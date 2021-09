Después de 131 años de su muerte, Vincent Van Gogh sigue sorprendiendo al mundo con sus pinturas y bocetos. Esto porque en días recientes, el Museo Van Gogh anunció el descubrimiento de un nuevo cuadro del pintor neerlandés, Study for ‘Worn Out’, uno de los dibujos para el retrato Worn Out que fue creado en La Haya.

El hallazgo representa la visión excepcional del proceso por el que pasó Van Gogh para llegar a una nueva forma de expresar lo que sentía y veía. Study for ‘Worn Out’ es un pequeño dibujo a lápiz que representa a un trabajador anciano sentado en una silla de madera. De acuerdo al museo, el pintor trazó más de 40 ocasiones a este personaje, el cual se puede apreciar en diferentes obras.

La obra recién descubierta estaba en posesión de unos coleccionistas privados, quienes cooperaron con el museo el año pasado, luego que éste pidiera apoyo para crear una base de datos digital del artista que se cortó una oreja, según la leyenda urbana, por una prostituta, aunque sabemos que nunca ha sido esclarecido ese evento por completo.

Pero no todo fue tan fácil y rápido, el dibujo fue sometido a un exhaustivo análisis, donde se declaró que la obra encajaba a la perfección con los diversos studies que Van Gogh realizó de diversas figuras humanas, además que la conexión con las obras Worn Out y At Eternity’s Gate era demasiado evidente.

Teio Meedendorp, investigador principal del Museo Van Gogh, menciona que la técnica que utilizaba el pintor era realizar un bosquejo en cuadrícula, lo cual le ayudaba a capturar la silueta de forma rápida y bien proporcionada. Después, continuaba con su dibujo expresivo, caracterizado por ser poco refinado, ya que utilizaba rasgos enérgicos, trazos y delimitaciones en los contornos para formar la imagen con gran atención a sombras y efectos de luz.

Por si fuera poco todas esas características para asegurar que este dibujo pertenece al mítico autor de La Noche Estrellada, los materiales utilizados son los mismos que utilizaba Van Gogh, lápiz de carpintero grueso, papel acuarela igualmente de grosor grande y la solución de agua con leche. Además, presenta las marcas en las esquinas que se relacionan con la forma en que el artista colocaba las hojas.

Así que tras todos esos análisis, Study for Worn Out pasará a exhibirse desde el 17 de septiembre y hasta el 2 de enero del 2022 en el Museo Van Gogh. La historia que acompaña al dibujo deja en claro que Vincent tenía una seria preocupación por la clase trabajadora, por lo que pintó decenas de cuadros usándolos de inspiración y poniéndolos en el reflector, para que la burguesía se diera cuenta de que los trabajadores son quienes los mantienen en ese estrato.