Noche de Museos de septiembre 2025: cartelera y recintos participantes en CDMX

Ciudad de México se prepara para una nueva edición de su tradicional Noche de Museos, un evento que mes a mes invita a los capitalinos y visitantes a explorar la riqueza cultural. La cartelera de septiembre promete un cierre de mes lleno de actividades para toda la familia. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México ha dado a conocer el programa de esta velada cultural, que se llevará a cabo el miércoles 25 de septiembre. La agenda incluye una variada oferta de conciertos, visitas guiadas, exposiciones especiales y talleres, muchas de ellas de acceso gratuito.

Uno de los eventos más esperados tendrá lugar en el majestuoso Museo del Palacio de Bellas Artes. Como parte de las celebraciones por el Día del Grito de Independencia, se ofrecerá un concierto especial de mariachis, una oportunidad única para disfrutar de la música tradicional mexicana en uno de los recintos más emblemáticos del país.

Por su parte, el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental se suma a la fiesta con un último festejo patrio. En sus instalaciones, los visitantes podrán participar en una serie de actividades que combinan la divulgación científica con las tradiciones mexicanas. Además, otros espacios culturales abren sus puertas para ofrecer experiencias únicas. Las Noches de Museos son una oportunidad perfecta para descubrir colecciones permanentes, exposiciones temporales y participar en recorridos guiados. Que, en ocasiones, no están disponibles en el horario habitual. Las proyecciones de documentales y las charlas con expertos también forman parte de la agenda, ofreciendo una perspectiva más profunda sobre las obras y temas expuestos.

La Noche de Museos de la Ciudad de México se consolida como una de las citas culturales más importantes del calendario. Se recomienda a los interesados consultar los sitios web oficiales de cada museo para conocer los detalles y confirmar horarios. Ya que algunos eventos requieren registro previo o tienen aforo limitado. No pierdas la oportunidad de vivir una noche mágica llena de historia, arte y cultura.

Los eventos más destacados de la Noche de Museos de septiembre