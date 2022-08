Noche de cine y música en House of Vans CDMX

Las noches de cinema en House of Vans no paran y ahora traemos una función que no se pueden perder, «Shiva Baby» dirigida por Emma Seligman. MUBI es un cine en línea curado donde puedes descubrir las mejores películas del mundo y ahora tiene proyecciones en vivo en House of Vans. La función es el día viernes a las 18:00 horas.

Seguimos Perdiendo, una de las bandas icónicas de la escena Punk Rock. Sus influencias encuentran raíz en el Punk Rock Clásico y de Argentina (país originario de Maic, uno de los fundadores de la banda).

Su éxito radica principalmente en conectar con el público a través de sus incontables giras y presentaciones nacionales y por primera vez hoy se presenta en House of Vans Ciudad de México. El concierto será el día viernes a las 20:00 horas.

Recuerda que todas nuestras actividades tienen cupo limitado y se imparten de manera gratuita reservando tu lugar en www.vans.mx/houseofvans.

Para seguir disfrutando de manera segura en House of Vans CDMX seguimos todos los protocolos COVID-19 por lo que te pedimos que al ingresar presentes prueba COVID-19 negativa NO mayor a 32 horas o certificado de vacunación de vacunación completo.

Rubens #6 esquina con Avenida Revolución.