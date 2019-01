NO TE PIERDAS LA FINAL FÚTBOL AMERICANO UNIVERSITARIO

College Football National Championship

El sábado 29 de diciembre de 2018 se jugaron los dos súper tazones que definieron a los finalistas del fútbol americano colegial. En el tazón de la naranja o el Capital One Orange Bowl, Alabama Crimson Tide (14-0) se enfrentó contra los Oklahoma Sooners con un marcador final 45-34, con este resultado Alabama aseguró su pase por cuarta vez consecutiva a la final.

A su vez en el Goodyear Cotton Bowl Classic, los Clemson Tigers vencieron a Notre Dame con un humillante 30-3. Es así que llegaremos este 7 de enero a la final en Santa Clara, California en el Levi´s Stadium dónde se enfrentarán Alabama contra Clemson.

En esta final Clemson de la Atlantic Coast Conference (ACC) tendrá la oportunidad de reivindicarse con sus fans y sacarse la espina de la derrota en el Sugar Bowl del año pasado cuando se enfrentaron en semifinales contra Alabama (SEC) Southeastern Conference quien los dejo fuera con un marcador muy poco favorecedor 24-6.

Lo increíble de la final de este año es que ambos equipos llegan en igualdad de condiciones (14-0) y los dos equipos se conocen bien. Si tuviera que escoger un favorito sería Alabama, aunque Clemson es un tigre sediento de justicia y eso lo hace un potente rival. Este año tienen un nuevo QB Trevor Lawrence que ha marcado la diferencia, en el último partido lanzó 327 yardas y 3 touchdowns y sin duda se ve una ofensiva más fuerte lo que les ha permitido tener un promedio de 45 puntos por partido.

Alabama, por su parte tiene una arrolladora defensiva y su QB Tua Tagovailoa no tiene pero alguno, en el último partido lanzó 318 yardas y 4 touchdowns y como dato histórico jugó ya una final el año pasado y eso es un punto a su favor junto con Daron Payne fueron los MVP de esa final cabe recordar que Payne fue seleccionado en el draft de la NFL 2018 y ahora juega con los Washington Red Skins.

Solo basta ver los resultados de los últimos campeonatos para darse cuenta de la final en puerta, en 2015 la ganó Alabama, en 2016 Clemson, en 2017 Alabama, en 2018… la historia está por escribirse escojan su favorito y no se pierdan este partido si bien el fútbol colegial no tienen la potencia y velocidad que el profesional que podemos ver en la NFL, no dejará de ser un encuentro por demás espectacular.

