofensiva de los Bengals y eso es un punto más a favor de los Rams y en contra de Cincinnati.

¿Porqué podrían ganar los Bengals?: son un equipo con estrella, sin duda tienen a uno de los mejores QB con Joe Burrow quién a pesar de su juventud ha demostrado una increíble fortaleza mental en momentos de presión durante la temporada. Aunque defensivamente no son los mejores, si han logrado limitar el número de touchdowns de otros equipos e incluso lograron o un buen número de turnovers en momentos clave de los playoffs.

Dado que el QB de los Rams Matthew Stafford es propenso a que algunos de sus pases acaben en intercepciones y su RB Cam Akers también ha tenido problemas en perder el balón como lo vimos solo hace dos semanas en el partido contra Tampa Bay , puede ser que la defensa de los Bengals tenga más de una oportunidad para turnovers en este juego. Ofensivamente los Bengals tienen suficientes armas también, como Joe Mixon, Ja´Marr Chase y Tee Higgings.

Conclusión: Este Super Bowl LVI tiene potencial para ser un juego de marcador alto ambos tienen buenos jugadores en la ofensiva. Ambos destacan con pases de la ofensiva aquí el equipo que corra mejor la pelota ganará, en este rubro Joe Mixon es mejor corredor que Cam Akers, pero como equipo los Rams son mejores para correr la pelota y eso lo mostraron en los playoffs, al jugar en contra de los 2 equipos cuyas defensivas si algo sabían era correr la pelota hablamos de Tampa Bay San Francisco.

Joe Burrow será tacleado más de una vez por los Rams no lo duden, pero este joven QB no se intimidará por eso ha demostrado tener un juego sólido, habrá toda serie de turnovers de parte de la defensa de los Bengals contra la ofensiva de los Rams. A veces creo que la experiencia está un poco subvaluada cuando se trata del juego del año y Los Angeles tiene una gran ventaja en esa categoría, su coach tiene la experiencia y lo demostrará.

Si lo suyo son los datos históricos, aquí va uno para considerar, equipos que no usan blanco en el uniforme en los pasados 17 Super Bowls tienen un récord 3-14. Matthew Stafford no ha ganado en contra de los Bengals en su carrera (0-3), ¿estos datos significa algo importante ?pues este año diría que no considerando por ejemplo los siguientes datos antes de los playoffs, el coach de los Titans Mike Vrabel llevaba una racha ganadora 8-0 y todo pintaba como que eran los favoritos para el Super Bowl LVI, los Bengals tenían un récor 0-7 como equipo visitante en toda su historia y parecía que no lo lograrían, esas estadísticas no sirvieron de nada en los playoffs ya que la cosas resultaron contra todo pronóstico.

En cuanto a Joe Burrow se espera que se convierta en el 5to jugador en la historia de la NFL en ganar el Trofeo Heisman, un Campeonato Colegial y un Super Bowl LVI. El último hombre que lo hizo fue Charles Woodson con los Green Bay Packers en 2010. Lo siento por los fanáticos de los Bengals pero creo que Los Angeles ganarán este juego y seguramente será por 10 puntos o más, pero lo cierto es que si Cincinnati pierde este partido aún así tiene un futuro brillante y muy probablemente ganarán un Super Bowl en los próximos 5 años, pero en este año parece que no.