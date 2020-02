La mayor parte de las películas que Kubrick realizó se basaron en novelas

Stanley Kubrick nació en el barrio del Bronx en Nueva York el 26 de julio de 1928 y fue uno de los directores más destacados de su generación.

Su legado continua hasta el día de hoy y ha inspirado a miles de cineastas alrededor del mundo.

John Baxter cuenta en la biografía del director, que sus últimos meses los vivió prácticamente recluido en Saint Albans, Reino Unido.

Stanley tenía miedo a volar por lo que luego de dejar Hollywood se excluyó este lugar en Inglaterra.

Fue en este lugar donde murió el 7 de marzo de 1999, dejando su última obra, Eyes Wide Shut, en edición.

Una de las características de la obra de Kubrick es que la mayoría de los guiones de su filmografía se basaron en novelas.

A excepción de sus dos primeras cintas, sus demás películas estuvieron basadas en la literatura.

El director se encargó personalmente de la creación del guion de todas sus películas (excluyendo Espartaco).

En algunos de sus escritos contó incluso con la ayuda de los autores originales de los libros (Vladimir Nabokov, Arthur C. Clark. etc.).

Si eres fanático de la filmografía de este cineasta y ya viste todas las películas, te dejamos las novelas originales en las que se basó para que las busques y les des una leída.

A continuación presentamos 5 de las novelas que impactaron a Kubrick.

A Clockwork Orange- Anthony Burgess

La novela escrita por Anthony Burgess y publicada en 1962 relata la famosa historia de Alex y sus drugos, quienes viven de noche en medio de una violencia desenfrenada, lo que llevará a Alex a terminar en la cárcel y ser el chivo expiatorio de un experimento gubernamental.

Fue adaptada al cine en 1971, época en el que generó demasiada polémica al punto de ser censurada y retirada de los cines de Reino Unido.

¿Cómo nace la novela?

De la novela se ha afirmado que fue escrita en tan solo tres semanas luego de que Burgess recibiera un mal diagnóstico de una enfermedad terminal.

Una de las características predominantes de la obra es que algunos de los personajes de la obra se comunican con un lenguaje inventado por el propio autor denominado Nadsat que mezcla palabras de origen ruso, expresiones de niños, entre otros dialectos.

El libro viene acompañado de un glosario, sin embargo, luego de unos cuantos capítulos el lector se va habituando a la jerga nadsat al punto de no necesitarlo.

El relato de la violación es una de las historias más oscuras del libro. Es lamentable porque se basó en un suceso real que le aconteció al escritor y a su esposa.

Burguess y su pareja fueron atacados por soldados estadounidenses; en dicho acontecimiento su esposa estaba embarazada por lo que perdió al hijo que esperaba.

La película se apegó bastante al libro, sin embargo, omitió el capítulo final en el cual Alex se redime por convicción propia.

Este capítulo fue quitado de la edición publicada en Estados Unidos durante muchos años.

Lolita- Vladimir Nabokov

Basada en el libro homónimo de Vladimir Babokov, fue publicada en 1955, aborda la también conocida historia de la obsesión de un hombre mayor por una niña de 12 años.

Inicialmente el libro de Nabokov fue rechazado por cuatro editoriales por lo complicado de su temática.

Algunas personas lo llegaron a tachar de inmoral y fue prohibida en distintos lugares.

A pesar de esto, la novela no se muestra explícita en escenas sexuales, hay diversas situaciones que más bien sugiere, algo que la película logró imitar muy bien.

Enfrentarse a la censura

La cinta fue estrenada en 1962 y, como era de esperarse, también se enfrentó a la censura y descalificación en diversas ocasiones.

El guion fue realizado por Nabokov el cual sólo recibió unos pocos cambios de la mano de Kubrick, a quien le había encantado.

Uno de las diferencias que tuvo con la novela fue la edad de la protagonista.

En el libro Lolita tiene 12 años, mientras que en la cinta Kubrick tuvo que elegir a una actriz de 14 años quien al terminar el rodaje tendría 15 (no es como que sea mucha diferencia).

La película logró la sutileza de los temas sexuales que se pueden encontrar en el libro, pero a pesar de esto, no pudo evitar la crítica.

The Shining- Stephen King

The Shining de Stephen King fue publicada en 1977.

Narra la historia de la desgracia ocurrida a una familia que se recluye en un hotel durante el invierno para cuidar el lugar, sin embargo, uno de los protagonistas de la historia va perdiendo la cordura paulatinamente.

En este caso en particular la novela sí se aleja bastante del libro,

Stephen King ha declarado que la cinta tiene una gran destreza visual pero no conserva el mensaje ni plasma la verdadera historia que el autor estaba tratando de contar.

El libro fue muy bien recibido a diferencia de la película, la cual fue lanzada en 1980 y no pudo evitar las críticas negativas.

En el filme Kubrick sometió a sus actores a diferentes exigencias físicas y emocionales, lo que los llevó al agotamiento en diversos sentidos.

A pesar de no conservar ciertas características puntuales de la obra de King, el resplandor se ha convertido en un clásico de terror reconocido alrededor del mundo.

Sin embargo, si quieres leer la novela encontrarás que hay un gran mundo de diferencia entre ambas obras.

2001. A Space Odyssey- Athur C. Clarke

2001. A Space Odyssey de Arthur C. Clarke fue publicada en 1968 y es el clásico de ciencia ficción en el que intentan (tanto los protagonistas como el autor) descubrir de dónde vienen los seres humanos.

Se dice que esta obra es una ampliación a su libro de 1951 El centinela.

Cuenta la leyenda que Kubrick conoció la novela de Clarke por recomendación del músico Artie Shaw.

A partir de ese momento el director mantuvo comunicación directa con Clarke con quien además colaboró para la realización del guion.

La película fue estrenada en 1968 causando grandes sorpresas en el público, hay que considerar que los efectos fueron realizados antes de los avances tecnológicos que hoy conocemos.

El libro resulta una ampliación del universo de la película los cuales, a diferencia de The Shining, pueden retroalimentarse sin perder demasiados detalles.

Traumnovelle- Arthur Schnitzler

Traumnovelle traducida como Relato Soñado de Arthur Schnitzler fue publicada en 1926.

Relata la historia de una pareja que, luego de una discusión, comienza a explorar por separado sus deseos y fantasías sexuales.

El rodaje se inició en 1996 y el guion estuvo a cargo de Frederick Raphael, quien trabajó estrechamente con Kubrick en la historia.

Existe la teoría de que el cineasta se basó en la novela de Raphael de 1972 Who were you last night quien a su vez se inspiró en Relato Soñado.

Hay ciertas cosas que la película no respeta del libro, así como imágenes que más que sugerir se muestran de manera explícita.

La película se estrenó en 1999, cuatro meses después del fallecimiento del cineasta.

Aunque el corte final lo vio Kubrick se dice que aún no estaba del todo satisfecho con esa versión.

