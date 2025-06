Nueva película de Karla Sofía Gascón: un western feminista

La nueva película de Karla Sofía Gascón Un nuevo proyecto cinematográfico está tomando forma en las áridas tierras del sur de Gran Canaria, donde el poblado turístico de Sioux City ha sido transformado en el ficticio pueblo de Sweetwater. Se trata de «Trinidad», un western feminista que promete una mirada fresca al género, con un guion que aborda la migración y la supervivencia en Estados Unidos de 1870 y que representa el proyecto cinematográfico en el que trabaja actualmente Karla Sofía Gascón.

«Trinidad» es el nombre de la nueva película de Karla Sofía Gascón. Se trata de un largometraje una de aventuras y acción que, bajo la dirección de la dupla creativa deJosé Ortuño y Laura Alvea y producida por Inefable, del grupo español ISII Group. Esta pieza cinematográfica marca su primer trabajo tras el fenómeno global «Emilia Pérez«, una producción que, a pesar de sus numerosos reconocimientos y premios, incluyendo el histórico galardón en Cannes para Gascón como primera actriz transgénero en lograrlo, se vio ensombrecida por la controversia generada por mensajes racistas y xenófobos publicados por la actriz en sus redes sociales el año pasado.

El rodaje de «Trinidad» se está llevando a cabo en el sur de la isla española de Gran Canaria, donde Gascón se mete en la piel del personaje de la viuda Branson. Durante una conferencia de prensa en la locación, la actriz describió a su personaje como «muy interesante para construirlo, para llevarlo«. La viuda Branson se presenta como una figura enigmática y poderosa dentro de un contexto western con una perspectiva feminista, un elemento que atrajo especialmente a Gascón.

Compartiendo escena con la reconocida actriz española Paz Vega y la joven talento Carolina Andrada, Gascón encuentra en la nueva película de Karla Sofía Gascón un nuevo desafío actoral. Para Vega, cuya trayectoria ya cuenta con importantes créditos, este western representa un soplo de aire fresco en una etapa de su carrera donde la elección de proyectos se realiza con especial cuidado. «No lo dudé en cuanto recibí el guion de este wéstern con una visión feminista que busca descolocar los clichés del género y devolver a España su rol preponderante en las producciones de este tipo«.

Por su parte, Carolina Andrada, quien interpreta el personaje de Trinidad que da título a la película, asegura que este rol la ha sacado de su «zona de confort». Acostumbrada a personajes más ligados a una estética tradicionalmente femenina en sus proyectos anteriores, Andrada celebra la oportunidad de explorar una faceta diferente. «Aunque amo esos proyectos y he dado todo ahí, siento que también han sido proyectos donde los personajes, de cierta manera, estaban muy ligados a su belleza. Y aquí ser guapa no es una prioridad y me da para hacer muchas otras cosas».

Al ser interrogada sobre si «Trinidad» representa un intento por dejar atrás la experiencia de «Emilia Pérez» y su compleja secuela mediática, Karla Sofía Gascón fue enfática al afirmar su orgullo por el trabajo realizado en la película francesa. «Estoy orgullosísima de todo lo que ha significado para mí el trabajo del francés Jacques Audiard, incluido ser la primera actriz transgénero en ganar un premio en Cannes. Yo, por mí, tiraría otros cuatro o cinco años trabajando en lo mismo. Siento que es algo que forma parte de mí, ¿no? He vivido tantas cosas hermosísimas, tantas emociones de todo tipo que es algo que forma parte de mi vida«, detalló con emoción.

Pese al ansiado reconocimiento internacional y sus primeras grandes nominaciones y premios, la controversia posterior a la viralización de sus antiguos tuits generó un debate intenso que, inevitablemente, opacó parte de sus logros profesionales. Gascón reconoce que, con la conclusión de la intensa etapa de «Emilia Pérez«, siente un «vacío», producto del largo tiempo compartido con el equipo y la profundidad del proyecto.

Es algo que no me quiero deshacer nunca de ello, lo llevaré siempre conmigo», concluyó la actriz, dejando claro que, si bien mira con ilusión hacia el futuro con la nueva película de Karla Sofía Gascón, «Trinidad«, el impacto de «Emilia Pérez» perdurará en su trayectoria personal y profesional.