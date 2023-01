No te pierdas los partidos de la Ronda Divisional NFL

Sábado 21 y Domingo 22

Recap Ronda de Comodínes

Fue el fin de semana en que predominaron las ofensivas. 5 de los 6 juegos fueron over solo 1 juego fue under por solo medio punto específicamente fue el juego de Dallas vs. Tampa.

En los pronósticos de esta columna atinamos a 5 de 6 juegos , el juego que no atinamos fue el de los Chargers vs. Jacksonville que comenzó 27-0 favor los Chargers , el QB de los Jags Trevor Lawrence realmente sufrió ese 1er tiempo pero en el 2do tiempo logro la tercera remontada con mayor déficit en un juego , dando el triunfo a los Jags por 31-30. En el partido de los Buccaneers contra Dallas , ya sabíamos que esta no fue la mejor temporada para Brady, pero también sabíamos que Brady nunca había perdido contra Dallas en su carrera, todos los fanáticos de Brady esperaban aquí una victoria en este juego épico. Bueno, no sucedió así.

Los Buccaneers jugaron como un equipo plano y los Cowboys los dominaron al terminar el juego con un marcador 31-14. En el partido de los Seahawks contra San Francisco, se esperaba que el rookie QB de los 49ers no logrará sacar una victoria, por la simple razón de que históricamente a los rookies en los playoffs les va mal. En el primer tiempo los Seahawks iban adelante 17-16 pero después del 3er cuarto comenzó el equipo a cometer errores a tener castigos lo que les costó partido 41-23.

El partido de los Bills vs Miami, se jugó en casa de los Bills en un clima gélido la diferencia de puntos era la más grande de los 6 juegos. Miami llegó a este partido con su 3er QB con poca experiencia y horas de juego, se esperaba que los Bills ganaran y cubrieran los puntos en las apuestas, pero no fue tan sencillo el juego. Miami anotó a la defensa de los Bills 31 puntos y el partido termino con apenas una diferencia de 3 puntos 34-31 esto debe poner nerviosos a los fanáticos de los Bills ya que este próximo fin enfrentan a los Bengals.

El partido de los Giants vs los Vikings resulto como lo pronosticamos, la defensa de Minnesota fue débil y los Giants aprovecharon eso para correr y pasar por encima de los Vikings. Ni parecían los Vikings ese equipo que remontó con los Colts un 33-0 , en esta ocasión no hubo remontada, los Giants dieron un juego sólido terminó el partido 31-24. Y por último el partido de los Bengals vs los Ravens , a pesar de que históricamente los Ravens lograban contener a los Bengals, este partido no fue así . Los Bengalas sacaron la victoria , pero no perdamos de vista por poca diferencia 24-17.

*A ganar playoffs récord: 5-1

*Cobertura de puntos récord: 5-1

Así llegamos a los pronósticos de la Semana de Ronda Divisional , ahora solo 4 juego veamos los pronósticos.

Sábado 21 de enero

Jacksonville Jaguars @ Kansas City Chiefs – Chiefs 8.5

Pick: Kansas City a ganar y cubrir puntos.

Los Chiefs son la semilla #1 de la AFC vienen de su semana de descanso y si algo sabemos es que su coach Andy Reid sabe sacar provecho de eso al preparar a su equipo. Los Jaguars llegan después de su épica remontada contra los Chargers. Estos dos equipos ya se enfrentaron anteriormente, Kansas City ganó 27-17, todo el tiempo Kansas dominó fue un TD de último momento el que permitió que la diferencia de puntos fuera solo de 10. Sabemos bien que los Chiefs son un equipo que en temporada regular no cubre los puntos con frecuencia especialmente en casa.

Su récord ATS es 6-10-1 comparada con los Jaguars que su récord ATS es 9-9. El QB de los Jags no ha perdido un juego en sábado incluso en sus días de fútbol colegial lo cual es un dato interesante, los Jags vienen muy motivados y tienen menor presión no esperaban llegar tan lejos. Lo cierto es que vencer a los Chargers es una cosa, pero ya enfrentarse como visitantes a Kansas City a enfrentar a unos Chiefs con descanso extra esto ya son palabras mayores será difícil para los Jaguars. El pronóstico es que gane el equipo de casa y por un diferencia de mayor de 10 puntos.

New York Giants @ Philadelphia Eagles – Eagles 7.5

Pick: Eagles a ganar y cubrir puntos.

Nunca será fácil para un equipo vencer a otro dos veces ya no digamos tres, pues esta será la tarea de los Eagles el sábado cuando enfrenten a sus rivales divisionales los Giants. New York se lució contra la defensa de los Vikings que de por sí es mala. Hay que darle crédito a Daniel Jones por encabezar la ofensiva de los Giants eficazmente. La primera ocasión que se enfrentaron estos equipos los Eagles dominaron a New York por completo, en el segundo partido que fue la última semana de la temporada regular apenas si lograron sacar el triunfo los Eagles pero recordemos que New York descanso a la mayoría de sus jugadores y Jalen Hurts el QB de los Eagles apenas regresaba a jugar después de su lesión de hombro.

