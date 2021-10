NOEL GALLAGHER ESTÁ EN CONTRA DE LAS VERSIONES EN REGGAE DE OASIS

En algo que no veíamos venir, el músico británico, Noel Gallagher, ha dejado muy en claro que no permitirá que se realicen versiones en reggae de cualquier tema de la banda Oasis, porque de ser así, habrá serios problemas.

No se sabe el por qué lanzó la advertencia, especialmente cuando en internet abundan los covers y reversiones de las canciones clásicas de la banda de britpop precisamente en reggae. Quizá lo dijo en tono de broma pues comentó que se quedaría atónito y sin palabras si llegase a escuchar el tema “Live Forever” al puro estilo jamaiquino.

Esta llamada de atención se dio luego que el propio Noel insinuara que podría agarrar éxitos clásicos de bandas como The Smiths o el artista Burt Bacharach, para darles un giro y meterles todo el estilo Gallagher.

“Me gustaría hacer un álbum de reversiones, ahora que voy a tener mi propio estudio y puedo estar allí todo el tiempo, no hay razón para que no haga una vieja versión entre las 6 y las 7 de la tarde. Haría un buen “This Guy’s In Love With You” de Burt Bacharach, “There Is A Light That Never Goes Out” de The Smiths y una canción de un grupo de Liverpool llamado Shack”.