¿YA VISTE LA LISTA DE NOMINADOS PARA EL MERCURY PRIZE?

El Premio Barclaycard Mercury Prize es uno de los premios más importantes y respetados del mundo de la música que reconoce los materiales discográficos más destacados y es un gran impulso para los artistas de Reino Unido e Irlanda; hace poco se anunció la lista de los 12 nominados para el mejor álbum de este año.

Este año se celebra la vigésima séptima edición de la ceremonia, la cual desde hace años se ha encargado de reconocer y difundir lo que consideran los mejores trabajos musicales de la región.

La premiación se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre y tendrá lugar en Eventim Apollo de Londres, Inglaterra y contará con la presencia de DJs, compositores, directores de estaciones de radio y disqueras, editores y productores que formarán parte del jurado encargado de entregar el galardón.

El ganador del Mercury Prize recibe un premio de 25 mil libras; además los ganadores suelen recibir mayor reconocimiento de su trabajo desde que el galardón les es otorgado, las ventas de sus discos se disparan y las visitas a sus canales de streaming aumentan considerablemente.

Algunos ganadores del premio han sido Portishead en 1995 por el álbum Dummy; Franz Ferdinand por su disco homónimo en 2004; Pulp por Different Classen el 96; Artic Monkeys por Whatever People Say I Am That´s What I´m Not en 2006; PJ Harvey por Let England Shake en 2011; entre otros.

Este año algunas de las propuestas musicales se han tornado políticas y han abierto el debate en torno al Brexit (la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea) y a cuestiones importantes como la migración, destacando la importancia de temáticas sociales.

Algunos de los álbumes nominados son:

The 1975, A Brief Inquiry Into Relationships: Es el tercer material de la banda, producido por Matthew Healy y George Daniel, en el se abordan temas como la adicción a la heroína del vocalista Matt Healy, su recuperación y el papel que juega la tecnología en la era actual.

Foals, Everything Not Saved Will Be Lost: esta sería la primera parte de un proyecto musical doble. En este material se aborda la desigualdad de género y generacional, el racismo, entre otros temas sociales.

IDLES, Joy As an Act of Resistance: La banda ha destacado mucho no solo por su calidad musical sino por los temas que han abordado. Es esta ocasión continúan transitando por la masculinidad tóxica, la inmigración y el Brexit.

Aquí la lista restante:

Anna Calvi– Hunter

Black Midi– Schlagenheim

Cate Le Bon– Reward

Dave– Psychodrama

Fontaines DC– Dogrel

Little Simz– Grey Area

NAO– Saturn

SEED Ensemble– Driftglass

Slowthai – Nothing Great About Britain

