¿YA VOTASTE POR LOS ARTISTAS NOMINADOS PARA ENTRAR AL SALÓN DE LA FAMA 2020?

Hace poco el Salón de la Fama del Rock & Roll anunció quiénes eran los artistas y bandas nominadas para ingresar al reconocido Salón en el 2020.

En total la lista comprende a 16 artistas, de los cuales solo cinco ingresarán el próximo año.

Los candidatos que fueron nominados por primera vez son Whitney Houston, Pat Benatar, Dave Matthews Band, The Doobie Brothers, Motörhead, The Notorious B.I.G., T.Rex, Soundgarden y Thin Lizzy.

El resto de la lista lo comprenden algunas agrupaciones que ya habían recibido alguna nominación previa como Nine Inch Nails quien fue candidato en 2015 y 2016, Depeche Mode con nominaciones en 2017 y 2018 o Kraftwerk quien suma con este seis posibles ingresos en 2003, 2013, 2015, 2017, 2019 y ahora 2020.

El resto de artistas que repiten nominación esta ocasión son Judas Priest, MC5, Rufus & Chaka Kahn y Todd Rundgren.

Uno de los requisitos indispensables para ser preseleccionado es que la agrupación o artista debió haber realizado su debut discográfico hace 25 años o más, en la historia del Salón han existido bandas que aun cumpliendo con ese requisito no han sido nominados.

El Rock and Roll Hall of Fame es un lugar en el que desde 1983 se puede visitar su famoso museo además de albergar una biblioteca con archivos importantes para la historia de la música, también se realizan proyecciones de documentales y conciertos. Se ubica en un edificio del Rock and Roll Boulevard en Cleveland, Ohio.

Para elegir a los ganadores se realiza una votación en la cual participan historiadores, integrantes de la institución, miembros destacados de la industria musical así como los fanáticos.

Si tu quieres ser parte de esta elección puedes votar a través de la página oficial por los cinco artistas que prefieras aunque también puedes realizar la votación directamente desde google.

Los ganadores serán anunciados en enero del 2020 y la ceremonia tributo a los elegidos para entrar al Salón se realizará el 2 de mayo del 2020 en el Public Auditorium, en Ohio y será transmitida por HBO.

Cada uno tendrá a sus favoritos, pero se ha mencionado que como homenaje a Chris Cornell un fuerte contendiente para acceder al Salón es Soundgarden, además debido a la importancia de su trayectoria se encuentran Depeche Mode, Kraftwerk o Motörhead.

Para entrar al salón el género no necesariamente debe de ser rock, es por eso que encontramos a figuras como Withney Houston.

Radiohead, The Cure, Janet Jackson, Stevie Nicks, Roxy Music, Def Leppard y The Zombiesfueron los siete artistas que ingresaron este año al Salón de la Fama.

TE PUEDE INTERESAR:

JOSÉ AGUSTÍN: EL AUTÉNTICO ROCKSTAR

CONOCE LA PROPUESTA DEL ROCK ALTERNATIVO DE ROBOTO

DEPECHE MODE FESTEJA SU CARRERA CON ESTE LANZAMIENTO

EL DOCUMENTAL DE KRAFTWERK QUE FUE ESTRENADO POR LA BBC

CONOCE MÁS DETALLES DE LA PELÍCULA DOCUMENTAL DE CHRIS CORNELL PRODUCIDA POR BRAD PITT