Si los Giants quieren ganar este partido tendrán que ganar la batalla de las pérdidas de balón turnovers. Los Eagles tienen a su favor un semana extra de descanso lo que le dio tiempo a Hurts de recuperarse aún más de su lesión de hombro, si Hurts está recuperado y juega como lo hizo al inicio de la temporada ganaría fácil este partido. Para Philadelphia el X Factor es el WR receptor AJ Brown, recordemos que la defensa de NY no es buena para detener los pases.

Si los Giants logran contener a Jalen Hurts al correr la pelota y complicar a AJ Brown la recepción de pases, podrían tener oportunidad de ganar este juego. Los Eagles son un excelente equipo lo han demostrado en la temporada, creo que Philadelphia logrará vencer por 3ra vez a los Giants y cubrir los puntos.

Domingo 22 enero

Cincinnati Bengals @ Buffalo Bills – Bills 5.5

Pick: Buffalo a ganar y Bengals a cubrir puntos.

Y el destino lo decidió estos equipo se volverán a enfrentar luego de la grave lesión del jugador de los Bills por la cual se suspendió el partido en la semana 17. En ese partido los Bengals comenzaban a llevar la delantera, si los Bengals hubiesen ganado este partido se jugaría en Cincinnati. Buffalo tal vez tengan a los “dioses del Fúbtol” de su lado. Los Bills llegan a este juego luego de su muy estrecha victoria contra Miami, recordemos que le permitieron al 3er QB de Miami más de 30 puntos, esa defensa de los Bills preocupa algo. Y los Bengals con una línea ofensiva lesionada no están mejor parados apenas si ganaron su partido contra los Ravens.

Los Bills deberán de aprovechar ese punto débil de los Bengals y no dar al QB de los Bengals Joe Burrow oportunidad de realizar sus pases. Cincinnati por su parte tendrá que usar al máximo a su RB Joe Mixon para pasar por encima de la defensa de los Bills. Este época de la año el clima en Buffalo es un tema, parece que habrá nieve y viento y esto afecta tanto el pase como los goles de campo. Los Bengals han ganado 9 juegos seguidos pero no han dominado los partidos. Con dos excelentes QB en este partido se esperaría un marcador alto , pero creo que será un partido de marcador bajo y el equipo que corra mejor la pelota será el ganador.

Basado en los partidos pasados sería fácil decir que los Bengals podrían ganar, lo cierto es que de aquí seguramente saldrá el equipo que llegará hasta el Súper Bowl este año ¿cuál será? Creo que la ventaja estará del lado del equipo que juega en casa , Buffalo ha ganado 4 de sus últimos juegos de playoff en casa, la última vez que perdieron un partido así fue en 1996 en Jacksonville. Este partido lo pueden ganar los Bills, pero los Bengals pueden cubrir los puntos.

Dallas Cowboys @ San Francisco 49ers, – SF 4.0

Pick: San Francisco a ganar y cubrir puntos.

El soñado partido de la NFL llegó. Estos dos equipos han tenido juego memorables en los playoffs. Se enfrentaron 8 veces con Dallas dominando 5-3 sobre San Francisco. El equipo ganador de cada uno de esos 8 juegos en playoffs ha avanzado hasta ganar el Super Bowl, así es que este juego es muy importante. No es común ver a un QB rookie llevar a su equipo hasta el Super Bowl pero es justo lo que está haciendo Brock Purdy con los 49ers, fue la última selección en el draft así es que no se tenían muchas esperanzas depositadas en él. La semana pasada dio un muestra de lo bueno que es en su partido contra unos fuertes Seahawks. Los Cowboys sin problema dominaron a Tampa, jugaron bien ofensiva y defensivamente.

Los 49ers. tienen la ventaja de jugar en casa , en cambio Dallas tendrá que viajar estarán menos descansados ya que apenas solo el Lunes por la Noche jugaron. El QB de Dallas Dak Prescott ha batallado esta temporada con las intercepciones y aunque la defensa de Dallas es capaz de frenar a Brock Purdy otro punto débil es que no creo que puedan frenar a Christian McCaffrey. Una ventaja para San Francisco es su entrenador Kyle Shanahan es mejor estratega que el entrenador de Dallas Mike McCarthy.

Si bien es cierto Dallas ganó a Tampa Bay, fue un triunfo contra un Tampa débil por tanto no podemos exagerar ese triunfo. Los 49ers son un equipo muy fuerte y creo que serán demasiado para Dallas en ambos lados del balón, creo que SF ganará y cubrirá los puntos.