Noche de Jazz al aire libre: Nina Simone recibirá un homenaje

Imagina una noche de otoño, la suave brisa del atardecer filtrándose entre las copas de los árboles, y la Ciudad de México sumida en un silencio expectante. Este no es un concierto cualquiera; es una experiencia íntima donde la música se fusiona con el misticismo nocturno de la capital. El Bosque de Chapultepec se transformará en el escenario de una velada única dedicada a una de las voces más intensas y profundas del siglo XX: Nina Simone.

Los amantes del jazz y el soul tienen una cita ineludible. El evento promete revivir la intensidad y el espíritu combativo de la «Suma Sacerdotisa del Soul» en un entorno histórico y evocador. Es una invitación a dejarse llevar por la atmósfera mágica, ideal para seguidores de toda la vida y para quienes desean descubrir el complejo legado de una artista que convirtió su arte en un grito de justicia y pasión.

Este concierto especial se llevará a cabo el próximo viernes 10 de octubre en un entorno histórico: el Monumento al Escuadrón 201, ubicado dentro del Bosque de Chapultepec. La elección del lugar, una zona de tranquilidad y reflexión en medio de la capital, contrasta a la perfección con la intensidad emotiva de la música de Simone.

La ambientación está diseñada para una experiencia íntima, transportando a los asistentes a través del complejo y rico legado musical de la artista. Habrá dos funciones nocturnas para que el público pueda elegir el horario que mejor se adapte a su agenda y disfrutar plenamente de esta experiencia sensorial bajo la luz de la luna:

Primera Función: 19:00 horas

19:00 horas Segunda Función: 21:00 horas

El costo de la entrada es de $490 pesos, e incluye una bebida de cortesía para disfrutar de la música y la noche en el emblemático bosque. Es una oportunidad única para vivir un concierto de jazz de alta calidad en uno de los pulmones verdes más importantes de la Ciudad de México. Puedes adquirir tus entradas aquí.

La historia detrás del homenaje: El legado de Nina Simone

Eunice Kathleen Waymon, mejor conocida como Nina Simone (1933–2003), fue mucho más que una pianista y cantante. Fue una artista completa que fusionó magistralmente géneros como el jazz, el blues, el gospel, el soul y la música clásica, creando un estilo inconfundible y profundamente personal.

Su trayectoria, sin embargo, estuvo marcada por su activismo. Aunque se formó inicialmente como pianista clásica, su carrera despegó en los clubes nocturnos, donde desarrolló su voz inconfundible. A partir de la década de 1960, se convirtió en una figura central y abiertamente política del Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos.

Canciones como «Mississippi Goddam» o «To Be Young, Gifted and Black» no fueron solo éxitos musicales; fueron poderosas declaraciones políticas y himnos de empoderamiento que resonaron con una generación que luchaba contra la segregación y la injusticia racial. Simone entendió el arte como un deber, afirmando que «el artista debe reflejar los tiempos». Su música, a menudo melancólica e intensamente emocional, sirvió de consuelo y combustible para la lucha.

El concierto en Chapultepec no solo revive sus complejas y bellas interpretaciones al piano, sino que celebra esa voz combativa que la hizo inolvidable. Para los amantes de la música con conciencia social, asistir a este homenaje es una forma de conectar con la historia y el arte que sigue siendo vigente. Déjate envolver por la atmósfera mágica del Bosque de Chapultepec y revive la intensidad de una artista que trascendió la música para convertirse en un símbolo universal de dignidad y resistencia.