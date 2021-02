NOTORIOUS B.I.G: LA HISTORIA DEL RAPERO LLEGARÁ A NETFLIX

Después de haberse demorado cuatro largos años, ‘Biggie: I Got a Story to Tell’, el documental sobre el icónico rapero neoyorquino Notorious B.I.G; finalmente ha compartido un avance oficial, que deja al descubierto la trágica historia de vida del MC.

La madre de Biggie, Voletta Wallace, y el magnate mánager y amigo, Sean «Puff Daddy» Combs, hacen las labores de productores ejecutivos del documental. Se trata de la primera cinta oficial sobre el rey del rap de la Costa Este; aprobado por la familia del difunto artista. Netflix dijo al respecto:

«Realizada en colaboración con los herederos de Biggie, ‘I Got A Story To Tell’ es una interpretación íntima de un hombre cuyo rápido ascenso y trágico final ha estado en el centro de la tradición del rap durante más de veinte años. Este íntimo documental presenta imágenes poco comunes filmadas por su mejor amigo, Damion ‘D-Roc’ Butler, y nuevas entrevistas con sus amigos y familiares más cercanos, revelando un lado de Christopher Wallace que el mundo nunca conoció».

Christopher Wallace, también conocido como Notorious B.I.G. o Biggie Smalls, nació un 21 de mayo de 1972 en Brooklyn, Nueva York. Fue hijo de migrantes jamaicanos: Voletta Wallace, maestra de preescolar, y George Latore, soldador, político de poca monta y padre ausente. Se crió en el barrio pobre de Bedford-Stuyvesant. Abandonó la preparatoria a la edad de diecisiete años y se convirtió en traficante de crack, actividad que proclamó como su única fuente de ingresos.

Luego de una pena de 9 meses en prisión, Wallace tomó prestada la grabadora de cuatro pistas de un amigo e hizo ‘Microphone Murderer’, demo que rápidamente escalo en las radiofrecuencias neoyorquinas. El talento de Biggie no pasó desapercibido y captó la atención del joven empresario y en algún momento productor llamado Sean Combs. Al escuchar las cintas del rapero lo fichó inmediatamente para su nuevo sello: Bad Boy Records.

Puffy y Biggie trabajaron mano a mano en ‘Ready To Die’ (1994), el álbum debut del artista, y la leyenda de Notorious B.I.G. comenzó. El material obtuvo rápidamente certificación de platino, y Wallace fue nombrado MC del año en los premios Billboard Music Awards de 1995.

Después de una fugaz amistad con el rapero prodigio de la costa contraria, Tupac Shakur; la vida y carrera de Biggie transitaron lentamente por un callejón sin salida. Pac lo acusó de haber auspiciado un tiroteo en su contra, desencadenando una de las mayores batallas que la música moderna haya atestiguado: Costa Este vs. Costa Oeste; Bad Boy Records vs. Death Row Records; ‘Suge’ Knight vs. Puff Daddy; Tupac vs. Biggie.

El mito de Notorious B.I.G. se apagó prematuramente en 1997, luego de que el rapero falleciera a los 24 años de edad, producto de un tiroteo en Los Ángeles. Murió casi instantáneamente.

‘Biggie: I Got a Story to Tell’ estará disponible en el catálogo de Netflix a partir del próximo 1ro de marzo. No te pierdas a continuación su avance oficial.

