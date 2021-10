Se reveló cuál será el largometraje que represente a México en la competencia por entrar a la categoría de Mejor Película Extranjera en los premios Oscar, siendo la cinta Noches de fuego, la seleccionada por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC).

Noche de Fuego es la primera película de ficción de Tatiana Huezo, y aborda la violencia en las montañas de Guerrero, donde una comunidad de mujeres protege a sus hijas del crimen organizado haciéndolas pasar por hombres. Esta cinta está basada en el libro Prayers for the Stolen, de la escritora Jennifer Clement. Cabe destacar que Noche de fuego se estrenó en el pasado Festival de Cannes, en la sección Un Certain Regard, donde obtuvo una Mención Especial.

Con placer anunciamos que 𝗡𝗢𝗖𝗛𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗨𝗘𝗚𝗢, de Tatiana Huezo, es la película seleccionada para representar a México en la edición 94 de los Premios Oscar. #MéxicoEnElOscar #Oscars2022 pic.twitter.com/E1Ithw9NQR — AMACC (@AcademiaCineMx) October 19, 2021

Tatiana Huexo anteriormente había dirigido un par de documentales, El lugar más pequeño en el 2011, y Tempestad en el 2016, por lo que el ser considerada para participar en la selección por el Oscar con su primer filme de ficción, es un gran aliciente.

Noches de fuego ganó la competencia para representar a México en los Oscar a películas como El diablo entre las piernas, de Arturo Ripstein; Sin señas particulares, la gran ganadora de los Premios Ariel que dirigió Fernanda Valadez; o Una película de policías, de Alonso Ruizpalacios.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Pero no sólo se dio esa noticia, la AMACC también dio a conocer que el filme Los lobos, del director Samuel Kishi, será enviada al certamen europeo de los Goya en el 2022.

Los lobos es el segundo título en la trayectoria de Kishi, y relata la vida de dos niños que cruzan la frontera de Estados Unidos en compañía de su madre. Su sueño es visitar Disneylandia mientras juegan y aprenden desde el confinamiento de estar en un país donde no son bienvenidos.

La película se exhibió en el Festival de Cine de Busan y el de Berlín, recibiendo el Gran Premio del Jurado Internacional en la sección Generation Kplus que otorga el evento alemán. Por si fuera poco, se hizo con el Ariel por Mejor Música Original.

Entre los largometrajes para enviar a los Goya se encontraban, además de Los lobos, la cinta de Yulene Olaizola, Selva Trágica; La visita, de Ana Mancera y, Danyka, del director Michael Rowe.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

A lo largo de los años, varias cintas mexicanas han sido galardonadas tanto en los Oscar como en los Goya, destacando Roma, que obtuvo la estatuilla dorada a Mejor Película Extranjera. Por su parte, Lo que importa es vivir y El callejón de los milagros, se llevaron el Goya a la Mejor Película Iberoamericana.