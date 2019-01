TENDREMOS UN NUEVO DISCO DE MAC DEMARCO ESTE AÑO

Después de un 2018 sin muchas sorpresas, Mac DeMarco está de vuelta con nuevo material discográfico.

Mediante un comunicado de prensa, el músico canadiense anunció varias fechas en Norteamérica y Europa entre abril y octubre, no sin confirmar que será con nuevo disco bajo el brazo. En referencia a su recientemente anunciado sello propio, DeMarco apuntó:

“Este será el lanzamiento debut de Mac’s Record Label (más detalles próximamente)”.

El último lanzamiento discográfico de DeMarco es This Old Dog, de 2017. A fines del año pasado pudimos escuchar su villancico y enterarnos que produjo una canción para el rapero Logic. También en 2018 lanzó Old Dog Demos, una colección de demos inéditos de su más reciente placa.

