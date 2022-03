Noctambulante presentará en su campamento del terror la trilogía de Evil Dead

En abril llegará una noche más que especial para todo aquel fanático del cine de terror, ya que se realizará el Noctambulante, un campamento cinematográfico de horror donde además de ver cintas para ponerte los pelos de punta, disfrutarás de la naturaleza en un parque nacional con bosque y montañas.

Lo mejor es que no deberás salir de la CDMX, ya que el evento se realiza en Los Dinamos, específicamente en el tercer Dinamo, en la alcaldía Magdalena Contreras, una zona boscosa donde se realizan actividades ecoturísticas. La fecha que debes apartar es el próximo 2 de abril.

Para este año, el Noctambulante tiene preparado una selección de largometrajes que seguro se encuentran entre los favoritos de aquellos amantes al terror, ya que podrán ver la trilogía de Evil Dead, He Knows You’re Alone, The Thing, Critters, Fright Night y April’s Fools Day. Aunque deberás elegir bien a qué lugar querrás llegar a acampar, ya que existen dos áreas con diferentes funciones.

En el área 1, verás la mencionada trilogía donde Ash Williams es el protagonista, además de An American Werewolf, Society y He Knows You’re Alone. Las funciones aquí comienzan a las 8:30 pm para que la última cinta sea proyectada a las 5:10 am del día siguiente.

Para la segunda área, se exhibirán Critters, The Changeling, Fright Night, The Thing, Bloody Birthday y April’s Fools Day. Al igual que la primera zona, las funciones arrancan a las 20:30 hrs y la última película iniciará a las 5:50 hrs del día después.

Cabe mencionar que para asistir a Noctambulante es necesario que lleves tu propia tienda de campaña, linternas y sleeping bag, ya que en el lugar no se realizará la renta de dicho equipo. Puedes llevar comida y bebidas sin alcohol, aunque en los alrededores encontrarás comida típica como quesadillas, tacos y el café de olla que mucha falta hará.

width="500" height="841" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share">

Los boletos ya se encuentran a la venta, tienen un costo variable dependiendo la fecha en que los adquieras y puedes comprarlos en línea, ya sea mediante pago con tarjeta o por transferencia bancaria. Cada entrada incluye el acceso al campamento, a las proyecciones de Noctambulante y al uso de fogateros dentro del mismo. Los precios se desglosan a continuación:

Del 4 al 17 de marzo

$400 general

$750 parejas

$2200 paquete familiar (6 boletos)

Del 18 de marzo al 1ero de abril

$450 general

$800 parejas

$2300 paquete familiar (6 boletos)

Día del evento

$480 individual

$850 parejas

$2400 paquete familiar (6 boletos)

Noctambulante es un proyecto que tiene 13 años de vida, se ha realizado en diversos lugares cercanos a la Ciudad de México y es para toda la familia, aunque los niños deben ser mayores de 8 años. También es pet friendly, ya que acepta a tus mascotas, siempre y cuando tengan su correa puesta, por aquello de evitar que se pueda perder tu lomito o gatito en el bosque.

Te recomendamos llegar temprano para que puedas elegir un buen lugar y antes de comenzar la noche de terror, disfrutes del paisaje boscoso, respires aire fresco y limpio y sobre todo, reconozcas el terreno para que no te pierdas al salir la luna.