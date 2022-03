Noticias sobre las acusaciones contra Cain Velásquez #FreeCain

¿Qué pasó con Cain Velásquez ex luchador de la UFC dos veces campeón? Acusado de intento de asesinato.

Cain Velásquez fue Campeón de Peso pesado en 2010 y 2012 en la UFC desde que se retiró en 2019 ya no peleó en Artes Marciales. Opto a los 39 años por una carrera en la lucha del entretenimiento la WWE donde hizo su debut justo antes de la pandemia. Al momento de su arresto trabajaba como entrenador para la American Kickboxing Academy en San José, California.

EL pasado 2 de marzo el ex campeón de la UFC fue acusado por intento de asesinato y cargos de arma de fuego en relación a un tiroteo que tuvo lugar el lunes por la noche el pasado 28 de febrero en California.

Antes de juzgar, creo que es importante conocer el trasfondo de la historia que ha llevado a este luchador a tener todo el apoyo de la comunidad de la Artes Marciales Mixtas y también el apoyo de todas partes del mundo por lo que hizo aquella noche.

Pero, ¿qué fue lo que paso? El hombre al que disparo Cain fue Harry Eugene Goularte un hombre de 43 años de edad acusado de abusar sexualmente de un pariente de Velásquez. De acuerdo a los documentos de la corte, Goularte fue acusado de molestar sexualmente a un niño menor de 14 años, de hecho más tarde se supo que el menor en cuestión tiene tan solo 4 años lo cual hace más abominable el caso.

En contra de las recomendaciones del fiscal del Distrito, la corte dejo libre a Goularte el 25 de febrero sin fianza alguna. Esto fue lo que desató la furia del ex luchador de la UFC. El ex campeón se involucró en una persecución a alta velocidad persiguiendo al sujeto en cuestión quién iba acompañado de sus padres.

Alcanzo a herir a uno de los acompañantes pero no fueron heridas de muerte, al pederasta no lo hirió, los cargos por los que hoy se encuentra en la cárcel son 10: 1 por intento de asesinato, 3 por disparo arma de fuego, 3 por heridas con arma de fuego, 1 por disparar desde un vehículo en movimiento, 1 por disparar a un vehículo con gente, 1 por traer un arma de fuego cargada con la intención de cometer un asesinato. Los argumentos de la corte entre otros es que puso en peligro a la población al disparar su arma calibre 40 en un vehículo en movimiento.

Actualmente Cain se encuentra en prisión sin derecho a fianza y ahí se quedará hasta que termine el juicio, si es declarado culpable por intento de asesinato le esperan como mínimo unos 20 años en prisión.

Es un caso lamentable, se entiende que todos somos inocentes antes de probar lo contrario según las leyes, pero nada de esto hubiese pasado si la corte hubiese tomado la decisión correcta de dejar tras las rejas a Goularte en custodia. La explotación y el abuso de menores es una enfermedad sin cura, caso tras caso año tras año las leyes siguen fallando a la niñez.

Me pregunto si alguien en este caso puede culpar a Cain Velásquez o a cualquiera de salir a buscar justicia cuando la ley se puso del lado del perpetrador y no de la víctima como en tantos casos. Como lo dice Joe Rogan el famoso ex luchador y ahora estrella del podcast: “Opino que, mi único deseo era que lo hubiese hecho con sus manos” ( no con una pistola) ¿ imaginan tan solo a este ex luchador campeón de peso pesado batiéndose a golpes a ese abusador de menores?.

Tristemente si Goularte es culpable estará menos tiempo en la cárcel que Velásquez y en este caso en específico es claramente una prueba de lo torcido que está el sistema de justicia.