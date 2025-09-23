Noche de Museos de septiembre 2025: cartelera y recintos participantes en CDMX

Ciudad de México se prepara para una nueva edición de su tradicional Noche de Museos, un evento que mes a mes invita a los capitalinos y visitantes a explorar la riqueza cultural. La cartelera de septiembre promete un cierre de mes lleno de actividades para toda la familia. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México ha dado a conocer el programa de esta velada cultural, que se llevará a cabo el miércoles 25 de septiembre. La agenda incluye una variada oferta de conciertos, visitas guiadas, exposiciones especiales y talleres, muchas de ellas de acceso gratuito.
Uno de los eventos más esperados tendrá lugar en el majestuoso Museo del Palacio de Bellas Artes. Como parte de las celebraciones por el Día del Grito de Independencia, se ofrecerá un concierto especial de mariachis, una oportunidad única para disfrutar de la música tradicional mexicana en uno de los recintos más emblemáticos del país.
Por su parte, el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental se suma a la fiesta con un último festejo patrio. En sus instalaciones, los visitantes podrán participar en una serie de actividades que combinan la divulgación científica con las tradiciones mexicanas. Además, otros espacios culturales abren sus puertas para ofrecer experiencias únicas. Las Noches de Museos son una oportunidad perfecta para descubrir colecciones permanentes, exposiciones temporales y participar en recorridos guiados. Que, en ocasiones, no están disponibles en el horario habitual. Las proyecciones de documentales y las charlas con expertos también forman parte de la agenda, ofreciendo una perspectiva más profunda sobre las obras y temas expuestos.
La Noche de Museos de la Ciudad de México se consolida como una de las citas culturales más importantes del calendario. Se recomienda a los interesados consultar los sitios web oficiales de cada museo para conocer los detalles y confirmar horarios. Ya que algunos eventos requieren registro previo o tienen aforo limitado. No pierdas la oportunidad de vivir una noche mágica llena de historia, arte y cultura.
Los eventos más destacados de la Noche de Museos de septiembre
- Museo del Palacio de Bellas Artes: Concierto de Mariachis, un evento especial para conmemorar las Fiestas Patrias en uno de los recintos culturales más importantes de México.
- Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental: «Un Último Festejo Patrio». Actividades especiales que combinan la naturaleza con la cultura mexicana.
- Museo Nacional de las Culturas del Mundo: Presentaciones multimedia sobre tradiciones del mundo y talleres de escritura egipcia.
- Museo del Telégrafo: Recorrido guiado por la historia de las telecomunicaciones y muestra de equipos antiguos.
- Acuario Inbursa: Exhibición nocturna y charla sobre especies marinas.
- Museo Nacional de la Revolución: Visitas guiadas nocturnas y conferencia sobre la Revolución Mexicana.
- Museo Archivo de la Fotografía: Proyección de cortometrajes y charla con fotógrafos invitados.
- Museo Nacional de Antropología: Conferencia sobre culturas prehispánicas y actividades interactivas para toda la familia.
- Museo Nacional de Arte: Recital de música clásica y visitas temáticas por las salas principales.
- Museo de la Ciudad de México: Espectáculo de danza contemporánea y recorrido histórico por el edificio.
- Museo del Estanquillo: Talleres para niños y plática sobre la colección de Carlos Monsiváis.
- Museo del Pulque y las Pulquerías: Cata de pulques y explicación sobre la historia de la bebida.
- Museo Frida Kahlo (La Casa Azul): Caminata literaria inspirada en la obra de la artista y acceso nocturno a las salas permanentes.
- Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec: Visita especial por los jardines y presentación teatral sobre el Segundo Imperio Mexicano.
Vic Vertigo
Redactora con 5 años de experiencia en el periodismo. Apasionada por contar historias y llevar la información más relevante a la audiencia. Comprometido con la precisión y la ética periodística.